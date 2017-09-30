ПОТОП И ХУДОЖНИКИ.
21:41. 30 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в ПОТОП И ХУДОЖНИКИ.
Всем известно, что художники обладают богатой фантазией и бывает рисуют черте что. Пиранези и многие другие изображали не существующие развалины, Гойя – великанов пожирающих людей, Босх рисовал картины ада и так далее, ну что с них возьмешь, одно слово художники!
Потоп в этом ряду стоит особливо, эдак в сторонке… это же библейская история, древняя очень и по этому художников рисующих картины потопа не обзывают сумасшедшими, всем же ясно что художник натура творческая и может нарисовать то чего сам не видел!
Если говорить о возможности потопа, катастрофы в 19 веке, то это обязательно должно отразиться и в творчестве и в биографии многих, многих художников переживших начало 19 века.
Я решил для примера взять Айвазовского, уж больно долго он жил и очень известен – Ива́н Константи́нович Айвазо́вский (арм. Հովհաննես Այվազյան, Ованнес Айвазян; 17 июля 1817 года, Феодосия — 19 апреля [2 мая] 1900 года, там же) — русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века. Брат армянского историка и архиепископа Армянской Апостольской Церкви Габриэла Айвазовского.
Классический пример русского художника армянского происхождения :::-))) брат историка и архиепископа! Предки Айвазовского были из армян, переселившихся в Галицию из Западной Армении в XVIII веке. История рода как у Остапа Бендера… Ему как говорится сам бог велел!
Здесь подробнее – https://ru.wikipedia.org/wiki/Айвазовский,_Иван_Константинович
А здесь интереснее – http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post374113876
Но нам пока интересен не столько Айвазовский как таковой, нам интересны его картины. Известность Айвазовского за рубежом связывают с картиной "Хаос. Сотворение мира"
Ещё одна картина на тему сотворения мира под названием «Хаос» была куплена папой Григорием XVI, который также наградил Айвазовского золотой медалью. Вот она…
Ну в принципе картина как картина – море, небо, солнце, красотища! Написана в 1841 году. Однако Айвазовский написал картину с простым названием "Всемирный потоп", считается что с 1861 года по 1883 год художник нарисовал несколько картин на тему потопа, с ковчегом и без и множество эскизов на эту тему.
Вообще то история самого художника очень интересна и в ней есть множество необычного, например купив землю в Феодосии и начав строительство дома Айвазовский вдруг занялся археологией да не просто так, а с "позволения", а началась история очень просто…
"В начале 1853 года, во время земляных работ, в Феодосии были найдены римские и греческие античные предметы. Юлия, счастливая жена художника, зажглась желанием заняться поисками древностей, вовлекая в это и мужа. Министр уделов и управляющий делами Его Величества граф Лев Перовский выдал супружеской чете разрешение на археологические раскопки. В июле Айвазовский сообщал графу: «Нашли просто под землей в золе (!!!???) золотую женскую головку самой изящной работы и несколько золотых украшений, как видно с женского наряда, а также куски прекрасной этрусской вазы». Муж с женой были поглощены работой. Юлия просеивала землю, выбранную из захоронений, следила за сохранностью находок, составила их каталог и сама же упаковала все для отправки в Петербург. Вместе они раскопали 80 курганов." отсюда – http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post374113876
Оставим пока Айвазовского, это отдельная тема. Копаясь в изображениях потопа я увидел странную, страшную и очень живую картину событий которые трактуются искусствоведами двояко – если художник изобразил людей голых и на фоне античных пейзажей или вообще голых вод то это "потоп" а если в одеждах 19 века то это наводнение!
Вот это потоп…
А вот так изображаются "наводнения"
Душещипательные картинки не правда ли? Изображений потопа и разных "наводнений" огромная куча у самых разных художников в самых разных странах.
Обычно с потопом связывают ковчег, как объект спасения. Ковчег это такой большой корабль, но он имеет свои особенности, которые его отличают от других кораблей. Ковчег обычно изображают вот так…традиция такая!
Причем чем древнее датируется изображение тем дурнее изображается ковчег. Самые древние самые дурные и не правдоподобные, нет ну а что раньше же люди дурные были, пилы у них уже были а ума нет, вот и рисовали черте что.
Самое интересное так это почему же у ковчега нету парусов, ну хотя бы маленького, хоть чуть чуть порулить? Нет, всегда нету паруса а вместо надстроек над палубой эдакий дом с окошками и трубами!
Среди всяких наводнений мне попались удивительные рисунки о знаменитом наводнении 1824 года в Кронштадте. Изображение называется "Последствия наводнения в Кронштадской военной гавани"
Вот так вот описывают происходящее очевидцы…
11 ноября 1824 года в небольшом домике на одной из кронштадтских улиц сидел офицер 3-го флотского экипажа, популярный беллетрист своего времени В. Мирошевский и писал:
«Любезные, почтенные родители! Это случилось со мною 7-го числа: в этот день я сидел в своей низменной хате и писал вам письмо, часов в десять утра мой хозяин, старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается.
… между тем вода стала входить к нам во двор … вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась всё более и более, стала приподнимать пол, я по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши немного хотел идти в канцелярию своего экипажа, чтобы окончить письмо, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить… Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но её силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить её, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигла до крыш.., люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи…
Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было почти невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.
По счастью моему разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на неё и сел верхом.
… Волнами разбило вал, которым был обнесён Кронштадт, вода хлынула по улицам с ужасной силою, многие дома, заборы, крыши совсем уносило. На чердаках был слышен крик и плач женщин…». Здесь еще много – http://www.kronstadt.ru/news/navod_0.htm
Естественно речь тут идет о знаменитом Петербургском наводнении 1824 года. Что удивительно в 1924 году так же случилось сильнейшее наводнение и чему есть множество фотографий.
Но мне все эти ковчеги очень сильно напомнили вот эти корабли что стоят в гавани Кронштадта… еще раз…
И вот эти корабли…
Ну и конечно же вот этот КОВЧЕГ!
Потоп в этом ряду стоит особливо, эдак в сторонке… это же библейская история, древняя очень и по этому художников рисующих картины потопа не обзывают сумасшедшими, всем же ясно что художник натура творческая и может нарисовать то чего сам не видел!
Если говорить о возможности потопа, катастрофы в 19 веке, то это обязательно должно отразиться и в творчестве и в биографии многих, многих художников переживших начало 19 века.
Я решил для примера взять Айвазовского, уж больно долго он жил и очень известен – Ива́н Константи́нович Айвазо́вский (арм. Հովհաննես Այվազյան, Ованнес Айвазян; 17 июля 1817 года, Феодосия — 19 апреля [2 мая] 1900 года, там же) — русский художник-маринист, баталист, коллекционер, меценат. Живописец Главного Морского штаба, академик и почётный член Императорской Академии художеств, почётный член Академий художеств в Амстердаме, Риме, Париже, Флоренции и Штутгарте. Наиболее выдающийся художник армянского происхождения XIX века. Брат армянского историка и архиепископа Армянской Апостольской Церкви Габриэла Айвазовского.
Классический пример русского художника армянского происхождения :::-))) брат историка и архиепископа! Предки Айвазовского были из армян, переселившихся в Галицию из Западной Армении в XVIII веке. История рода как у Остапа Бендера… Ему как говорится сам бог велел!
Здесь подробнее – https://ru.wikipedia.org/wiki/Айвазовский,_Иван_Константинович
А здесь интереснее – http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post374113876
Но нам пока интересен не столько Айвазовский как таковой, нам интересны его картины. Известность Айвазовского за рубежом связывают с картиной "Хаос. Сотворение мира"
Ещё одна картина на тему сотворения мира под названием «Хаос» была куплена папой Григорием XVI, который также наградил Айвазовского золотой медалью. Вот она…
Ну в принципе картина как картина – море, небо, солнце, красотища! Написана в 1841 году. Однако Айвазовский написал картину с простым названием "Всемирный потоп", считается что с 1861 года по 1883 год художник нарисовал несколько картин на тему потопа, с ковчегом и без и множество эскизов на эту тему.
Вообще то история самого художника очень интересна и в ней есть множество необычного, например купив землю в Феодосии и начав строительство дома Айвазовский вдруг занялся археологией да не просто так, а с "позволения", а началась история очень просто…
"В начале 1853 года, во время земляных работ, в Феодосии были найдены римские и греческие античные предметы. Юлия, счастливая жена художника, зажглась желанием заняться поисками древностей, вовлекая в это и мужа. Министр уделов и управляющий делами Его Величества граф Лев Перовский выдал супружеской чете разрешение на археологические раскопки. В июле Айвазовский сообщал графу: «Нашли просто под землей в золе (!!!???) золотую женскую головку самой изящной работы и несколько золотых украшений, как видно с женского наряда, а также куски прекрасной этрусской вазы». Муж с женой были поглощены работой. Юлия просеивала землю, выбранную из захоронений, следила за сохранностью находок, составила их каталог и сама же упаковала все для отправки в Петербург. Вместе они раскопали 80 курганов." отсюда – http://www.liveinternet.ru/users/erisena/post374113876
Оставим пока Айвазовского, это отдельная тема. Копаясь в изображениях потопа я увидел странную, страшную и очень живую картину событий которые трактуются искусствоведами двояко – если художник изобразил людей голых и на фоне античных пейзажей или вообще голых вод то это "потоп" а если в одеждах 19 века то это наводнение!
Вот это потоп…
А вот так изображаются "наводнения"
Душещипательные картинки не правда ли? Изображений потопа и разных "наводнений" огромная куча у самых разных художников в самых разных странах.
Обычно с потопом связывают ковчег, как объект спасения. Ковчег это такой большой корабль, но он имеет свои особенности, которые его отличают от других кораблей. Ковчег обычно изображают вот так…традиция такая!
Причем чем древнее датируется изображение тем дурнее изображается ковчег. Самые древние самые дурные и не правдоподобные, нет ну а что раньше же люди дурные были, пилы у них уже были а ума нет, вот и рисовали черте что.
Самое интересное так это почему же у ковчега нету парусов, ну хотя бы маленького, хоть чуть чуть порулить? Нет, всегда нету паруса а вместо надстроек над палубой эдакий дом с окошками и трубами!
Среди всяких наводнений мне попались удивительные рисунки о знаменитом наводнении 1824 года в Кронштадте. Изображение называется "Последствия наводнения в Кронштадской военной гавани"
Вот так вот описывают происходящее очевидцы…
11 ноября 1824 года в небольшом домике на одной из кронштадтских улиц сидел офицер 3-го флотского экипажа, популярный беллетрист своего времени В. Мирошевский и писал:
«Любезные, почтенные родители! Это случилось со мною 7-го числа: в этот день я сидел в своей низменной хате и писал вам письмо, часов в десять утра мой хозяин, старик лет 60, вошел ко мне в комнату и сказал, что в улицах, которые стоят на низком месте, разлилась вода, и многие стоят в домах своих почти по колено затоплены, прибавив к этому, что он очень доволен своим местом, которое несколько повыше, а потому воды он не опасается.
… между тем вода стала входить к нам во двор … вскоре показался небольшой ручеек под моими ногами, я перенес стол на другое место и все продолжал писать. Между тем, вода разливалась всё более и более, стала приподнимать пол, я по уверению хозяев, не подозревал никакой опасности, велел вынуть из печи горшок щей и поевши немного хотел идти в канцелярию своего экипажа, чтобы окончить письмо, но хозяева уговаривали меня никуда не ходить… Но поскольку вода в комнате была уже выше колен, я хотел уйти. Стал отворять дверь, но её силой затиснуло водою. Покуда мы со стариком употребляли все усилия, чтобы отворить её, то были в воде уже по пояс. Наконец дверь уступила нашим усилиям, я выбежал на улицу и увидел ужасную сцену. Вода в некоторых домах достигла до крыш.., люди сидели на чердаках, кричали и просили о помощи…
Между тем, я стоял в воде почти по горло. На середину улицы выйти было почти невозможно, потому что меня совсем бы закрыло водою.
По счастью моему разломало ветром забор возле моей хижины. Я взобрался на него, стал на колени, достал рукой до крыши, влез на неё и сел верхом.
… Волнами разбило вал, которым был обнесён Кронштадт, вода хлынула по улицам с ужасной силою, многие дома, заборы, крыши совсем уносило. На чердаках был слышен крик и плач женщин…». Здесь еще много – http://www.kronstadt.ru/news/navod_0.htm
Естественно речь тут идет о знаменитом Петербургском наводнении 1824 года. Что удивительно в 1924 году так же случилось сильнейшее наводнение и чему есть множество фотографий.
Но мне все эти ковчеги очень сильно напомнили вот эти корабли что стоят в гавани Кронштадта… еще раз…
И вот эти корабли…
Ну и конечно же вот этот КОВЧЕГ!
Источник: mylnikovdm.livejournal.com