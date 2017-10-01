Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 октября 2017
- 04:30 Российские военные помогают вернуть мирную жизнь в Алеппо (ФОТО).
- 30.09 21:03 Турция начала ввод войск в Идлиб.
- 30.09 18:40 Опубликованы кадры ударов ВКС по боевикам в Сирии (ВИДЕО).
Российские военные помогают вернуть мирную жизнь в Алеппо (ФОТО)
В результате работы, проводимой российскими офицерами центра примирения враждующих сторон на территории САР сирийские граждане продолжают возвращаться в свои дома, оставленные с началом боевых действий ранее.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из провинции Алеппо.
Мирные жители в течении войны целыми семьями эвакуировались из районов, где начинались бои, в безопасные районы. Специально для этого правительство Сирийской Арабской Республики развернуло лагеря для временно переселенных лиц. Там мирные жители вынуждены были оставаться до окончания вооруженных столкновений, продолжающихся в их родных селениях.
В результате совместной работы центра примирения враждующих сторон на территории САР с Комитетами по национальному примирению и органами местного самоуправления удается достичь прогресса по мирному урегулированию внутри сирийского кризиса.
При поддержке заместителя губернатора г. Алеппо по социальной работе была организована акция по возвращению 130 семей (около 650 человек) из лагеря беженцев Мембидж в населенный пункт Джубб-эль-Хафи. Акция была проведена силами отдела центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики по г. Алеппо, с привлечением военной полиции.
Для перевозки беженцев муниципальными властями были выделены автобусы, многие возвращались на своих машинах. Возвращение местных жителей в места постоянного проживания, способствует восстановлению разрушенной инфраструктуры населенного пункта Джубб-эль-Хафи и восстановлению долгожданной мирной жизни в стране.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турция начала ввод войск в Идлиб
Интерфакс с ссылкой на неназванные военные источники в Сирии сообщает, что Турция начала свое военное развертывание в северных районах Идлиба. На первом этапе в регион заходят силы военной полиции, которые тесно взаимодействуют с протурецкими террористическими группировками. Основные группировки войск пока не приведены в движение (это порядка 1 танковой и 2 механизированных дивизий + до бригады боевиков).
По всей видимости, турки рассчитывают с помощью своих миньонов, отодвинуть "Ан-Нусру" от границы не ввязываясь в масштабные наступательные операции, которые чреваты серьезными потерями, о чем турки хорошо осведомлены еще по прошлогоднему "Щиту Евфрата".
По словам того же источника, российская военная полиция в отведенные ей зоны в Идлибе еще не заходила. Что не увидительно, с учетом продолжающихся активных боев на фронте в Северной Хаме и масштабных авиаударах ВКС РФ, в том числе и на границе с Турцией.
В целом, Турция приступила к выполнению своих обязательств, но ввести войска мало – от Турции требуется обуздать "Ан-Нусру", либо своими руками, либо руками своих боевиков. Вот тут и можно будет посмотреть, насколько Эрдоган заинтересован в практической реализации достигнутых соглашений, которые предполагают уничтожение "Ан-Нусры" и установления перемирия в Идлибе на 6 месяцев.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Опубликованы кадры ударов ВКС по боевикам в Сирии (ВИДЕО)
Минобороны России опубликовало в Facebook видеозапись ударов ВКС по объектам боевиков террористических группировок «Джебхат-ан-Нусры» и ИГИЛ в Сирии.
На 12-секундном видео запечатлен удар ВКС по объектам инфраструктуры террористов. Позже ведомство разместило в Twitter еще три ролика — на них также видны удары российской авиации.
Ранее в Минобороны сообщили, что продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления «Джебхат ан-Нусры»* и ИГИЛ* на западе и востоке Сирии завершились провалом.
При помощи ВКС РФ вылазки боевиков в провинциях Идлиб и Дейр-эз-Зор были успешно нейтрализованы. Боевики понесли самые серьезные потери за последние месяцы.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в результате ударов ВКС с 19 по 29 сентября подтвержденные потери боевиков составили 2 359 убитыми и около 2,7 тысячи ранеными. Среди них — 16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ.
Уничтожены 67 опорных пунктов, 27 танков, 21 установка реактивных систем залпового огня (РСЗО), 149 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулеметами ДШК («тачанок»), 17 «джихад-мобилей» и 51 склад боеприпасов.
Сейчас сирийские войска при поддержке ВКС завершают операцию по окружению и уничтожению вторгшейся с территории Ирака крупной группировки (более 1,5 тысячи) боевиков ИГИЛ на востоке Дейр-эз-Зора.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su