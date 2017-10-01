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Цитаты из книг Андре Моруа

09:02. 1 октября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:
Классик французской литературы XX века о женщинах, любви и книгах


Андре Моруа (1885 — 1967) — французский писатель и биограф.

Самой известной его работой является книга «Письма незнакомке». В ней автор анализирует поведение людей, описывает взаимоотношения между мужчинами и женщинами, размышляет о браке и чувствах. Это произведение стало классикой французской литературы XX века.

Перу Моруа также принадлежит множество романизированных биографий известных писателей. Он описал истории жизни Бальзака, Байрона, Шелли, Гюго, Дюма и других классиков мировой литературы.


Жениться следует на той и книги те купить, с которыми тебе всю жизнь хотелось бы прожить. («Письма незнакомке»)

Леность ума до такой степени свойственна большинству людей, что они всегда готовы принять суждение, вынесенное каким-либо авторитетом. («Фиалки по средам»)

Ничто так не формирует вкус и верность суждений, как привычка выписывать понравившийся отрывок или отмечать глубокую мысль. Нужно дать себе слово ничего не пропускать при чтении писателей, которых по-настоящему ценишь. («Письма незнакомке»)

Обыкновенному человеку пятидесяти лет едва хватает на то, чтобы понять одну-единственную женщину — свою собственную жену. («Письма незнакомке»)

В человеке, который нам по-настоящему дорог, нам дорого все — даже его недостатки. Без них он не был бы самим собой, а значит, не имел бы тех качеств, которые привязывают вас к нему. («Письма незнакомке»)

Существует два разных подхода к людям. Первый состоит в том, чтобы взирать на них критическим оком — возможно, это справедливо, но сурово, это подход равнодушных. Другой соткан из нежности и юмора; при этом можно видеть все изъяны и недостатки, но смотреть на них с улыбкой, а исправлять мягко и с шуткой на устах. Это подход любящих. («Письма незнакомке»)

Да, если мы хотим, чтобы нас любили, нужно говорить с другими не о том, что занимает нас, а о том, что занимает их. А что занимает их? Они же сами. Мы никогда не наскучим женщине, коль станем говорить с нею о ее нраве и красоте, коль будем расспрашивать ее о детстве, о вкусах, о том, что ее печалит. Вы также никогда не наскучите мужчине, если попросите его рассказывать о себе самом. Сколько женщин снискали себе славу искусных слушательниц! Впрочем, и слушать-то нет нужды, достаточно лишь делать вид, будто слушаешь. («Письма незнакомке»)

Человек соткан из противоречий. То прилив, то отлив. («Письма незнакомке»)

Счастье не во внешних событиях. Оно в сердцах тех, кого они затрагивают. Счастье — состояние души. («Письма незнакомке»)

На свете всегда будет существовать романтика для того, кто ее достоин. («Фиалки по средам»)

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: цитаты
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