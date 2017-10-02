Это не выгодно аптекарю

..Простыла. Кашель. Пошла в аптеку. Выбрала то, чем обычно пользуюсь уже несколько десятилетий. Стоя в очереди, слышу типичные вопросы и ответы:

- Что вы мне посоветуете от кашля, ломоты в суставах и головной боли?

- Дайте что-нибудь от температуры, кашля, ломоты в суставах и головной боли.

- Колдрекс, леденцы…., пастилки… антибиотики, итого 600-1500 руб. Спорить с провизором не посчитала нужным, это их работа, но решила устроить небольшой спектакль.

Итак, подошла моя очередь.

- что вы мне посоветуете от кашля?

- леденцы ” ….”

- сколько стоят?

- 300 рублей

- СКОЛЬКО? ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ ПОЖАЛУЙСТА Я ПЛОХО СЛЫШУ!!!

- 300 РУБЛЕЙ!!

- А У ВАС ЕСТЬ МУКАЛТИН?

- да

- СКОЛЬКО СТОИТ ?

- 5 рублей

- ГРОМЧЕ, Я ПЛОХО СЛЫШУ!

- 5 РУБЛЕЙ !!! – эхо разнесло весть по всей аптеке, очередь насторожилась, всё внимание с витрин перенеслось на нас с провизором.

- А ЕСТЬ ТРАВА ТЕРМОПСИСА С СОДОЙ 7, ИХ РАНЬШЕ КОПЕЕЧНЫМИ ТАБЛЕТКАМИ НАЗЫВАЛИ?

- ЕСТЬ!!

- СКОЛЬКО??

- 1 РУБЛЬ!!!

- УТОЧНИТЕ !

-1 РУБЛЬ!!!!!!!!!!!!! — градус беседы повышался, провизор всё распалялась и зрители начинали роптать…

- МИКСТУРА ПЕРТУССИН?

- ЕСТЬ!

- СКОЛЬКО?

- 4-50!

- МАЗИ ПРОПОЛИСА?

-12 РУБЛЕЙ, НО ОНА ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ

- ОТЛИЧНО!!!

- ШРОТ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ?

- 8 РУБЛЕЙ

- МАСЛО РАСТОРОПШИ?

-12 РУБЛЕЙ

В итоге я заказала: термопсиса 3х10 таблеток = 3 рубля мукалтин 2 уп.х10 таблеток = 10 рублей мазь прополиса 1 туб=12 р. пертуссин 1 пузырёк = 4-50 шрот расторопши 1 пакет =8 руб (сейчас цены стали чуть выше)

- СКОЛЬКО ЗА ВСЁ?

- 37 с половиной

- 37.50 ЭТО ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ЦЕНА?

ГОВОРИТЕ ГРОМЧЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!

- Т Р И Д Ц А Т Ь С Е М Ь Р У Б Л Е Й П Я Т Ь Д Е С Я Т К О П Е Е К ! -, забила гвозди провизор…..лицо было бордово каменным.

- спасибо!:), тихо ответила я.Первой не выдержала женщина с ребёнком:

- Это всё от кашля? можно записать названия? почему так дёшево?

- Эти лекарства всегда стоили дёшево и нас ими лечили в детстве и родители наши лечились!

- А ПОЧЕМУ ТОГДА ИХ НЕТ НА ВИТРИНЕ?

- ЭТО НЕ ВЫГОДНО АПТЕКАРЮ, ЗА НИХ ЕМУ НЕ ДОПЛАЧИВАЮТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ КАМПАНИИ.

Для справки: Многие дорогостоящие лекарственные препараты имеют более дешевый аналог с идентичным составом. Запишите себе их названия, если не хотите “работать на аптеку”.

Нурофен (120руб) и Ибупрофен (10руб)

Мезим (300руб) и Панкреатин (30руб)

Но-шпа (150руб) и Дротаверина гидрохлорид (30руб)

Панадол(50руб) и Парацетамол (5руб)

Белосалик (380руб) и Акридерм СК (40руб)

Бепантен (250руб) и Декспантенол (100руб)

Бетасерк(600руб) и Бетагистин (250руб)

Быструмгель (180руб) и Кетопрофен (60руб)

Вольтарен (300руб) и Диклофенак (40руб)

Гастрозол (120руб) и Омепразол (50руб)

Детралекс (580руб) и Венарус (300руб)

Дифлюкан (400руб) и Флуконазол (30руб)

Длянос (100руб) и Риностоп(30руб)

Зантак (280руб) и Ранитидин (30руб)

Зиртек (220руб) и Цетиринакс (80руб)

Зовиракс (240руб) и Ацикловир (40руб)

Иммунал (200руб) и Эхинацеи экстракт (50руб)

Имодиум (300руб) и Лоперамид (20 руб)

Йодомарин (220руб) и Калия йодид (100руб)

Кавинтон (580руб) и Винпоцетин(200руб)

Кларитин (180руб) и Лорагексал (60руб)

Клацид (600руб) и Кларитромицин (180руб)

Лазолван (320руб) и Амброксол (20руб)

Ламизил (400руб) и Тербинафин (100руб)

Лиотон-1000 (350руб) и Гепарин-акригель 1000 (120руб)

Ломилан (150руб) и Лорагексал (50руб)

Максидекс (120руб) и Дексаметазон (40руб)

Мидриацил (360руб) и Тропикамид (120руб)

Мирамистин (200руб) и Хлоргексидин (10руб)

Мовалис (410руб) и Мелоксикам (80руб)

Нейромультивит (250руб) и Пентовит (50руб)

Нормодипин (620руб) и Амлодипин (40руб)

Омез (180руб) и Омепразол (50руб)

Панангин (140руб) и Аспаркам (10руб)

Пантогам (350руб) и Пантокальцин (230руб)

Ринонорм (50руб) и Риностоп (20руб)

Сумамед (450руб) и Азитромицин (90руб)

Трентал(200руб) и Пентоксифиллин (50руб)

Трихопол (90руб) и Метронидазол (10руб)

Троксевазин (220руб) и Троксерутин (110руб)

Ультоп (270руб) и Омепразол (50руб)

Фастум-гель (250руб) и Кетопрофен (70руб)

Финлепсин (280руб) и Карбамазепин (50руб)

Флюкостат (200руб) и Флуконазол (20руб)

Фурамаг (380руб) и Фурагин (40руб)

Хемомицин (300руб) и Азитромицин (100руб)

Энап (150руб) и Эналаприл (70руб)

Эрсефурил (400руб) и Фуразолидон (40руб)

PS: Не кормите фармкорпорации, особенно западные.

Источник: 2planeta.ru