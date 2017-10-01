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Военная приемка. На колесах в броне по пустыне. Часть 2

15:50. 1 октября 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Этот выпуск – продолжение серии фильмов об экстремальной экспедиции российских броневиков на Эльбрус, в этот раз посвященный жаркой бескрайней пустыне. Взгляните, что может сделать обычный песок с необычной техникой, кто станет безусловным лидером в своеобразном ралли по барханам, а кого придётся вытаскивать с помощью двух тягачей из пустынного плена. Также «Военная приёмка» протестирует уникальную платформу БАЗ-6909, ту самую машину, которую используют для перевозки зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Она тоже станет участником экстремального ралли на выживание в пустыне.
Первую часть программы смотрите на сайте телеканала «Звезда» : https://goo.gl/fWNo8G

Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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