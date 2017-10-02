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А давайте коррупционеров еще награждать! Тогда точно победим!

13:16. 2 октября 2017 Просмотров - 176 2 коммент. Опубликовал:

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«Каждый второй объект, профинансированный за счёт налогоплательщиков, так и не был построен», – заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая в Госдуме с итогами проверки за 2016 год. Это при том, что федеральный бюджет выделил на эти цели десятки миллиардов рублей.

Общая сумма, потраченная из бюджета «без достижения социально-экономического результата», выросла по итогам года в 12,5 раз.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы было запланировано строительство 443 объектов, но фактически построены и введены в эксплуатацию лишь 244.

К примеру в системе Минобрнауки был «предусмотрен ввод 47 объектов капстроительства, 32 объекта федеральной собственности и 15 объектов региональной и муниципальной собственности, из которых введены 10 и 11, соответственно».

По данным Счетной палаты в общей сложности 12 тысяч объектов, на которые было выделено 2,2 триллиона рублей, числятся как «незавершенное строительство». Хотя на проектные работы по каждому четвертому такому объекту деньги потрачены, но строительство так и не началось и «перспектива не ясна». А по 1,7 тысячи объектов «информация вообще отсутствует».

Все это сообщила депутатам словно ошарашенная своим экономическим открытием Голикова. Но наши депутаты – молодцы! Их об асфальт не расшибешь и не проймешь такими мелочами: триллион туда, триллион сюда… Их-то зарплата и благополучие даже на ноготь не зависят от благополучий страны!

Кто-то сверкнул своим умом – предложив поставить жалование наших народных избранников в зависимость от средних доходов избирателей. Так над этим умником до сих пор ржут в кулуарах и буфетах Госдумы, воистину независимой от нашей страны!

А бедная Голикова продолжает плакаться. 19 из 37 госпрограмм показывают «низкую» или «ниже средней» эффективность – речь идет о сумме в 3,7 триллиона рублей, что в 2,3 раза больше, чем год назад. Провал в реализации заявленных целей сопровождается резким ростом объема недостоверной отчетности по расходованию бюджетных средств. По итогам прошлого года были выявлены факты фальсификации данных на сумму 655 млрд. рублей. Это в 5,5 раза больше, чем годом ранее.

То есть если вместо того, чтобы давать коррупционерам реальный срок, милостиво их штрафовать, они не просто не перестают воровать, а делают это в 12 раз больше и чаще!

И вся эта лафа по части экономических преступлений восходит к нашему блаженному премьеру Дмитрию свет Медведеву. Либерализация УК в части коррупционных преступлений – это ведь его детище. Это он в свое время выдвинул великолепный тезис, что чиновнику дескать страшнее «потерять кресло», чем отсидеть.

И вот мы пожинаем экономические плоды этой благоглупости. Высшие чиновники и губернаторы, которых Путин сейчас смещает гроздьями, так и не могут отойти от той дикой одури, которая опутала их мозги: ненаказуемая коррупция – основа основ в нашей стране!

И почему никак не придет в голову нашему верховному хирургу, что отсекать эту гангрену надо с источника заразы? Иначе метастазы будут развиваться все равно

Метки: власть, коррупция, общество
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