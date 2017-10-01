Военная приемка. На колесах в броне по пустыне. Часть 2

Этот выпуск – продолжение серии фильмов об экстремальной экспедиции российских броневиков на Эльбрус, в этот раз посвященный жаркой бескрайней пустыне. Взгляните, что может сделать обычный песок с необычной техникой, кто станет безусловным лидером в своеобразном ралли по барханам, а кого придётся вытаскивать с помощью двух тягачей из пустынного плена. Также «Военная приёмка» протестирует уникальную платформу БАЗ-6909, ту самую машину, которую используют для перевозки зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Она тоже станет участником экстремального ралли на выживание в пустыне.

Первую часть программы смотрите на сайте телеканала «Звезда» : https://goo.gl/fWNo8G



Подробности на http://tvzvezda.ru





Источник: www.youtube.com