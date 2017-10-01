Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 октября 2017

В результате работы, проводимой российскими офицерами центра примирения враждующих сторон на территории САР сирийские граждане продолжают возвращаться в свои дома, оставленные с началом боевых действий ранее.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Алеппо.

Мирные жители в течении войны целыми семьями эвакуировались из районов, где начинались бои, в безопасные районы. Специально для этого правительство Сирийской Арабской Республики развернуло лагеря для временно переселенных лиц. Там мирные жители вынуждены были оставаться до окончания вооруженных столкновений, продолжающихся в их родных селениях.

В результате совместной работы центра примирения враждующих сторон на территории САР с Комитетами по национальному примирению и органами местного самоуправления удается достичь прогресса по мирному урегулированию внутри сирийского кризиса.

При поддержке заместителя губернатора г. Алеппо по социальной работе была организована акция по возвращению 130 семей (около 650 человек) из лагеря беженцев Мембидж в населенный пункт Джубб-эль-Хафи. Акция была проведена силами отдела центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики по г. Алеппо, с привлечением военной полиции.

Для перевозки беженцев муниципальными властями были выделены автобусы, многие возвращались на своих машинах. Возвращение местных жителей в места постоянного проживания, способствует восстановлению разрушенной инфраструктуры населенного пункта Джубб-эль-Хафи и восстановлению долгожданной мирной жизни в стране.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация