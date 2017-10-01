Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

“Царство небесное”: честный разбор полетов “ВИМ-Авиа”

15:12. 1 октября 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал:

Крах "ВИМ-Авиа" и претензии Владимира Путина к министру транспорта и курирующему сектор вице-премьеру показали, что в нашем государстве нет системы принятия решений.  Если Госдума не примет надлежащих законов, то можно ждать возвращения условных Ельцина или большевиков.

1349677_five.jpeg

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" внезапно прервала полеты, поскольку у нее закончились оборотные средства, и она задолжала поставщиками топлива и аэропортам. Около 400 тысяч человек оказались в очень непростой ситуации: одни - бомжами в аэропортах, другие - с неликвидными билетами на руках и рухнувшими планами. Крах компании нанес удар и по имиджу России накануне чемпионата мира по футболу.

Показательный разнос как метод управления

Неслучайно президент РФ устроил показательный разнос правительству. Премьер Дмитрий Медведев сидел с багровым лицом - то ли от стыда, то ли от гнева. Путин заявил: накануне ему сказали, что авиакомпания полностью соответствовала государственным критериям. "Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие?" - спросил глава государства.

Он предупредил министра Соколова о неполном служебном соответствии (и подписал указ о дисциплинарном взыскании), а вице-премьера Дворковича - о неудовлетворительном курировании отрасли. Действительно, налицо пассивное наблюдение за весьма тяжелой финансовой ситуацией сначала в "Трансаэро", а затем в "ВИМ-Авиа". А может быть, это не созерцание, а попустительство?

Были объявлены выговоры еще трем министрам - регионального развития Олегу Говоруну, труда Максиму Топилину и главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову. Не будем разбираться, за что, хотя можно догадаться. Факты "служебного несоответствия" случаются не впервые, а воз и ныне там - в том смысле, что все заканчивается не системными выводами, а поиском стрелочников.

Стрелочники множатся

Вспомним, как в 2012 году Владимир Путин резко раскритиковал губернатора Курганской области Олега Богомолова за то, что он не может довести зарплату врачей до средней по стране. Богомолова потом "ушли" (он подал в отставку).

В 2013 году президент обрушился с критикой на главу "РусГидро" Евгения Дода за то, что у госкомпании "утащили миллиард" (хищения при строительстве Загорской ГАЭС-2). "Миллиард ушел на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании", - заявил Путин. Неделю назад прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по этому уголовному делу, и материалы были возвращены в Следственный комитет РФ. 

 

В том же году за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи и рост сметы проекта "Русские горки" был уволен Ахмед Билалов - тогдашний вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР). Примечательно, что он улетел в Лондон, а уголовное дело против него кануло в лету.

В 2015 году тот же Дворкович допустил подорожание проезда или отмену пригородных электричек. "Перестали ходить электрички в регионы, вы что, с ума сошли? - возмутился президент, обращаясь к вице-премьеру. - Вы неудовлетворительно провели анализ всей ситуации, вот и все. Вы же должны это понимать, чувствовать это".

Можно еще вспомнить прошлогодний строгий выговор вице-премьеру Дмитрия Рогозину, руководителям НПО автоматики Леониду Шалимову и гендиректору "Роскосмоса" Игорю Комарову за невыплату зарплат строителям космодрома "Восточный". За день до этого на совещании Путин сказал, что срыв запуска связан с "разгильдяйством". Дело довели до суда, но ограничились преследованием бизнесменов.

Системное государство - вот в чем наше спасение
 
Складывается ощущение, что в государстве нет системы, которая препятствовала бы кумовству, воровству, разгильдяйству (сомнительно, что за ним нет коррупции), бесчувственности (сомнения аналогичные). Если бы такая система существовала, то владелец "ВИМ-Авиа" Мурсекаев был бы задержан на границе. Если бы такая система действовала, она довела бы до конца уголовное дело против Билалова, а Дворкович разбирался бы в своих чувствах в частном секторе. Если бы система работала, то Рогозин и компания возмещали бы государству убытки из собственных карманов.
 
В системном государстве все регулируются законами: например, в Китае есть закон о ротации. Отработал на госдолжности десять лет - должен уйти. И там не гадают, почему происходит "озеленение кадров". В системном государстве есть устрашающие приговоры, которые делают коррупцию слишком рискованным и малоприбыльным занятием, как, например, в Сингапуре. А у нас где присел г-н Сердюков после суда? В одной из госкорпораций.
Если бы в России была независимая судебная власть, жесткие, эффективные антикоррупционные законы, независимое антикоррупционное бюро, от которого никто не ждет поблажек, тогда, глядишь, и не пришлось бы президенту каждый раз доказывать, что он справедливый. 
 
Да, Путин говорит о судебной реформе, но где же она? Есть предложения СПЧ президенту, сделанные 3 августа. Но где же фракция "Единая Россия", которая должна двигать эту реформу? Да, президент говорит о цифровой экономике, даже есть госпрограмма Медведева о ее внедрении до 2024 года,  то есть через семь лет. Но не опоздаем ли?
 
Надо как можно скорее сделать систему госуправления прозрачной и ограничить свободу выбора чиновника. Чтобы каждый гражданин мог видеть, кому и на что идут публичные деньги.
 
Надо уничтожить серые схемы в экономике. И не говорить все время о том, что излишний контроль вредит бизнесу. Он в России выгоден: уйдут недовольные - придут другие, готовые работать по белым схемам. Может быть, тогда канет в лету черномырдинское "хотели как лучше, а получилось как всегда". Если же нет, то надежда на нового справедливого "царя" может и не оправдаться. Придут либо новые большевики, либо новый Ельцин.

 

Метки: власть
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самопрограммирование-7: Выбор. Одиночество. Вместе
... Зло? Если в Зло: Вы честный человек, а честность, искренность –...способности Любить, пассивного ожидания пришествия Царствия Небесного на землю, когда при неизменности...останавливать общение (при конфликте желателен разбор, порядок которого заранее оговорен; ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...подошли к главному разбору всех междоусобиц того...идолопоклоннскому христианству. Если честно с этим разбираться,...ограниченное кольцо созвездий на небесном небосклоне. Два важных инструмента...Фебрус - этрусский бог подземного царства, податель смерти и очищения...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... дожидаться восстановления всемирного царства израильского. — Ставлю...пику дьяволу, мешающему честным людям честно работать”. Но этому...продолжался несколько минут. Разбор дела остановился... Публика...отступить перед правосудием небесным, и оказать снисхождение...
Социализм ересей. Р.И.Шафаревич "Социализм как явление мировой истории"
...образом, у амальрикан царство Духа воспринималось скорее ...подвергся обстоятельному критическому разбору со стороны марксистских... грабителей: "... многие честные люди стараются доказать, ...вы называете "духовным и небесным", является в действительности ...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...землю, данное всем без разбора и без всякого ограничения...осталось слишком много. Их царство начинается выше линии дач...широким сиянием царственно-прекрасное, небесно-кроткое лицо Богоматери. На ...манерами и репутацией, дочь честных и уважаемых родителей, ...
Константин Леонтьев о либерализме и либеральной науке как форме религиозного сознания
... иерархия, она есть отражение небесной. "И ангелы не равны... образования. «Готовьте! Готовьте, честные граждане, готовьте будущее! Учите ...распространена и сегодня). Однако царства Божия на земле еретики... страусом «…она без разбора как огромный и простодушный...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>