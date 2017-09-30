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ПОТОП И ХУДОЖНИКИ.

21:41. 30 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у vaduhan_08 в ПОТОП И ХУДОЖНИКИ.
Всем известно, что художники обладают богатой фантазией и бывает рисуют черте что. Пиранези и многие другие изображали не существующие развалины, Гойя – великанов пожирающих людей, Босх рисовал картины ада и так далее, ну что с них возьмешь, одно слово художники!
Потоп в этом ряду стоит особливо, эдак в сторонке… это же библейская история, древняя очень и по этому художников рисующих картины потопа не обзывают сумасшедшими, всем же ясно что художник натура творческая и может нарисовать то чего сам не видел!
Если говорить о возможности потопа, катастрофы в 19 веке, то это обязательно должно отразиться и в творчестве и в биографии многих, многих художников переживших начало 19 века.
Я решил для примера взять Айвазовского, уж больно долго он жил и очень известен – Ива́н Константи́нович Айвазо́вский (арм. Հովհաննես Այվազյան, Ованнес Айвазян; 17 июля 1817 года, Феодосия — 19 апреля [2 мая] 1900 года, там же) — русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века. Брат армянского историка и архиепископа Армянской Апостольской Церкви Габриэла Айвазовского.
Классический пример русского художника армянского происхождения :::-))) брат историка и архиепископа! Предки Айвазовского были из армян, переселившихся в Галицию из Западной Армении в XVIII веке. История рода как у Остапа Бендера… Ему как говорится сам бог велел!
Здесь подробнее – https://ru.wikipedia.org/wiki/Айвазовский,_Иван_Константинович
А здесь интереснее – http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post374113876

Но нам пока интересен не столько Айвазовский как таковой, нам интересны его картины. Известность Айвазовского за рубежом связывают с картиной "Хаос. Сотворение мира"
Ещё одна картина на тему сотворения мира под названием «Хаос» была куплена папой Григорием XVI, который также наградил Айвазовского золотой медалью. Вот она…

ayvazovskiy-31.jpg

Ну в принципе картина как картина – море, небо, солнце, красотища! Написана в 1841 году. Однако Айвазовский написал картину с простым названием "Всемирный потоп", считается что с 1861 года по 1883 год художник нарисовал несколько картин на тему потопа, с ковчегом и без и множество эскизов на эту тему.

224617.jpg

Вообще то история самого художника очень интересна и в ней есть множество необычного, например купив землю в Феодосии и начав строительство дома Айвазовский вдруг занялся археологией да не просто так, а с "позволения", а началась история очень просто…
"В начале 1853 года, во время земляных работ, в Феодосии были найдены римские и греческие античные предметы. Юлия, счастливая жена художника, зажглась желанием заняться поисками древностей, вовлекая в это и мужа. Министр уделов и управляющий делами Его Величества граф Лев Перовский выдал супружеской чете разрешение на археологические раскопки. В июле Айвазовский сообщал графу: «Нашли просто под землей в золе (!!!???) золотую женскую головку самой изящной работы и несколько золотых украшений, как видно с женского наряда, а также куски прекрасной этрусской вазы». Муж с женой были поглощены работой. Юлия просеивала землю, выбранную из захоронений, следила за сохранностью находок, составила их каталог и сама же упаковала все для отправки в Петербург. Вместе они раскопали 80 курганов." отсюда – http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post374113876
Оставим пока Айвазовского, это отдельная тема. Копаясь в изображениях потопа я увидел странную, страшную и очень живую картину событий которые трактуются искусствоведами двояко – если художник изобразил людей голых и на фоне античных пейзажей или вообще голых вод то это "потоп" а если в одеждах 19 века то это наводнение!
Вот это потоп…

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JanBruegeltheElder-TheFloodwithNoahsArk1-1024x779.jpg

Jacqueline-Comerre-Paton-1859-1955-Deluge.-1884.jpg

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А вот так изображаются "наводнения"

a-flood.jpg

1309784841e0b.jpg

2215177_angliiskaya-kartina-navodnenie-foto.jpg

potop1.jpg

Erschrecklichewasserfluth.jpg

Душещипательные картинки не правда ли? Изображений потопа и разных "наводнений" огромная куча у самых разных художников в самых разных странах.
Обычно с потопом связывают ковчег, как объект спасения. Ковчег это такой большой корабль, но он имеет свои особенности, которые его отличают от других кораблей. Ковчег обычно изображают вот так…традиция такая!

Noahs-Ark-665x385.jpg

Noahs_Ark_on_Mount_Ararat_by_Simon_de_Myle.jpg

Image238.jpg

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16_01.jpg

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Причем чем древнее датируется изображение тем дурнее изображается ковчег. Самые древние самые дурные и не правдоподобные, нет ну а что раньше же люди дурные были, пилы у них уже были а ума нет, вот и рисовали черте что.

рпр2.jpg

852noah.jpg

Самое интересное так это почему же у ковчега нету парусов, ну хотя бы маленького, хоть чуть чуть порулить? Нет, всегда нету паруса а вместо надстроек над палубой эдакий дом с окошками и трубами!
Среди всяких наводнений мне попались удивительные рисунки о знаменитом наводнении 1824 года в Кронштадте. Изображение называется "Последствия наводнения в Кронштадской военной гавани"

1037215.jpg

kronrrrr65111123311244.jpg

image_775.jpg

Вот так вот описывают происходящее очевидцы…
11 ноября 1824 года в небольшом домике на одной из кронштадтских улиц сидел офицер 3-го флотского экипажа, популярный беллетрист своего времени В. Мирошевский и писал:
«Любезные, почтенные родители! Это случилось со мною 7-го числа: в этот день я сидел в своей низменной хате и писал вам письмо, часов в десять утра мой хозяин, старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается.
… между тем вода стала входить к нам во двор … вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась всё более и более, стала приподнимать пол, я по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши немного хотел идти в канцелярию своего экипажа, чтобы окончить письмо, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить… Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но её силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить её, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигла до крыш.., люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи…
Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было почти невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.
По счастью моему разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на неё и сел верхом.
… Волнами разбило вал, которым был обнесён Кронштадт, вода хлынула по улицам с ужасной силою, многие дома, заборы, крыши совсем уносило. На чердаках был слышен крик и плач женщин…». Здесь еще много – http://www.kronstadt.ru/news/navod_0.htm

Естественно речь тут идет о знаменитом Петербургском наводнении 1824 года. Что удивительно в 1924 году так же случилось сильнейшее наводнение и чему есть множество фотографий.

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Но мне все эти ковчеги очень сильно напомнили вот эти корабли что стоят в гавани Кронштадта… еще раз…

image_775.jpg

И вот эти корабли…

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HMS-Queen.jpg

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5f5b1b2d5979.jpg


Ну и конечно же вот этот КОВЧЕГ!

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Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: искажение, история, катастрофа, потоп
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