“Царство небесное”: честный разбор полетов “ВИМ-Авиа”
Крах "ВИМ-Авиа" и претензии Владимира Путина к министру транспорта и курирующему сектор вице-премьеру показали, что в нашем государстве нет системы принятия решений. Если Госдума не примет надлежащих законов, то можно ждать возвращения условных Ельцина или большевиков.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" внезапно прервала полеты, поскольку у нее закончились оборотные средства, и она задолжала поставщиками топлива и аэропортам. Около 400 тысяч человек оказались в очень непростой ситуации: одни - бомжами в аэропортах, другие - с неликвидными билетами на руках и рухнувшими планами. Крах компании нанес удар и по имиджу России накануне чемпионата мира по футболу.
Показательный разнос как метод управления
Неслучайно президент РФ устроил показательный разнос правительству. Премьер Дмитрий Медведев сидел с багровым лицом - то ли от стыда, то ли от гнева. Путин заявил: накануне ему сказали, что авиакомпания полностью соответствовала государственным критериям. "Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие?" - спросил глава государства.
Он предупредил министра Соколова о неполном служебном соответствии (и подписал указ о дисциплинарном взыскании), а вице-премьера Дворковича - о неудовлетворительном курировании отрасли. Действительно, налицо пассивное наблюдение за весьма тяжелой финансовой ситуацией сначала в "Трансаэро", а затем в "ВИМ-Авиа". А может быть, это не созерцание, а попустительство?
Были объявлены выговоры еще трем министрам - регионального развития Олегу Говоруну, труда Максиму Топилину и главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову. Не будем разбираться, за что, хотя можно догадаться. Факты "служебного несоответствия" случаются не впервые, а воз и ныне там - в том смысле, что все заканчивается не системными выводами, а поиском стрелочников.
Стрелочники множатся
Вспомним, как в 2012 году Владимир Путин резко раскритиковал губернатора Курганской области Олега Богомолова за то, что он не может довести зарплату врачей до средней по стране. Богомолова потом "ушли" (он подал в отставку).
В 2013 году президент обрушился с критикой на главу "РусГидро" Евгения Дода за то, что у госкомпании "утащили миллиард" (хищения при строительстве Загорской ГАЭС-2). "Миллиард ушел на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании", - заявил Путин. Неделю назад прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по этому уголовному делу, и материалы были возвращены в Следственный комитет РФ.
В том же году за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи и рост сметы проекта "Русские горки" был уволен Ахмед Билалов - тогдашний вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР). Примечательно, что он улетел в Лондон, а уголовное дело против него кануло в лету.
В 2015 году тот же Дворкович допустил подорожание проезда или отмену пригородных электричек. "Перестали ходить электрички в регионы, вы что, с ума сошли? - возмутился президент, обращаясь к вице-премьеру. - Вы неудовлетворительно провели анализ всей ситуации, вот и все. Вы же должны это понимать, чувствовать это".
Можно еще вспомнить прошлогодний строгий выговор вице-премьеру Дмитрия Рогозину, руководителям НПО автоматики Леониду Шалимову и гендиректору "Роскосмоса" Игорю Комарову за невыплату зарплат строителям космодрома "Восточный". За день до этого на совещании Путин сказал, что срыв запуска связан с "разгильдяйством". Дело довели до суда, но ограничились преследованием бизнесменов.