Немытая Россия и чёрный пиар.

Автор: Матвейчев Олег

«Прощай, немытая Россия!» — когда-то сказал ..........., и после него повторили и повторяют все русофобы от прибалтов и поляков до грузин и, так называемых, «украинцев».

Ярлык грязи, немытости по отношению к русским приклеен достаточно прочно. Он является синонимом нецивилизованности и культурной отсталости.

Казалось бы, в наше «толерантное» и «политкорректное» время те или иные гигиенические традиции различных народов должны списываться на, так называемую, «культурную специфику». Ну и что с того, что «немытая»? Негры вон, вообще, чёрные, а арабы и индейцы — смуглые.

У каждого свои нравы, свой, как принято говорить, менталитет. Тем не менее, связь между чистотой и культурой, цивилизованностью, равно как и вырастающий из этой связи расизм (превосходство именно белой расы), весьма существенна и глубока.

М. Эпштейн даже написал любопытное эссе «Самоочищение. Гипотеза о происхождении культуры», наблюдая за мухой. Муха, которая на всех плакатах, во всех больницах является переносчиком заразы, оказывается, большую часть времени занята ничем иным, как чисткой себя. Она скребёт лапкой о лапку, «моет голову».

Этим же занимаются и другие насекомые и, тем более, высшие животные. По замечанию зоологов, бабуины и шимпанзе посвящают взаимной чистке одну пятую часть своего времени. Первое, что делает самка после родов — вылизывает своих детёнышей.

Обязательной чистке животное подвергает себя после еды и совокупления. Это позволяет выдвинуть гипотезу, что самоочищение направлено на отделение организма от среды и повышение его упорядоченности по сравнению со средой.

Именно поэтому самоочищение происходит после того, как происходит контакт со средой, с чем-то внешним, самоочищение символизирует возвращение к самому себе, концентрацию на себе, выделение себя из окружающего мира.

Именно по степени развитости этой способности к самоочищению выстраиваются градации в животном мире, а также в человеческой культуре. Сам переход от животного к человеку связан, по мнению такого антрополога, как Данбар, с новым применением языка.

Если у животного язык служит для вылизывания, то у человека — для разговора. С помощью языка члены группы сплетничают, обсуждают друг друга, кто плохой, кто с кем дружит, кто кому нравиться. Язык — это способ перемывать косточки ближним, дешёвая и сверхэффективная форма взаимоочищения.

Далее можно выстраивать целые иерархии всё более и более чистых форм культуры. Так, например, гигиена — это способ человека отделять себя от природы ради самой же природы, то есть, ради здоровья своего тела.

Более высокая форма — чувство собственности, на котором держится экономика, — одна из примитивных форм отделения своих вещей от чужих.

Выше экономики — политика, которая держится на отделении своей группы, своего общества от чужого. Далее идет эстетика, которая строится на принципе красоты, но быть красивым — значит, быть вполне собой, отделить от себя всё не своё.

Можно вспомнить слова Родена о том, что он создаёт статуи из мрамора просто отбрасывая всё лишнее, или слова Пастернака о том, что чистота — это сущность поэзии.

Этика и религия — следующая ступень — в основе их лежит табу, запрет на прикосновение и на всё телесное и природное. Священное — это максимально чистое и духовное. Недаром все религии содержат обряды омовения.

Принцип философии вообще только и состоит в том, что любой идеальный феномен должен постигаться из самого себя, то есть и здесь не должно быть ничего внешнего.

Естественно, что можно строить и иные генеалогии культуры, и данная концепция с ними не полемизирует, но исходя из других оснований, например, тот же Фрейд говорит о несовместимости нечистоплотности с культурой.

Теогонические концепции происхождения культуры также отводили существенную роль чистоте и белизне в генезисе культуры.

Если выше идёт эскалация самоочищения, то есть, от всё более грязного мы возвышаемся к всё более чистому, то там, наоборот, — некое, изначально более чистое, падая, деградируя и загрязняясь, создаёт весь видимый мир.

В любом случае, создаётся некая напряжённость между полюсами: на одном находится максимально чистое и упорядоченное, на другом полюсе — наиболее смешанное и грязное.

Это отступление сделано специально, чтобы продемонстрировать, что проблема чистоты и немытости — не какая-то часть вопроса о культуре, цивилизованности того или иного народа.

Действительно ли Россия выглядит такой уж немытой в сравнении с более чистыми и светлыми соседями и, особенно, европейцами?

Первое упоминание о славянах, которое дают западные историки, отмечает, как ГЛАВНУЮ особенность именно славянских племён то, что они «льют воду», то есть моются в проточной воде, тогда как все остальные народы Европы мылись в кадушках, тазах, ваннах.

Поразительно, но русского по происхождению даже сейчас, спустя полторы тысячи лет, можно узнать по этой привычке. Недавно пришлось наблюдать за семьёй русской эмигрантки, вышедшей за канадца.

Их сын, который даже не говорит по-русски, моет руки под открытым краном, как мама, тогда как папа затыкает раковину пробкой и плещется в собственной же грязной пене.

Мытьё под струёй нам кажется настолько естественным, что мы всерьёз не подозреваем, что являемся, чуть ли не единственным (во всяком случае, одним из немногих) народом в мире, который поступает именно так.

Советские люди были в шоке, когда видели, как красивая французская актриса в фильме вставала из ванны и надевала халат не смыв с себя пену. Фу!

Но настоящий животный ужас русские массово испытали когда стали выезжать заграницу, ходить в гости и видеть, как хозяева после обеда затыкали раковину пробкой, клали в неё грязную посуду, наливали жидкого мыла, а потом из этой раковины, кишащей помоями и нечистотами просто вытаскивали тарелки и не ополоснув под струёй воды, (!!!) ставили на сушилку!

У некоторых возникал рвотный рефлекс, ведь сразу же представлялось, что всё, ранее съеденное, лежало на такой же грязной (!!!) тарелке.

Когда об этом рассказывали знакомым в России, люди просто отказывались верить, считали, что это какой-то особый случай нечистоплотности отдельной европейской семьи.

Ещё раз повторю, что обычай «лить воду» отличал раньше в Европе именно славян, был закреплён именно за ними в качестве отличительного признака, который явно имел какой-то религиозный древний смысл.

Кстати, сама самоидентификация славян так же напоминает о связи с самоочищением. Выше было сказано, что язык, слово, есть этап в самоочищении.

Самоназвание «славяне» происходит от «слава» и «слово», то есть это значит, народ, обладающий словом, языком, тот, что говорит. Тогда как все отличные люди есть «немцы», немые.

Есть обоснованное предположение, что славян, как единую группу, своими нашествиями разбудили к истории именно готы. С тех пор название «немцев» закреплено преимущественно за германцами, хотя раньше, наверное, имело более широкий смысл. Славяне исключали, выделяли себя, как тех, кто обладает словом.

Кстати, русское слово «чистый» происходит, от «цедтый», от глагола «цедить», чистый — процеженный, отфильтрованный. Указания на схожесть слов slave (раб) и «славянин», которым часто злоупотребляют ненавистники славян, видящие в этом «рабскую природу, отразившуюся даже в самоназвании» имеет объяснения.

Естественно, воинственные германцы часто брали славян в плен и обращали их в рабство, постепенно слово из имени собственного для германцев просто превратилось в имя нарицательное, так же, как мы сейчас называем ксероксами все копировальные аппараты, а памперсами все виды подгузников.

Ну, а теперь давайте посмотрим на Европу тех веков. С падением римской империи, всякое понятие о чистоте и чистоплотности исчезло. Если в Риме для людей в достатке ещё были термы (бани), то Европа этот обычай не унаследовала.

ВНИМАНИЕ! С V по ХII век, то есть, 700 лет Европа вообще не мылась! Этот факт отмечают многие историки. И если бы не крестовые походы, то не мылась бы ещё больше.

Киевская княжна Анна, ставшая французской королевой, была не только единственным грамотным человеком при дворе, но единственной, кто имел привычку мыться и содержать себя в чистоте.

Крестоносцы поразили и арабов и византийцев тем, что от них разило, «как от бомжей», как бы сказали сейчас. Запад предстал для Востока синонимом дикости, грязи и варварства, да он и был этим варварством.

Вернувшиеся в Европу пилигримы было попытались внедрить подсмотренный обычай мыться в бане, но не тут то было! С ХIII века бани официально попали под запрет Церкви, как источник разврата и заразы (!!!), так, что галантные рыцари и трубадуры той эпохи источали вонь на несколько метров вокруг себя.

Не хуже были и дамы. До сих пор можно увидеть в музеях изготовленные из дорогого дерева и слоновой кости чесалки для спины, а также блохоловки…

ХIV век был, наверное, одним из самых страшных в истории Европы, ни одна гражданская, межрелигиозная или мировая война не принесла столько бедствий, сколько принесла эпидемия чумы. Италия, Англия потеряли половину (!!!) населения, Германия, Франция, Испания — более трети (!!!).

Сколько потерял Восток, достоверно неизвестно, но известно, что чума пришла из Индии и Китая через Турцию, Балканы… она обошла только Россию и остановилась на её границах, как раз там, где были распространены… бани. Вот такая биологическая война тех лет…

То, что русские и славянство вообще до сих пор, является одной из самых многочисленных в мире этнических групп, несмотря на то, что больше всех в истории воевали и подвергались геноциду, это не из-за какой-то особой славянской плодовитости, а благодаря чистоплотности и здоровью. Нас всегда обходили стороной или мало затрагивали все эпидемии чумы, холеры, оспы…

Ещё Геродот в V веке до н.э. говорит о жителях степей северо-востока, что они льют воду на камни и парятся в хижинах. По разным преданиям в I веке баней славяне встретили Андрея Первозванного.

Но это легенды, а вот, что точно известно, так это повеление князя Владимира строить бани, как «заведения для немогущих» (больных). Ведь баня это не только чистота, но и здоровье, гипоксийная терапия, массаж, прогрев и проч.

Что хотелось бы отметить особо: после ополячивания Галиции и Волыни, бани там исчезли, так же, как русский язык превратился в «мову», а народные сказки стали повествовать не о подвигах Ильи Муромца и не о Стольном Киеве-граде (как можно до сих пор ещё слышать в Архангелских и Вологодских деревнях, за тысячи километров от Киева), а о ксензах и хитрых крестьянах (типично польские сказки).

После великого переселения Руси на Северо-восток в 11-12 веках вместе с русской культурой, русским языком, сказками, песнями, столицей, правящей династией из Малой Руси ушли и бани.

Одним из обвинений, предъявленных Лжедмитрию Первому, было то, что он не мылся в бане, хотя ему готовили её каждый день. Ополячился, набрался европейской культуры…

В изданной в 1644 году в Европе книге «Законы французской вежливости» советовали каждый день мыть руки, а лицо «почти столь же часто». А ещё в культурной Европе в это время специально ставили блюдца на стол, чтобы желающий мог культурно давить пойманных на себе вшей.

А вот в варварской России блюдец не ставили, но не по скудоумию, а просто потому, что надобности не было, не было вшей.

И Солоневич также сообщает, что в 17 веке в версальском Дворце галантные дамы и кавалеры отправляли естественные надобности прямо в коридорах. Чтобы такое происходило в палатах московского царя, трудно себе помыслить.

Впрочем, не было бы счастья, да несчастье помогло: благодаря европейской нечистоплотности и «вонючести», появилась потребность в парфюмерии, которая и стала настоящей отраслью промышленности.

Может быть, монархист и славянофил Солоневич просто напраслину возводит?

Но тогда послушаем современного писателя П. Зюскинда, славного тем, что всегда до мельчайших потребностей воспроизводит детали быта описываемой эпохи. Вот описание главного города Европы, Парижа в самый расцвет 18-го галантного века:

«Улицы провонялись дерьмом, задние дворы воняли мочой, лестничные клетки воняли гниющим деревом и крысиным помётом, кухни — порченым углём и бараньим жиром; непроветриваемые комнаты воняли затхлой пылью, спальни — жирными простынями, сырыми пружинными матрасами и едким сладковатым запахом ночных горшков.

Из каминов воняло серой, из кожевенных мастерских воняло едкой щёлочью, из боен воняла свернувшаяся кровь. Люди воняли потом и нестиранной одеждой, изо рта воняло гнилыми зубами, из их животов — луковым супом, а от тел, если они уже не были достаточно молоды, старым сыром, и кислым молоком, и онкологическими болезнями.

Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворцах. Крестьянин вонял, как и священник, ученик ремесленника — как жена мастера, воняло всё дворянство, и даже король вонял, как дикое животное, — королева, как старая коза, и летом, и зимой…

И в самом Париже опять-таки было одно место, в котором вонь господствовала с особой инфернальностью, а именно Кладбище Невинных.

На протяжении 800 лет сюда свозили покойников… на протяжении 800 лет сюда привозили десятки трупов и сбрасывали в длинные ямы… и позднее накануне Французской революции, после того, как некоторые ямы опасно провалились и вонь переполненного кладбище вынуждала жителей не просто к протестам, а к восстаниям, оно, наконец, было закрыто и заброшено… а на его месте был сооружён рынок съестных товаров»(!!!).

Иностранцы, приезжающие в России, наоборот, подчёркивали чистоту и аккуратность русских городов. Здесь дома не лепились друг другу, а стояли широко, были просторные, проветриваемые дворы.

Люди жили общинами, миром, а это значит, куски улиц были» общими» и поэтому никто, как в Париже, не мог выплеснуть ведро с помоями просто на улицу, демонстрируя, что только мой дом частная собственность, а на остальное — наплевать!

Единственный город в России, который был мерзок и вонюч, именно не на площадях, а в подворотнях и жилых кварталах, был самый европейский город — Санкт Петербург. Недаром эту его специфику запечатлел Достоевский в «Преступлении и наказании», но это уже было в 19 веке.

Может быть, в Европе 19 век что-то изменил?

Да, но благодаря русским, которые вошли в Европу и привезли с собой походные бани. Но потребовалось ещё почти сто лет, чтобы, например, в той же Германии началось массовое строительство общих бань, и немцы приучились мыться каждую неделю.

Без шуток, в 1889 году «Немецкое общество народных бань» зазывало немцев в бани и писало рекламные объявления «каждому немцу баня раз в неделю». И то на всю Германию, в начале 20 века насчитывалось всего 224 бани.

Может это только простой народ в Европе был немыт?

Нет, вот Юст Эль — датский посол в России в начале 18 века удивляется на русскую чистоплотность, вот Уэллеслей — английский военный атташе при Александре II удивляется еженедельному мытью русских…

Вообще, очень полезно прочитать всем книжку «Россия — это сама жизнь», изданную Сретенским Монастырём в 2004 году. У книги более двухсот авторов, всё это иностранцы, которые побывали в России с 14 по 20 век и оставили свои заметки и впечатления.

Такую подборку надо было издать уже давно, ведь, действительно, в Россию приезжало множество иностранцев! И конечно, они оставляли воспоминания.

Но у нас на все случаи жизни один Маркиз де Кюстин. Его феномен именно в том, что он единственный из миллионов иностранцев побывавших в России (в том числе и в плену) оставил о ней негативные тенденциозные впечатления.

Оттого и был десятки раз переиздан в Европе, а затем и в России в 1990-м году аж три раза аж 700 тысячным тиражом!!! То, что написанное Кюстином — зачастую банальная клевета и невежество, и это прекрасно показали В. Кожинов и К. Мяло, но этого мало.

Миллионными тиражами должны быть изданы мемуары десятков послов в России, пленных, политических деятелей, путешественников. Практически всё написанное имя может быть подытожено одной фразой: «все иностранцы ехали в Россию русофобами, а возвращаются русофилами».

Книга изобилует массой подробностей: например, всем известно, что фашистская пропаганда научила немцев воспринимать русских не иначе, как «руссише швайн», свиней, но не многие знают, что во Вторую мировую, для фашистской пропаганды встал серьёзный вопрос, что делать: от сотен тысяч немцев, у которых в услужении были угнанные в рабство славяне, шли письма и отзывы на тему, того, что официальной пропаганде нет доверия, ведь «русские оказались более, чем людьми», а вовсе не свиньями.

Если же возвращаться к нашим временам, то можно сказать, что квартиры с ванными появились в Европе только в 60-е годы ХХ века, а походы в бани, хоть в общественные, хоть в экзотические, типа саун, русских бань, терм и хамамов, являются редкостью.

В России же и в советские времена культ чистоты и гигиены поддерживался с особой настойчивостью. Кто не помнит строк из стихотворения Маяковскго про мальчика, который любит мыло и зубной порошок? Кто не знает «Мойдодыра» К. Чуковского? Кто из советских людей не видел плаката «Мойте руки перед едой»?

Кстати, вопрос русских: «А где тут у Вас можно вымыть руки?» до сих пор удивляет иностранцев. Они рук перед едой не моют, если они не очевидно грязные.

Что касается бань, то до сих пор это поголовная любимая народная традиция. Даже урбанизированные городские жители выбираются на дачи или к старикам в деревни, где баня есть обязательно, если не у себя, то у друзей или соседей. Любят и общественные, как герои «Иронии судьбы».

Общаясь с эмигрантами, покинувшими Россию в последние 30 лет, однако, можно действительно сделать вывод, что впервые за тысячелетнюю историю (!!!) Запад превзошел Россию в вопросах чистоты и гигиены.

Действительно, сейчас на Западе есть и ванны, и души, и биде, и джакузи в огромном количестве, царский ассортимент всевозможных средств гигиены, моющих и чистящих средств, туалетная бумага в каждом общественном туалете и многие другие достижения «культуры».

Но и здесь, бизнес, производство этих средств гигиены и косметики и реклама сделали своё чёрное дело, перебор.

Современный западный человек живёт, как под стеклянным колпаком, ему недоступны даже полезные бактерии и микробы, он не имеет иммунитета против элементарных заболеваний, шкафы его полны лекарствами, антибиотиками, без которых он, как наркоман, уже не может обойтись даже при самой безобидной простуде. В гигиене, как и во всём, нужна мера.

Уникальное исследование распространённости врождённых медицинских пороков проводилось в 193 странах мира американскими учёными по заказу общественной организации March of Dimes, занимающейся помощью детям с врождёнными недугами.

В исследованиях учитывались врождённые пороки генетической или частично генетической природы, в том числе, пороки сердца, пороки медуллярной (мозговой) трубки, талассемия и серповидно-клеточная анемия (болезни крови, связанные с нарушением структуры гемоглобина), синдром Дауна.

Общие выводы специалистов March of Dimes были совсем неутешительными: в целом по миру каждый шестнадцатый новорождённый имеет серьёзные генетические отклонения.

Основная причина — плохая экология, вредные химические вещества или некоторые виды инфекции, попадающие в организм будущей матери, а также кровнородственные браки и поздние роды.

Результаты исследования показали, что генетическое здоровье нации в России до сих остаётся одним из лучших в мире. Число врождённых дефектов на тысячу детей, появившихся на свет в нашей стране, оказалось равным, примерно, 42,9.

По этому, безусловно, невесёлому показателю занимаем пятое место в мире. В конце списка оказались Бенин, Саудовская Аравия и Судан с показателями от 77,9 до 82,0. Среди постсоветских стран худшие показатели у Таджикистана (75,2) и Киргизии (73,5).

Девяносто процентов детей с врождёнными недугами появляются на свет в странах со средним и низким уровнем развития. Показательно, что США, с их хвалёной медициной и модой на здоровый образ жизни, оказались лишь на двадцатом месте, уступив своей южной соседке Кубе.

«Исследование подтверждает, что в наследство от предков россиянам достался хороший, надёжный генотип, а это — основа здоровья, — говорит заместитель директора Медико-генетического центра РАМН по науке профессор Александр Чеботарёв.

«В целом их данные вполне сопоставимы с теми, что мы получаем в выборочных исследованиях. Важно, чтобы люди понимали: в наших силах преумножать здоровье будущих поколений, а не бездумно растрачивать то, что досталось от дедов и прадедов».

Итак, слухи о том, что российская нация вымрет не позднее, чем к следующему вторнику, в очередной раз не подтвердились. Как и тот «непреложный факт», что генетическое здоровье нации напрямую зависит от «уровня развития демократии» в той или иной стране.

Впрочем, то, что американцы уступают нам целых пятнадцать позиций в грустном реестре, почему-то нисколько не удивляет. Достаточно пересмотреть фильм «Двойная порция» Моргана Сперлока, чтобы понять, какая участь ожидает в перспективе нацию, придумавшую быстрое питание в картонных пакетиках.

Мы же, не женатые на кузинах, в отличие от президента Рузвельта и писателя Эдгара По, предпочитающие растворяющей медяки кока-коле домашний квас и пиво без консервантов, не боящиеся ни свирепых морозов, ни социальных потрясений, всё детство проведшие на футбольных полях, а не в душных квартирах за плейстейшеном, имеем все шансы остаться нормальными и здоровыми.

Да, средняя продолжительность жизни в России в последнее время резко упала, но это временное явление, возникшее, благодаря мягкому геноциду, называемому «перестройкой» и «демократическими реформами».

Но с тысячелетним здоровым генетическим заделом всё легко восстановится, как только Россия окончательно вылечится от демшизы.

На этом можно было бы и закончить, но один демшизоид, которому я приводил уже вышеизложенные аргументы, в сходном споре продемонстрировал своего рода лазейку, которую мне хотелось бы закрыть.

Дескать, когда говорят о «российской немытости», то имеют в виду не личную гигиену, а мусор на улицах, зассаные лифты и слово из трёх букв на заборах.

О виде наших городов и поселений в прошлом уже говорилось выше, что касается настоящего, то действительно, есть места на земном шаре, где подобных явлений крайне мало. Какая-нибудь новая Англия, Санта- Барбара, меленькие городки Германии, Италии или Англии.

Но в Англии есть свой Ливерпуль, в Италии довольно дурнопахнущая Венеция. Даже в Германии есть такие города-монстры, как Белефельд, например. В нём жить нельзя. Говоря про Америку, нужно помнить о Гарлемах, Бронксах и метро Нью-Йорка, о фавелах всех городов Южной Америки, о восточных гетто.

В Китае и Египте есть места, где нищие тысячами живут на кладбищах и в катакомбах…

Я заядлый путешественник и побывал во многих странах. В отличие от многих знакомых, я никогда не выезжал «по путёвке», через «турфирму» или по линии политического туризма. Во всех этих случаях показывают витрину.

Я всегда ездил абсолютно самостоятельно и смотрел, что хотел и сколько хотел. Граффити и зассаные подъезды я видел абсолютно во всех больших городах.

В Париже я несколько раз в течение дня наступил в собачье дерьмо, в самом центре. Видел клошаров, валяющихся на тротуарах, в собственной моче.

Но самое большой аргумент — это моя двухчасовая видеокассета из центра Европы — из Брюсселя. Там более-менее приемлем для человеческого взгляда только центр, всё остальное — это мрачные каменные джунгли, разбитые стёкла, изрисованные стены, горы мусора, грязи и ни одного белого лица вокруг.

Из этой «столицы цивилизованной Европы» нам диктуют, как жить, эти люди учат нас не ковыряться в носу.

Когда мы с дочкой прилетели прямо из Брюсселя в Москву, она сказала «папа, как здесь чисто!». Это про Москву-то, которая для всех россиян отнюдь не является образцом чистого города!

Прошу прощения, если доставил кому-то несколько неприятных минут, но таков уж предмет разговора, не мы его начали, а ненавистники России.

Если же от неприятного чувства вы хотите поскорей избавиться и обрести «истинную свежесть», то не советую вам новый гель или антиперспирант.

По русской традиции вымойте руки, а ещё лучше — сходите в баньку, с веничком, с берёзовым… Прекрасное средство от западного грязного пиара…