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Пушков против Кудрина: имиджевые риски от санкций США? Да ладно…

20:33. 30 сентября 2017 Просмотров - 34 Один комментарий Опубликовал:

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США не отказались от продолжения политики санкций в отношении России. Решение Вашингтона объяснимо: устранить потенциального экономического конкурента на международной арене. Штаты так делали всегда и ничего нового до сих пор не придумали. Другое дело, реакция российских политиков. Пока Алексей Кудрин причитает, что России нанесен удар по репутации, второй Алексей – сенатор Пушков, смеется над его страданиями.

Председатель совета Центра стратегических разработок Кудрин обеспокоен тем, что Россию приравняли к КНДР и Ирану: «Очень неприятно стоять в одном ряде с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России». Только Европа может спасти Россию, по его мнению, так как санкционный режим продлится ни одно десятилетие.

Сенатор Пушков, в свою очередь, оценил имиджевые риски как нулевые. Никто в мире не ставит Россию в один с Северной Кореей. Эти заявления больше для публики. Просто американский фейк для обывателя.

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Россия за эти годы изменилась. Мы осознали простую истину: США нам не друг. Конгресс настроился на ведение длительной политической и экономической войны. Цель – истощение России в экономической сфере, ослабление военной мощи и последующее выталкивание из Европы. Желание лишить Москву доли на европейском рынке энергоносителей, избегая конкурентной борьбы, тоже продолжает доминировать.

Предложения Кудрина оторваны от реальности: слабая Россия неспособна защитить собственные национальные интересы. К тому же, идти на поводу у Вашингтона смерти подобно. За кого же так переживает экс-министр финансов, когда призывает к диалогу с США? Одно дело наладить отношения со странами Евросоюза, другое – прогибаться под Вашингтон.

Наиболее точное определение для политики США подобрал Алексей Фененко, доцент МГУ: «Американская культура – это культура кольта», не терпящая слабаков.

 

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Он предложил на каждую санкцию отвечать выходом из международных договоров по разоружению. Так, выход из системы международного мониторинга ядерных взрывов, в которую Штаты вложили миллиарды долларов, полностью провалит их программу. Деньги окажутся потрачены в никуда. Или же ввести запрет на поставки в США низкообогащенного урана, используемого на электростанциях США.

Предложения эксперта, конечно, в ряде случаев спорные, но показывающие, что при  желании Россия способна причинить американцам неприятности. Ну, и еще немного об «имиджевых рисках» России: страны Европы недовольны санкциями США. Они чинят препятствия бизнесу и мешают сотрудничеству с Россией в нефтегазовой отрасли. Еще в начале августа глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС намерен защитить свои интересы, раз Вашингтон их не учитывает, ужесточая санкции.

Вот, пожалуй, все, что нужно знать об имиджевых рисках для России. И на кого же Кудрин работает, так беспокоясь о настроениях политиков в Штатах?

Метки: антироссийские санкции, Запад, новости / россия / экономика, соединённые штаты
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Один комментарий»

  • 2255 1993
    александр 30 сентября 2017 в 21:00 Ссылка Пометить
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    Ни одни санкции не нанесли столько вреда России сколько нанес и продолжает наносить Кудрин. Он сдавал и хочет и дальше сдавать страну пиндосам. Он ставленник МВФ. Но Владимыч носится с ним как курица с яйцом. Наверное здесь уместна пословица. Скажи кто твой друг и я скажу кто ты. Вся экономическая мысль Кудрина направлена на уничтожение России и на поднятие пиндосов. Это в открытую действующий диверсант и еще Набиулина.

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