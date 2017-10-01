УМИРАЮЩИЕ ЭКОНОМИКА И НАРОД УКРАИНЫ Херсонщина.

ПРИЗНАКИ КАТАСТРОФЫ ВО

ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛЕ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Обратите внимание, уважаемые граждане, в первую очередь украинцы, когда тонет корабль, обычно подают сигнал SOS ! Сегодня же в сельскохозяйственной отрасли по выращиванию зерновых в Херсонской области уже смело можно подавать сигнал SOS ! Катастрофа в скорости падения производства уже явная. Вчитайтесь и вдумайтесь в приведенные ниже цифры, которые собраны органами статистики, но не обнародуются. А публикую их я, чтобы вы видели, что скрывает сегодняшняя власть, пришедшая на госперевороте и крови. Голод не за горами, при таком развитии степени деградации основного сектора экономики аграрного края Юга Украины.

ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Оборот розничной торговли в Херсонской области (в который включены данные по розничному товарообороту предприятий и расчетные данные розничного товарооборота физических лиц-предпринимателей, основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля) за январь-июнь 2017 г. составил 8153,9 млн. грн, что на 7% больше уровня января-июня 2016. Но при этом расчеты в деньгах не совпадают с расчетами по материальным показателям в физическом измерении (штуки, тонны, килограммы, литры, кубометры). И статистика умалчивает, сколько же на самом деле в тоннах, килограммах, литрах, штуках, метрах произведено, привезено и продано на территории Херсонщины. А деньги, вследствие постоянно меняющихся цен на товары и продукцию, - вовсе не могут быть мерой и показателем движения предметов и вещей. Они уже мало о чем могут сказать при необходимости проведения объективного исследования результатов хозяйствования.

Сбор урожая во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 июля 2017 г. характеризуется уменьшением объемов относительно к 01.07.2016 г.:

Культур зерновы х и зернобобов ых – вс е го собрано меньше на 3,7 тысяч центнеров, в том числе , пшениц ы (озимая и яровая) собрано меньше на 5,9 тысяч центнеров, а ячмен я (озимый и яровой) собрано меньше на 2,7 тысяч центнеров. Рапса и кользы собрано меньше на 2,8 тысяч центнеров, а картофеля – меньше на 4 тысячи центнеров.

Средняя урожайность ранних зерновых культур уменьшилась по сравнению с прошлогодней на 11,0% и составила 30,0 ц с 1 га (на 3,7 ц меньше, чем в прошлом году), в т.ч. в аграрных предприятиях - 30,1 ц с 1 га (на 4,0 ц меньше), в хозяйствах населения - 30,0 ц с 1 га (на 3,2 ц меньше).

Урожайность картофеля уменьшилась на 4 ц с 1 га и составила 116 ц.

В структуре объема реализации сельскохозяйственных животных на убой сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых) доля свиней составила 74,2% (в январе-июне 2016 г. - 74,5%), крупного рогатого скота - 12,4% (9,6%), овец - 1,3% (0,9%) и птицы - 12,1% (15,0%).

При этом весной 2017 г. власть провела карательную операцию в сельских районах – мегаполиса (примыкающих к Херсону) по уничтожению тысяч голов свиней, выращенных людьми. Предлог для этого банально примитивен, якобы наличие «африканской чумы». И это при том, что Херсон – это вовсе не широты Африки и климат здесь иной, явно непозволяющий африканским болезням проявляться в значительно более холодном климате, тем более, сразу после зимы.

В результате объемы выращивания крупного рогатого скота и свиней уменьшились на 7,3% и на 15,2% соответственно. История вскоре даст ответы и на эти темные страницы правления проамериканской хунты на Украине.

Сокращение количества крупного рогатого скота, коров, свиней, овец и коз состоялось во всех категориях хозяйств по сравнению с январем-июнем прошлого года на 3,1%, на 2,3%, на 12,6%, на 6,2%, соответственно, а количество птицы увеличилось на 19,2%. В сельскохозяйственных предприятиях уменьшилось количество крупного рогатого скота, коров, свиней, овец и коз на 7,2%, на 7,7%, на 9,5%, на 15,9%, соответственно,

В сельхозпредприятиях 11 районов области уменьшилось количество свиней, всего - Великоолександровского, Ивановского, Горностаевского и Белозерского районов (на 49,1 - 17,4%).

В сельхозпредприятиях 10 районов области сократилось количество овец и коз, всего - Голопристанского, Каланчацкого и Скадовского районов (на 76,1 - 39,2%).

Наличие культур зерновых и зернобобовых и подсолнечника. На 1 июля 2017 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку культур зерновых и зернобобовых, было в наличии 241,0 тыс.т зерна (на 31,8% меньше 1 июля 2016.), в т. ч . пшеницы - 112,2 тыс.т (на 45,7% меньше). Как видно, зерновых и зернобобовых на треть, а пшеницы – почти вполовину меньше заготовили на зимний период. И это в житнице когда-то могучей страны.

Непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) сохранялось культур зерновых и зернобобовых 168,7 тыс.т (на 2,3% меньше), в том числе 69,0 тыс.т пшеницы, 9,3 тыс.т кукурузы, 80,8 тыс.т ячменя. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 72,3 тыс.т зерна (на 60,0% меньше, чем в прошлом году).

Наверное, давать какие-то комментарии к приведенным выше цифрам показателей падения производства, - уже явно будет лишним. Цифры говорят сами за себя. Геноцид продолжается во всех отношениях.

ПРАВОСУДИЕ И ПРЕСТУПНОСТЬ

Продолжаем изучать доклад Главного управления статистики в Херсонской области "О социально-экономическом положении Херсонской области за январь-июнь 2017 года", попавший ко мне оперативным путем от истинных патриотов Отчизны.

ПРАВОСУДИЕ И ПРЕСТУПНОСТЬ

В Украине преступность растет также стремительно пропорционально тому, как падает и умирает экономика. Этому прямо способствуют так называемые «реформы», проводимые командой путчистов. Ведь разогнав в 2015 г. милицию и профессионалов в борьбе с преступностью, шайка Порошенко и Компании лишь слепо скопировала униформу американской полиции с ее многоконечными звездами, создала не столько полицию, сколько сброд полицаев. Их брали прямо с улицы, без образования, без навыков, без подготовки, которые были обязательными при подборе правоохранителей во времена свергнутой хунтой власти.

Это же не случайно! Видно, что заокеанские хозяева поставили именно такую задачу, т. к. руками преступников легче добиться высоких показателей в геноциде населения, которое обязательно нужно уменьшить и освободить территорию для тех, кем новые заокеанские хозяева планируют заселять благодатные земли Таврии.

Вдумайтесь в приведенные ниже цифры! Это же почти война! И жертвой на ней может стать каждый из вас, если и дальше будет такое равнодушие и толерантность, которые пока еще есть сегодня среди непробудившихся людей.

По сообщению прокуратуры в течение января-июня 2017 г. учтено 10542 уголовных правонарушения. Из общего числа зафиксированных правоохранительными органами уголовных проявлений 33,1% - тяжкие и особо тяжкие.

В общем количестве преступлений 66,2% составляли преступления против собственности, 9,6% - преступления против жизни и здоровья человека, 4,9% - преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и другие преступления против здоровья населения,

Количество учтенных краж составило 5452 случая, мошенничеств - 918 случаев, грабежей - 202 случая, взяточничества - 52 случая, разбоев - 43 случая.

Количество пострадавших от преступлений за январь - июнь 2017 г. составляло 8638 человек, из числа которых 3160 - женщины, 882 - престарелые и инвалиды 1 и 2 группы, 79 - несовершеннолетние и 47 человек - дети до 14 лет.

Удельный вес трудоспособных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, которые на момент совершения преступления не работали и не учились 80,1%, безработных - 3,7%.

Таким образом, характер преступлений и преступников свидетельствует о экономических причинах и природе преступных посягательств. Люди идут на совершение преступления, чтобы получить средства для жизни. Ведь в большинстве случаев преступники и потерпевшие – это бедные люди, из которых одни оставлены без средств к существованию, а другие – без надлежащей защиты и гарантий безопасности. На Украине лишь богатые и лояльные ко власти имеют охрану, защищенные дома и покровительство властей. Классическое общество рабовладельцев и рабов, где дети богатых обеспечены будущим, а дети бедных его лишены.

Народу это не подходит, т. к. СПРАВЕДЛИВОСТЬ – основное мерило и условие, при котором возможны жизнь и развитие большинства населения. Сегодня же Украина – это система власти и свобод для кучки супербогатых и подчиненных Западу семей. Как показала жизнь: их культура и религия – далеки даже от православия и древних традиций народов, создававших Русь. Дети пришлых на территорию современной Украины иезуитов, разного рода масонов, - вот та политическая «элита», которую США и Запад назначили вершить судьбы жителей Украины.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ

Продолжаем изучать доклад Главного управления статистики в Херсонской области "О социально-экономическом положении Херсонской области за январь-июнь 2017 года", попавший ко мне оперативным путем от истинных патриотов Отчизны.

На предприятиях по производству пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за январь-июнь 2017 г. выпуск продукции в Херсонской области уменьшился на 0,5%, в т.ч. в производстве готовых кормов для животных - в 3,4 раза, напитков - на 26,0%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - на 11,8%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов - на 11, 7%, молочных продуктов - на 7,3%.

В производстве молочных продуктов уменьшился выпуск молока жидкого обработанного (пастеризованного, стерилизованного, гомогенизированного, топленого, пептизированного) на 3,5 тыс.т, йогурта и других ферментированных или сквашенных молока и сливок - на 3,4 тыс.т, сыров сычужных и плавленых - на 42 т. Чтобы понятнее было осознать объемы уменьшения производства молока и молочных продуктов за полгода, нужно сказать, что 1 (одна) тысяча тонн продукции – это целый рефрижераторный железнодорожный состав. А 3,5 тыс. т – это три с половиной ж/д состава!

На предприятиях по производству продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмальных продуктов уменьшился выпуск муки на 5,3 тыс.т, круп - на 169 т. Такое, обычно, наблюдается при резком уменьшении потребления, т. е. едоков соответствующей продукции.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий уменьшился выпуск хлеба и изделий хлебобулочных, непродолжительного хранения на 1,5 тыс.т, макаронных изделий, лапши и изделий мучных подобных - на 880 т, изделий сдобных (булочек повышенной калорийности, листовых, рулетов с маком, рогаликов и т.п.) - на 12 т, в то же время увеличился выпуск печенья сладкого и вафель на 39 т. Это явные показатели уменьшения потребления таких изделий, что свидетельствует о сокращении населения, которое раньше потребляло эту продукцию.

На предприятиях по производству напитков уменьшился выпуск коньяка, бренди и вина виноградного.

В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, за январь-июнь 2017 г. выпуск продукции уменьшился на 1,9%. Производство кокса и продуктов нефтепереработки на Херсонщине обнулено, хотя еще стоит на земле и не демонтировано оборудование Херсонского нефтеперерабатывающего завода. В бытность Украинской ССР он имел мощность переработки 8 млн. тонн нефти за год. Кое-как еще десяток лет по нефтепроводу из России и Полтавской области на Херсонский НПЗ разного рода предприниматели и структуры закачивали по 100 тыс. – 50 тыс. тонн нефти в квартал или полугодие.

Был период, когда в 1999-2000 гг. известный российский предприниматель чеченского происхождения Зия Бажаев строил большие планы реконструкции и технического перевооружения Херсонского НПЗ. Но ему этого не дали, так как 9-го марта 2000 года, сразу после взлета из аэропорта Шереметьево чартерным рейсом ЯК-40Д взорвался сразу после взлета на высоте около 75 метров над землей. С ним вместе погиб и известный журналист Артем Боровик, летевшие на Украину для решения вопроса ускорения модернизации Херсонского НПЗ. Нефтяную компанию «Альянс» возглавил брат Зии - Муса Бажаев. Завод худо-бедно дышал, работал. И так до 2007 года, когда завод сменил собственника. В 2009 г. завод остановился, и процесс переработки нефти был прекращен. Прощание с Россией и ее ресурсами оказалось гибельным для завода и новые украинские собственники, в т. ч. и Игорь Еремеев, не смогли вдохнуть в него жизнь. Сам же И.Еремеев погиб, неудачно упав с лошади. 12 августа 2015 г. его не стало. Перспективы Херсонского НПЗ после этого вообще стали неопределенными.

Вскоре после похорон И.Еремеева, его партнер по структуре «Континиум» Петр Дыминский в конце августа 2015 г. на вопрос «Почему не получилось с Херсонским НПЗ»? , - ответил так: « Потому что ситуация политическая такая в стране сложилась, к сожалению». Вот Вам и еще один факт плохих последствий «революции гнидности». Это доказывает, что новая, проамериканская власть ничего не будет делать для возрождения Украины. Не те задачи перед ней поставлены.

В январе-июне 2017 г. железнодорожным транспортом в Херсонской области было отправлено 1989 тонн грузов, что на 1,8% больше, чем в январе-июне 2016г. Но существенно уменьшилось отправление таких стратегических грузов, как: лесных грузов в 4,4 раза, черных металлов - в 4,1 раза, химических и минеральных удобрений - в 1,9 раза, зерна и продуктов перемола - на 15,5%, цемента - на 6,9%. Вместе с этим увеличилось отправление угля в 4,4 раза, нефти и нефтепродуктов - в 3,4 раза, лома черных металлов - в 2,9 раза, руды всякой - на 12,1%, строительных материалов - на 10,2%.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 452,3 млн.ткм (тоннокилометров), который уменьшился на 7,2%.

В январе-июне 2017 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 38448,1 тыс. пассажиров, что на 7,9% меньше, чем в январе-июне 2016 г. Пассажирооборот уменьшился на 20,2% и составил 914,2 млн.пас.км. Уменьшение пассажирооборота произошло на автомобильном транспорте (на 24,1%) и водном (на 14,4%). Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 26748,7 тыс. пассажиров, что на 14,8% меньше, чем в январе-июне 2016 г.

Это явные признаки дальнейшей стагнации (умирания) экономики региона, находящегося на пересечении автомобильных, речных, морских и авиаперевозок! Так что ради этого делался госпереворот 2014 года?! Таки да! Вот вам и планы США. Вот вам и ответ, зачем они финансировали акции кровавого переворота на Украине.

Народный депутат Украины

V -го и VI -го созывов