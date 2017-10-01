Что Россия даёт миру? Неожиданные товары и технологии (Время-вперёд! #261)

Нефть, газ и вооружение – это далеко не всё, что сегодня даёт миру Россия. Среди нашего экспорта много высокотехнологичной продукции, используя которую, вы даже не догадываетесь, что она произведена с участием России. Расскажем о некоторых примерах в этом выпуске. Приятного просмотра!



Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

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Источник: www.youtube.com