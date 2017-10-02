Каждый из нас проходит жизненные уроки, из которых можно сделать два выбора: путь мудрости или путь ненависти, созидания себя или отвращения к миру.Личная сила приходит только с мудростью, когда в очередном испытании вашей воли, нервов, чувств, интеллекта, ваших физических сил, вы делаете выбор – преодолеть, поступить по новому, освоить эту силу, принять этот вызов и стать достойным этого вызова.Тогда вы получаете Дар силы: новый взгляд на мир, более объёмный, и большие возможности и ресурсы в своём распоряжении для реализации своего творчества. И вместе с этим – еще большую ответственность за свои слова и действия.Ответственность выражается не в том, что вы заковываете себя в панцирь “правильного человека, который всегда поступает идеально взвешенно, этично и красиво”, а в том, что вы принимаете следствия своих действий без ропота – это второй дар ваших испытаний, когда вы учитесь принимать законно-следственные связи этого мира без индульгенций на тему, что этого не должно было случиться.Делай, что должно и будь, что будет.

Источник: nashaplaneta.su