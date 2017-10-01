Цитаты из книг Андре Моруа

Классик французской литературы XX века о женщинах, любви и книгах

(1885 — 1967) — французский писатель и биограф.Самой известной его работой является книга «Письма незнакомке». В ней автор анализирует поведение людей, описывает взаимоотношения между мужчинами и женщинами, размышляет о браке и чувствах. Это произведение стало классикой французской литературы XX века.Перу Моруа также принадлежит множество романизированных биографий известных писателей. Он описал истории жизни Бальзака, Байрона, Шелли, Гюго, Дюма и других классиков мировой литературы.(«Письма незнакомке»)(«Фиалки по средам»)(«Письма незнакомке»). («Письма незнакомке»)(«Письма незнакомке»)(«Письма незнакомке»). («Письма незнакомке»)(«Письма незнакомке»)(«Письма незнакомке»)(«Фиалки по средам»)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com