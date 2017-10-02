Давайте поговорим о… Студёном дыхании и вопросах веры. Выпуск 35 от 01.10.2017
08:04. 2 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Здравствуйте!
С вами рулевой ВасильВасиличъ и сегодня мы поговорим о некоторых важных вещах, что составляют нашу земную жизнь в программе под названием “давайте поговорим”.
Жду вас на борту моего виртуального корабля каждое воскресенье в 3, 12 и 20 часов по Москве.
До встречи мои дорогие!
Отдать швартовы!
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Источник: www.youtube.com