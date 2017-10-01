ПОЧЕМУ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ УКАЗОВ ПЕТРА I БЫЛ УКАЗ О ИСТРЕБЛЕНИИ ТРЁХСОТЛЕТНИХ СТАРЦЕВ?

По некоторым источникам, приказ Петра Первого «Об уничтожении 300-летних старцев» был для того, чтобы внедрить обманную историю с помощью иноземцев. Но об этом указе не сохранилось в наше время свидетельств, и надо учитывать, что История как писалась для нас не такой, какая она была на самом деле, так и то, что сейчас тоже пытаются влиять на народ с помощью всевозможных «сказок» исторического толку современного сочинительства… Версий много, по поводу данного вопроса имеется предположение, что послужило этому.Личность Петра вызывает и сейчас неоднозначную реакцию. Например, в своей работе «Антихрист» Дмитрий Мережковский отметил полное изменение внешности, характера и психики у царя Петра Первого после его возвращения из «земель немецких» , куда он поехал на две недели, а вернулся через два года. Русское посольство, сопровождавшее царя, состояло из 20 человек, и возглавлял его А. Д. Меньшиков. После возвращения в Россию это посольство состояло из одних голландцев (включая небезызвестного Лефорта), единственным из старого состава остался лишь Меньшиков.Это «посольство» привезло совершенно другого царя, плохо говорившего по-русски, не узнающего своих знакомых и родственников, что сразу выдавало подмену. Это понудило царицу Софью, сестру настоящего царя Петра I, поднять стрельцов против самозванца. Как известно, стрелецкий бунт был жестоко подавлен, Софью повесили на Спасских воротах Кремля, жену Петра Первого самозванец сослал в монастырь, куда она так и не доехала, и вызвал свою с Голландии. «Своего» брата Ивана Пятого и «своих» маленьких детей: Александра, Наталью и Лаврентия Лжепётр умертвил сразу, хотя официальная история об этом рассказывает нам совсем по-другому. А самого младшего сына Алексея казнил, как только тот попытался освободить своего настоящего отца из Бастилии.Лже-Петр стал действовать как обычный завоеватель:— разгромил русское самоуправление — «земство» и заменил его бюрократическим аппаратом инородцев, которые привезли в Россию воровство, разврат и пьянство и усиленно его здесь насаждали;— передал крестьян в собственность дворянам, чем превратил их в рабов (для отбеливания образа самозванца это «мероприятие» сваливается на Ивана Четвертого) ;— разгромил купечество и стал насаждать промышленников, что привело к уничтожению прежней универсальности людей;— разгромил духовенство — носителей русской культуры и уничтожил Православие, приблизив его к католичеству, что неизбежно породило атеизм;— ввёл курение, употребление алкоголя и кофе;— уничтожил древнерусский календарь, омолодив нашу Культуру на 5503 лет;— повелел все русские летописи свезти в Петербург, а затем, как и Филарет, приказал их сжечь. Призвал немецких «профессоров» ; написать совершенно другую русскую историю;— под видом борьбы со старой Верой, уничтожил всех старцев, живших более трёхсот лет;– запретил выращивать амарант и употреблять амарантный хлеб, являвшийся основной пищей русского человека, чем уничтожил долгожительство на Земле, которое оставалось тогда ещё в России;— отменил естественные меры: сажень, палец, локоть, вершок, присутствовавшие в одежде, утвари и архитектуре, сделав их на западный манер фиксированными. Это привело к уничтожению древнерусской архитектуры и искусства, к исчезновению красоты быта. В результате чего люди перестали быть красивыми, так как в их строении исчезли Божественные и жизненные пропорции;— заменил русскую титульную систему на европейскую, чем превратил крестьян в сословие. Хотя «крестьянин» — это титул, выше короля, о чём есть не одно свидетельство;— уничтожил русскую письменность, состоявшую из 151 знака, и ввёл 43 знака письменности Кирилла и Мефодия;— разоружил русскую армию, истребив стрельцов как касту, и на европейский манер ввёл примитивное огнестрельное и колющее оружие, переодев армию сначала во французскую, а затем в немецкую форму, хотя русская военная форма была сама оружием. В народе новые полки получили название «потешные» .Если всё тщательно скрыли и сожгли (хотя “Рукописи не горят”) откуда знания и тем-более подробности?Знания сохранились через староверов и других Хранителей, которые при репрессиях были вынуждены рассеяться по разным странам и глубинкам России. Как только минует опасность и ситуация изменится к лучшему, мы ещё не то узнаем!!!

Источник: nashaplaneta.su