Салат-бар и душ в «номере»: как живется российскому срочнику (ФОТО)

Проход на обед по отпечатку пальца, «час смартфона» по воскресеньям и стрельбы боевыми патронами по нескольку раз в неделю — служба по призыву в Российской армии за последние годы заметно изменилась.

Накануне начала осеннего призыва корреспондент РИА Новости побывал в одном из мотострелковых полков гвардейской Таманской дивизии, расположенном в Подмосковье, и выяснил, как живет и о чем думает современный российский военнослужащий.

От центра Москвы до расположения части Западного военного округа — час езды. На въезде в военный городок встречают дежурные в современной экипировке. Несмотря на близость к столице, Таманская дивизия — это не «придворная» образцово-показательная часть для парадов, а крупное боеспособное соединение 1-й танковой армии, которое несет боевое дежурство и регулярно участвует в учениях.

Из техники на вооружении — модернизированные танки Т-72Б3 с «коробкой-автоматом» и бронетранспортеры БТР-80, в составе мотострелковых полков имеются противотанковые подразделения и снайперские роты.

© РИА Новости / Андрей Станавов

Дневальный на посту в Таманской дивизии

Армейская бытовуха

Казарменное положение, бесконечные ряды двухъярусных железных кроватей и одна туалетная комната на этаж ушли в прошлое. Очередей с полотенцами по утрам уже нет. В плане быта срочники сейчас живут не хуже, чем контрактники, — в отдельных блоках, которые называются кубриками. Каждый такой кубрик представляет собой две четырехместные комнаты, объединенные с общей прихожей, туалетом, душем и умывальником на две раковины.

С недавних пор там стали устанавливать стиральные машинки и сушилки для белья. Теперь солдат может самостоятельно стирать и сушить свои вещи хоть каждый день — сдавать их в банно-прачечный комбинат, как раньше, больше не нужно. Погладить обмундирование можно в отдельной бытовке.

Интерьер кубриков исключительно спартанский — в каждой комнате четыре безупречно заправленных кровати, табуретки и небольшие тумбочки для личных вещей. На первый взгляд, жилищные условия солдат мало чем отличаются от студенческой общаги, разве что уставной чистотой и порядком. Впрочем, без этого армия не была бы армией. Семейные контрактники живут в общежитиях или оформляют ежемесячное пособие на наем жилья.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров

Учебные стрельбы мотострелковой дивизии

Что касается связи со внешним миром, то традиционный «час военного письма» у военнослужащих по призыву теперь называется «час звонка». По прибытии в часть мобильные телефоны призывниками сдаются.

Получают они их только по выходным дням на определенное время — чтобы могли пообщаться с родственниками. Отсутствие свободного доступа в интернет и общения в соцсетях для некоторых «гаджетоманов» становится настоящим испытанием.

«Поначалу, после гражданки, без этого было настолько тяжко, что даже посещали мысли припрятать смартфон и не отдавать офицерам, — рассказывает младший сержант Сергей Пшеничный, которому служить осталось меньше месяца. — Но со временем к отсутствию Сети привыкаешь. Что скрывать, я, как и многие мои друзья, отношусь к поколению любителей посидеть в телефоне, покопаться в соцсетях и пообщаться в мессенджерах. Впрочем, если есть веская причина, командиры могут выдать телефон и на неделе. Главное, адекватно аргументировать.

Москвич Сергей попал в армию, вылетев с первого курса престижного столичного вуза. Однако, как он сам утверждает, «откосить» даже не пытался — пошел в военкомат по собственному желанию и без сомнений, поскольку хотел проверить себя на прочность. Сейчас об этом совершенно не жалеет.

«До этого я знал об армии только по рассказам знакомых и фильмам вроде „ДМБ“. Ожидал встретить тут дедовщину, но не встретил. Откосить я не пытался: ходить и размахивать купленным военным билетом — это не мой выбор!» — отмечает Сергей.

© РИА Новости / Андрей Станавов

Автоматы с шоколадками и снеками установлены почти во всех казармах

Примечательно, что в солдатских общежитиях сейчас установлены автоматы по продаже снеков и шоколадок, а также банкоматы. Банковские карточки, на которые перечисляется денежное довольствие, призывник получает еще в военкомате. Это довольно удобно: если, к примеру, родственники переведут деньги, их можно сразу снять, не выходя из казармы. Если снимать не хочется — в чайной всегда можно расплатиться через банковский терминал.

© РИА Новости / Андрей Станавов

Военнослужащий Таманской дивизии обедает в расположении части

Обед по расписанию

Солдатская столовая, безусловно, не мишленовский ресторан с официантами и накрахмаленными салфетками, но жаловаться на питание срочникам не приходится. Элементы шведского стола, салат-бар, два первых блюда, три вторых и три гарнира на выбор — рацион даже интереснее, чем в некоторых городских кафе среднего уровня. Предусмотрено порционное масло, фруктовые соки и компоты чередуются через день. На завтрак выдают выпечку, чай или кофе.

© РИА Новости / Андрей Станавов

Салат-бар

В 1-м полку даже есть традиция, по которой для именинников каждую пятницу пекут фирменные пироги с яблоками, маком или мясом. Списки дней рождения подаются заранее. Каждый именинник может привести с собой на «вечеринку» пару друзей. По государственным праздникам дополнительно выдают яблоки, конфеты и печенье.

Зимой в рацион включают сало, для профилактики простудных заболеваний — чеснок и лук, весной добавляют витамины.

© РИА Новости / Андрей Станавов

Обед военнослужащего Таманской дивизии

«Больше всего меня в армии удивило питание, — отмечает Сергей. — Когда призвали, боялся, что не смогу тут ничего переварить и придется голодать, но оказалось, что кормят вполне себе ничего. Спустя год службы могу сказать, что есть тут можно все без исключения, что дают в столовой. Особенно порадовал выбор — гречка или макароны, суп или щи, мясо или курица. Для меня это очень важно».

© РИА Новости / Андрей Станавов

Сканирование биометрических данных на входе в солдатскую столовую

Чтобы получить свою порцию еды на раздаче, каждый боец проходит идентификацию по отпечатку пальца на терминале, похожем на те, что устанавливают в визовых центрах и аэропортах на паспортном контроле. Не приложишь палец к сканеру — не поешь.

Сделано это для того, чтобы вести строгий учет порций и исключить случаи, когда в отсутствие одного солдата за него по второму кругу обедает другой. Система электронного контроля питания использует биометрические данные и позволяет каждому бойцу самостоятельно вставать на довольствие или сниматься с него.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Российско-белорусские военные учения «Запад-2017» в Белоруссии

Огневая и воркаут

Кроме быта в Российской армии заметно изменилась боевая подготовка — стрелять стали чаще, больше и почти не оглядываясь на расход патронов. Если раньше срочнику давали только пару раз подержаться за автомат и сделать три выстрела за всю службу, то сейчас стрельбы проводятся едва ли не ежедневно. Стреляют днем и ночью, обычными и трассерами — огромный полигон в Алабино находится всего в нескольких километрах от расположения дивизии.

«Быт бытом, но сейчас мы делаем акцент на боевой и спортивной подготовке как военнослужащих по призыву, так и контрактников, — сообщил командир 3-го мотострелкового батальона подполковник Олег Калмыков. — Армия есть армия, если солдат по специальности стрелок, он должен за год стать хорошим стрелком, если водитель бронетранспортера — стать отличным водителем. Патронов не жалеем, на полигон ребят выводим часто. Проводятся тактические и огневые занятия, многие из них по ночам».

© РИА Новости / Андрей Станавов

Командир 3-го мотострелкового батальона 1-го мотострелкового полка гвардейской Таманской дивизии подполковник Олег Калмыков

Часть личного состава 1-го полка дивизии принимала участие в крупном сентябрьском учении «Запад-2017», причем в командировки в Белоруссию и Ленинградскую область командование отправило не только контрактников, но и срочников.

Боец роты снайперов Сергей Задикян родился в Ростове-на-Дону, отслужил в Таманской дивизии срочную и в итоге остался тут на контракте.

«Мне интересно быть снайпером, это своего рода искусство. Есть возможность постоянно развиваться, в том числе физически. Дел хватает — учебные стрельбы из снайперской винтовки Драгунова по два раза в неделю. Стреляем по движущимся и появляющимся мишеням на разных дистанциях, тренируем работу в паре и по одиночке. Рота снайперов — самая спортивная в полку. Бег, качалка, силовые единоборства, делаем все и помногу», — рассказывает Сергей.

© РИА Новости / Андрей Станавов

Спортзал 1-го полка Таманской мотострелковой дивизии

Останавливаться на первом контракте он не планирует, хочет подписать второй и надеется в перспективе получить квартиру по военной ипотеке. Будущим призывникам советует одно — быть «на спорте», поскольку в армии без этого придется туго. Интересно, что за хорошую физподготовку Минобороны России даже ежемесячно доплачивает контрактникам в размере до 70% от оклада.

Спорту уделяется особое внимание — в прошлому году начала действовать новая система физической подготовки, в которую кроме традиционной «тренажерки» с турниками и штангами вошли модные на гражданке кроссфит и воркаут. В спортзал 1-го полка Таманской дивизии для этого даже притащили огромные покрышки и тяжелые кувалды.

© РИА Новости / Евгений Биятов

Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России «Запад-2017»

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Андрей Станавов