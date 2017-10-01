Как ПРОСТО… Помочь себе своими РУКАМИ

Прежде чем перейти к описанию метода самоисцеления при помощи рук "Полярность", я расскажу о своём опыте применения его в начале этого года.





...Сижу над созданием видеоролика, работа подходит к завершению, ставлю фильм на вывод и решаю сварить чашечку латте.





Разворачиваюсь в кресле, встаю с правой ноги и пошёл.





Ага, как бы не так.. Оказывается, правая нога занемела, неуклюже цепляется за пол, голеностоп подворачивается и я со всего маху падаю, благо что кресло мягкое дальше стояло.





М-да..понимаю, что подвернул ногу конкретно, надо что-то делать.





Для начала втёр мазь диклофенака и наложил повязку из эластичного бинта, но, когда через пару часов ходить стало совсем проблематично, решил применить метод самоисцеления "Полярность".





Для этого ложусь на кровать, ставлю правую ногу, растираю секунд 30 ладони между собой и, когда ощущаю тепло в ладонях, берусь левой рукой под правым коленом, а правую руку ложу на больную лодыжку.





Лежал, даже дремал, минут 15-20, а за весь день сделал так всего 5 раз.





Самое интересное было утром. Встал, оделся и пошёл на кухню. Иду, тут просыпается сознание: Я ЖЕ ВЧЕРА НОГУ ПОДВЕРНУЛ, на автомате начинаю прихрамывать...и понимаю, что НОГА НЕ БОЛИТ, от слова СОВСЕМ...





Вот такие пироги... так что

РЕКОМЕНДУЮ...

С уважением - В.Л.

Владимир Жикаренцев





Жизнь без границ





Книга 6. Концентрация ∞ медитация

Приложение 1

Полярность

В этом приложении я хочу привести вам метод самоисцеления под названием “Полярность”.

Я познакомился с ним еще в начале восьмидесятых и с тех пор с успехом применяю его всякий раз, когда другие известные мне методы не приводят к нужному результату или требуют большой затраты времени или сил.

Этот метод не требует никакого специального посвящения или обучения, он прост, абсолютно эффективен и доступен всем без исключения, невзирая на пол и возраст.

Суть метода заключается в наложении рук на тот участок тела, который требует исцеления. Это касается как других людей, так и собственного тела.

Каждая рука обладает своим собственным отрицательным или положительным потенциалом. У большинства людей правая рука заряжена плюсом, а левая — минусом.

Потенциалы на ногах распределяются точно также, как и на руках, поэтому при желании можно накладывать и ноги.

Кроме этого, пальцы на обеих руках заряжены следующим образом: большой палец — нулевой потенциал, указательный — отрицательный, средний — положительный, безымянный — отрицательный, мизинец — положительный. Удобнее всего, конечно же, использовать указательный и средний пальцы.

Большой палец, помещенный у основания указательного или среднего пальца, используется для того, чтобы усилить соответствующий потенциал.

Наложение рук

Главное правило в наложении рук — плюс всегда помещается ниже минуса, то есть правая рука всегда находится ниже левой. Возможные варианты наложения рук следующие:

Вариантов наложения рук может быть бесконечное множество. Все здесь определяется той площадью, которую вы хотите охватить. При этом захватываются и исцеляются все органы, которые находятся в пространстве между руками.

Например, если вы положите руки себе на живот и грудь, то их действие будет распространяться не только на находящиеся близко к поверхности тела органы, но и на тот раздел позвоночника, который оказался между руками.

Если вам понадобится прокачать широкий участок на теле, например, живот по горизонтали, когда вы хотите захватить сразу печень, желудок и селезенку, располагайте руки по диагонали, помещая правую руку немного ниже левой.

Иногда бывает достаточно положить на больной орган только одну руку, чтобы боль исчезла. Внутреннее чувство подсказывает, когда это возможно.

Пальцы используются, когда для рук не хватает места. Например, в случае геморроя, средний палец правой руки следует поместить на анус, а левую ладонь следует положить на живот или на пупок.

Одна женщина, у которой был хронический насморк, прочищала нос, поместив средний палец правой руки на середину верхней губы, а указательный палец левой руки на основание носа.

Мой приятель вправил мне вывихнутый палец, поместив средний палец правой руки на кончик моего пальца, а указательный палец правой руки на его основание. Связки издали треск, и палец встал на место. Вообще, наложением рук можно очень легко вправлять вывихи, если вы не владеете специальными приемами мануальной терапии.

Если ваш внутренний голос или интуиция разрешит вам работать с другим человеком, то правила наложения рук здесь те же самые.

Плюс должен располагаться ниже минуса, правая рука — ниже левой. И можно работать как спереди, так и сзади. Единственное запрещение здесь — при работе с головой нельзя касаться руками головы. Можно лишь держать их на расстоянии 5 — 10 см над лбом, затылком, теменной частью, по сторонам.

Чтобы прокачать одного человека всего целиком и одновременно, можно использовать сразу шесть человек. В некоторых случаях эффект бывает потрясающий. На рисунке показана схема размещения людей.

Первый человек кладет правую руку на живот или на пупок, а левую помещает над лбом или у основания шеи. Второй, располагаясь рядом с первым, кладет левую руку на правое плечо лежащего человека, а правую — на его левое бедро. Третий располагается напротив них и кладет правую руку на левое плечо, а левую — на правое бедро. Четвертый помещает левую руку на правую ладонь, а правую — на левую ступню. Пятый кладет правую руку на левую ладонь, а левую руку — на правую ступню. Шестой располагается у изголовья, лицом к голове, и помещает свои руки по сторонам от нее, но не касаясь, — левую у левого уха, а правую — у правого. Разумеется, можно делать полярность и меньшим числом людей, но располагаться нужно по той же приведенной выше схеме.

Поработав с другим человеком, всегда очень полезно сполоснуть руки холодной или, прохладной водой.

Ощущения

Наверное, упражнение, которое я приведу ниже, общеизвестно, тем не менее, это надо сделать, чтобы быть уверенным, что вы понимаете, о чем пойдет речь.

Упражнение

1. Встряхните кистями и расслабьте их.





2. Расправьте пальцы, не напрягая, и поместите кисти рук друг напротив друга, ладонями друг к другу, на расстоянии 10 — 15 см.





3. Подождите от 10 секунд до минуты-двух.





4. Может появиться одно из следующих ощущений или все вместе: тепло в центрах ладоней, тепло в кистях, покалывание в пальцах или в кистях, разбухание кистей. Это означает, что в руках появилась и установилась полярность и между ними появилось поле.





5. Чтобы почувствовать это поле, подвигайте легонько руками, слегка сближая их и отдаляя друг от друга. Вы почувствуете себя так, как будто ваши руки двигаются в какой-то вязкой массе. Это — поле.





6. Теперь можно сколь угодно далеко раздвинуть руки, вы все равно будете чувствовать это поле.

Когда вы помещаете руки на любую часть своего тела, в них через некоторое время появятся описанные выше ощущения. Так начинается процесс исцеления данной области тела или органа, с которым вы решили поработать. Кроме того, в руках, в центрах ладоней могут появиться либо незначительные, либо мощные пульсации.

В области тела, над которой идет работа, или в выбранном вами органе также появляются очень характерные ощущения, правда, иногда они могут быть едва заметны. Такие ощущения, как горение, жжение, усиление боли, шевеление тканей, встречаются весьма часто.

Иногда бывает, что приходится ждать от пяти до пятнадцати минут или даже больше, чтобы в руках появились ощущения, особенно когда работаешь с другим человеком.

Потом возникает такое чувство, как будто что-то пробилось, и в руках появляются мощные пульсации. Помогайте себе умом. Энергия всегда следует вслед за мыслью.

Через некоторое время — обычно проходит от двадцати до сорока минут — все ощущения в руках и в теле исчезают. Это означает конец сеанса.

Если вы работаете с другим человеком, тогда в этот момент необходимо поднять руки над телом пациента примерно на пять-десять сантиметров, и ощущения опять появятся. Через некоторое время они также исчезнут. Вот тут сеанс считается полностью законченным.

При работе с каким-нибудь органом в теле или с отдельной областью обычно требуется несколько сеансов (иногда требуется много), чтобы произошло полное исцеление.

Но чем еще хорош этот метод, так это тем, что можно работать с собой, даже когда вы смотрите телевизор, разговариваете или читаете.





Стоит только положить на себя руки, как полярность начнет делать свое дело.

Показания

Я не знаю никаких противопоказаний по данному методу. Он одинаково эффективно действует при любых заболеваниях. И это должно быть так, потому что мы, люди, полярны, все органы внутри нас также поляризованы, вся природа вокруг нас, наша Вселенная дуальна, то есть поляризована.

Какой один из главных признаков заболевания в любом органе тела?

Спросите какого угодно профессионала, который исследовал электрическую активность организма, и он вам скажет, что это нарушение распределения потенциалов в данном органе.

Наложение рук позволяет восстановить первоначальный потенциал данного органа, тогда орган выздоравливает. То есть данный метод, возможно, самый естественный и верный из всех имеющихся в распоряжении человека.

При использовании этого метода ткани и органы очищаются от шлаков, гноя и т.п. и восстанавливаются, потянутые или порванные связки и сухожилия быстро заживают, вывихнутые члены сами собой встают на места, поломанные кости быстро срастаются, искривленный позвоночник на глазах становится прямым, смещенные позвонки и диски сами собой встают на место, сместившиеся и выпавшие органы подтягиваются и встают на места, хронические и блуждающие боли исчезают навсегда.

Я видел много интересных примеров действия этого метода. Расскажу о некоторых из них.

Один молодой человек, наш приятель, упал с высокого дерева. В результате у него сместился диск и один из позвонков. Мы один или два раза поработали с его позвоночником с помощью простого наложения рук. С тех пор он больше не жалуется на боли. Когда мы работали с ним, он сказал, что поврежденный позвонок нестерпимо горит.

Как-то мы с женой поработали с позвоночником нашего соседа в деревне. Сильно сгорбленный пожилой человек через три сеанса полностью выпрямился. Правда, потом он опять сгорбился, но все, потому, что не захотел придти на дополнительные сеансы, чтобы зафиксировать результат.

Моя дочь, когда была очень маленькой, иногда плакала от непонятных болей в животе. Жена во сне делала ей полярность, и та тут же успокаивалась. Я научил дочку делать полярность, и эта крошка потом сама себя лечила. Через некоторое время боли у нее исчезли совсем.

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