“Царство небесное”: честный разбор полетов “ВИМ-Авиа”

Крах "ВИМ-Авиа" и претензии Владимира Путина к министру транспорта и курирующему сектор вице-премьеру показали, что в нашем государстве нет системы принятия решений. Если Госдума не примет надлежащих законов, то можно ждать возвращения условных Ельцина или большевиков.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" внезапно прервала полеты, поскольку у нее закончились оборотные средства, и она задолжала поставщиками топлива и аэропортам. Около 400 тысяч человек оказались в очень непростой ситуации: одни - бомжами в аэропортах, другие - с неликвидными билетами на руках и рухнувшими планами. Крах компании нанес удар и по имиджу России накануне чемпионата мира по футболу.

Показательный разнос как метод управления

Неслучайно президент РФ устроил показательный разнос правительству. Премьер Дмитрий Медведев сидел с багровым лицом - то ли от стыда, то ли от гнева. Путин заявил: накануне ему сказали, что авиакомпания полностью соответствовала государственным критериям. "Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие?" - спросил глава государства.

Он предупредил министра Соколова о неполном служебном соответствии (и подписал указ о дисциплинарном взыскании), а вице-премьера Дворковича - о неудовлетворительном курировании отрасли. Действительно, налицо пассивное наблюдение за весьма тяжелой финансовой ситуацией сначала в "Трансаэро", а затем в "ВИМ-Авиа". А может быть, это не созерцание, а попустительство?

Были объявлены выговоры еще трем министрам - регионального развития Олегу Говоруну, труда Максиму Топилину и главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову. Не будем разбираться, за что, хотя можно догадаться. Факты "служебного несоответствия" случаются не впервые, а воз и ныне там - в том смысле, что все заканчивается не системными выводами, а поиском стрелочников.

Стрелочники множатся

Вспомним, как в 2012 году Владимир Путин резко раскритиковал губернатора Курганской области Олега Богомолова за то, что он не может довести зарплату врачей до средней по стране. Богомолова потом "ушли" (он подал в отставку).

В 2013 году президент обрушился с критикой на главу "РусГидро" Евгения Дода за то, что у госкомпании "утащили миллиард" (хищения при строительстве Загорской ГАЭС-2). "Миллиард ушел на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился, а вы разбираетесь до сих пор и не считаете нужным защищать интересы компании", - заявил Путин. Неделю назад прокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по этому уголовному делу, и материалы были возвращены в Следственный комитет РФ.

В том же году за срыв сроков строительства олимпийских объектов в Сочи и рост сметы проекта "Русские горки" был уволен Ахмед Билалов - тогдашний вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР). Примечательно, что он улетел в Лондон, а уголовное дело против него кануло в лету.

В 2015 году тот же Дворкович допустил подорожание проезда или отмену пригородных электричек. "Перестали ходить электрички в регионы, вы что, с ума сошли? - возмутился президент, обращаясь к вице-премьеру. - Вы неудовлетворительно провели анализ всей ситуации, вот и все. Вы же должны это понимать, чувствовать это".

Можно еще вспомнить прошлогодний строгий выговор вице-премьеру Дмитрия Рогозину, руководителям НПО автоматики Леониду Шалимову и гендиректору "Роскосмоса" Игорю Комарову за невыплату зарплат строителям космодрома "Восточный". За день до этого на совещании Путин сказал, что срыв запуска связан с "разгильдяйством". Дело довели до суда, но ограничились преследованием бизнесменов.

Системное государство - вот в чем наше спасение

Складывается ощущение, что в государстве нет системы, которая препятствовала бы кумовству, воровству, разгильдяйству (сомнительно, что за ним нет коррупции), бесчувственности (сомнения аналогичные). Если бы такая система существовала, то владелец "ВИМ-Авиа" Мурсекаев был бы задержан на границе. Если бы такая система действовала, она довела бы до конца уголовное дело против Билалова, а Дворкович разбирался бы в своих чувствах в частном секторе. Если бы система работала, то Рогозин и компания возмещали бы государству убытки из собственных карманов.

В системном государстве все регулируются законами: например, в Китае есть закон о ротации. Отработал на госдолжности десять лет - должен уйти. И там не гадают, почему происходит "озеленение кадров". В системном государстве есть устрашающие приговоры, которые делают коррупцию слишком рискованным и малоприбыльным занятием, как, например, в Сингапуре. А у нас где присел г-н Сердюков после суда? В одной из госкорпораций.