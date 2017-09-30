Сводки от ополчения Новороссии 30 сентября 2017
07:35. 30 сентября 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 00:27 Патрик Ланкастер помог восстановить детсад в прифронтовом районе.
- Вчера 23:47 Спартак и Донецк-Северный были обстреляны боевиками ВСУ.
- Вчера 19:12 Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 29.09.2017.
Патрик Ланкастер помог восстановить детсад в прифронтовом районе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спартак и Донецк-Северный были обстреляны боевиками ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 29.09.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com