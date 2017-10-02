Это не выгодно аптекарю
..Простыла. Кашель. Пошла в аптеку. Выбрала то, чем обычно пользуюсь уже несколько десятилетий. Стоя в очереди, слышу типичные вопросы и ответы:
- Что вы мне посоветуете от кашля, ломоты в суставах и головной боли?
- Дайте что-нибудь от температуры, кашля, ломоты в суставах и головной боли.
- Колдрекс, леденцы…., пастилки… антибиотики, итого 600-1500 руб. Спорить с провизором не посчитала нужным, это их работа, но решила устроить небольшой спектакль.
Итак, подошла моя очередь.
- что вы мне посоветуете от кашля?
- леденцы ” ….”
- сколько стоят?
- 300 рублей
- СКОЛЬКО? ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ ПОЖАЛУЙСТА Я ПЛОХО СЛЫШУ!!!
- 300 РУБЛЕЙ!!
- А У ВАС ЕСТЬ МУКАЛТИН?
- да
- СКОЛЬКО СТОИТ ?
- 5 рублей
- ГРОМЧЕ, Я ПЛОХО СЛЫШУ!
- 5 РУБЛЕЙ !!! – эхо разнесло весть по всей аптеке, очередь насторожилась, всё внимание с витрин перенеслось на нас с провизором.
- А ЕСТЬ ТРАВА ТЕРМОПСИСА С СОДОЙ 7, ИХ РАНЬШЕ КОПЕЕЧНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ НАЗЫВАЛИ?
- ЕСТЬ!!
- СКОЛЬКО??
- 1 РУБЛЬ!!!
- УТОЧНИТЕ !
-1 РУБЛЬ!!!!!!!!!!!!! — градус беседы повышался, провизор всё распалялась и зрители начинали роптать…
- МИКСТУРА ПЕРТУССИН?
- ЕСТЬ!
- СКОЛЬКО?
- 4-50!
- МАЗИ ПРОПОЛИСА?
-12 РУБЛЕЙ, НО ОНА ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ
- ОТЛИЧНО!!!
- ШРОТ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ?
- 8 РУБЛЕЙ
- МАСЛО РАСТОРОПШИ?
-12 РУБЛЕЙ
В итоге я заказала: термопсиса 3х10 таблеток = 3 рубля мукалтин 2 уп.х10 таблеток = 10 рублей мазь прополиса 1 туб=12 р. пертуссин 1 пузырёк = 4-50 шрот расторопши 1 пакет =8 руб (сейчас цены стали чуть выше)
- СКОЛЬКО ЗА ВСЁ?
- 37 с половиной
- 37.50 ЭТО ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ЦЕНА?
ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!
- Т Р И Д Ц А Т Ь С Е М Ь Р У Б Л Е Й П Я Т Ь Д Е С Я Т К О П Е Е К ! -, забила гвозди провизор…..лицо было бордово каменным.
- спасибо!:), тихо ответила я.Первой не выдержала женщина с ребёнком:
- Это всё от кашля? можно записать названия? почему так дёшево?
- Эти лекарства всегда стоили дёшево и нас ими лечили в детстве и родители наши лечились!
- А ПОЧЕМУ ТОГДА ИХ НЕТ НА ВИТРИНЕ?
- ЭТО НЕ ВЫГОДНО АПТЕКАРЮ, ЗА НИХ ЕМУ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ.
Для справки: Многие дорогостоящие лекарственные препараты имеют более дешевый аналог с идентичным составом. Запишите себе их названия, если не хотите “работать на аптеку”.
Нурофен (120руб) и Ибупрофен (10руб)
Мезим (300руб) и Панкреатин (30руб)
Но-шпа (150руб) и Дротаверина гидрохлорид (30руб)
Панадол(50руб) и Парацетамол (5руб)
Белосалик (380руб) и Акридерм СК (40руб)
Бепантен (250руб) и Декспантенол (100руб)
Бетасерк(600руб) и Бетагистин (250руб)
Быструмгель (180руб) и Кетопрофен (60руб)
Вольтарен (300руб) и Диклофенак (40руб)
Гастрозол (120руб) и Омепразол (50руб)
Детралекс (580руб) и Венарус (300руб)
Дифлюкан (400руб) и Флуконазол (30руб)
Длянос (100руб) и Риностоп(30руб)
Зантак (280руб) и Ранитидин (30руб)
Зиртек (220руб) и Цетиринакс (80руб)
Зовиракс (240руб) и Ацикловир (40руб)
Иммунал (200руб) и Эхинацеи экстракт (50руб)
Имодиум (300руб) и Лоперамид (20 руб)
Йодомарин (220руб) и Калия йодид (100руб)
Кавинтон (580руб) и Винпоцетин(200руб)
Кларитин (180руб) и Лорагексал (60руб)
Клацид (600руб) и Кларитромицин (180руб)
Лазолван (320руб) и Амброксол (20руб)
Ламизил (400руб) и Тербинафин (100руб)
Лиотон-1000 (350руб) и Гепарин-акригель 1000 (120руб)
Ломилан (150руб) и Лорагексал (50руб)
Максидекс (120руб) и Дексаметазон (40руб)
Мидриацил (360руб) и Тропикамид (120руб)
Мирамистин (200руб) и Хлоргексидин (10руб)
Мовалис (410руб) и Мелоксикам (80руб)
Нейромультивит (250руб) и Пентовит (50руб)
Нормодипин (620руб) и Амлодипин (40руб)
Омез (180руб) и Омепразол (50руб)
Панангин (140руб) и Аспаркам (10руб)
Пантогам (350руб) и Пантокальцин (230руб)
Ринонорм (50руб) и Риностоп (20руб)
Сумамед (450руб) и Азитромицин (90руб)
Трентал(200руб) и Пентоксифиллин (50руб)
Трихопол (90руб) и Метронидазол (10руб)
Троксевазин (220руб) и Троксерутин (110руб)
Ультоп (270руб) и Омепразол (50руб)
Фастум-гель (250руб) и Кетопрофен (70руб)
Финлепсин (280руб) и Карбамазепин (50руб)
Флюкостат (200руб) и Флуконазол (20руб)
Фурамаг (380руб) и Фурагин (40руб)
Хемомицин (300руб) и Азитромицин (100руб)
Энап (150руб) и Эналаприл (70руб)
Эрсефурил (400руб) и Фуразолидон (40руб)
PS: Не кормите фармкорпорации, особенно западные.
Источник: 2planeta.ru