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Что Россия даёт миру? Неожиданные товары и технологии (Время-вперёд! #261)

22:20. 1 октября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Нефть, газ и вооружение – это далеко не всё, что сегодня даёт миру Россия. Среди нашего экспорта много высокотехнологичной продукции, используя которую, вы даже не догадываетесь, что она произведена с участием России. Расскажем о некоторых примерах в этом выпуске. Приятного просмотра!

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
время-вперёд.рф
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/4SPJHN4PDiI


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Источник: www.youtube.com

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