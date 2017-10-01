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Сводки от ополчения Новороссии 01 октября 2017

08:53. 1 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ обстреляли Донецк, ранен мирный житель

ВСУ обстреляли Донецк, ранен мирный житель | Русская весна

Мирный житель ранен в ходе вечерних обстрелов поселка Трудовские Петровского района Донецка со стороны ВСУ.

Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

«В 19:30 с позиций 92 отдельной механизированной бригады ВСУ произведен обстрел поселка шахты Трудовская Петровского района Донецка с применение минометов калибром 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия. В результате обстрела ранение получил мирный житель 1960 года рождения», — сказал представитель командования.

Он добавил, что раненый доставлен в местную больницу. Кроме того, в результате минометного обстрела произошло возгорание жилых домов по улице Марка Озерного, 38 и 42.

«Традиционно для украинской стороны нарушение перемирия производилось под прикрытием ложных обвинений ВС ДНР в открытии огня в сторону противника», — отметили в командовании.

Напомним, что всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 300 снарядов и мин. Под огнем ВСУ оказались районы 15 населенных пунктов. Зафиксировано повреждение домостроений в Ясиноватой.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Перемирие»: По жилым районам Докучаевска прошелся обстрел ВСУ

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