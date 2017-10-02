Эгрегоры. Помощники или враги?
Эгрегоры. Помощники или враги?
(что это такое и с чем их едят)
Автор–сказитель Алексей Орлов.
Соавтор Михаил Ять.
В интернете, то там, то сям от разных великих и не очень людей, можно услышать это иностранное слово: “Эгрегор”, а кто это или что это, понять – трудно. Поэтому мы решили пообщаться на эту тему и выяснить Эгрегор – это хорошо или плохо. В передаче были разобраны, принципы: возникновения, жизни и смерти Эгрегоров. Пояснено как осуществляется перехват управления Эгрегором – Пекельными(Демоническими) Структурами.
Дан совет как включив Осознаность, можно выходить из под влияния различных Эгрегоров. Пояснено, почему Ведическое Мировосприятие, позволяет Человеку избегать контроля эгрегориальных сил и ведёт Людей Прямой Дорогой к Правильному Исполнению Своего Жизненного Предназначения.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com