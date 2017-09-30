Петербургский Трамвай. Дайджест десятилетия

Итак, этот день настал!

Поздравляю всех неравнодушных со 110-летием Петербургского трамвая.

Солидный возраст, непростой, но интересный путь с застоями, направлениями к развитию и процветанием!

Давайте вспомним что происходило с трамваем нашего города за прошедшие 10 лет.



Вошел в одиннадцатое десятилетие трамвай на достаточно шатких позициях. Десятилетие демонтажа трамвайной инфраструктуры, изношенные вагоны, огромное количество вопросов и нерешенных проблем. Но, это осталось в прошлом – трамвайные линии в городе больше не закрывались, наоборот проводился ремонт трамвайных путей и контактной сети по многим адресам.

Демонтаж трамвайных путей на Крестовском проспекте



В ноябре 2007 года было открыто движение по первой (и единственной на данный момент) трамвайно-автобусной полосе по Лиговскому проспекту. Имелись нюансы взаимоотношения трамваев и автобусов на ней, особенно во времена работы на «лиговских» маршрутах ОАО «Третий Парк», но после смены автобусного перевозчика и трамваи, и автобусы чувствуют там себя замечательно.

Трамвайно-автобусная полоса на Лиговском проспекте



Также в 2007-м году в нашем городе началась эксплуатация трамвайных вагонов нового поколения. Таковыми стали вагоны ЛВС-2005 производства Петербургского Трамвайно-Механического завода. За 5 лет было выпущено для нашего города 25 вагонов ЛВС-2005 и 33 вагона-последователя ЛМ-2008.

Трамвайный вагон ЛВС-2005



В 2010 году организована стабильная работа Музея Городского Электрического транспорта. Первоначально это были отдельные экскурсии по будним дням. Затем, экскурсии стали проводиться 4 раза в день. А в 2015 году в Музее было введено свободное посещение.

Экскурсия в Музее ГЭТ



В конце 2012 года в нашем городе, после почти 70-летного перерыва, началась (возобновилась) эксплуатация двусторонних трамвайных вагонов. После небольшого периода обкатки, двусторонние вагоны вышли на вновь открытый третий трамвайный маршрут с оборотом по съезду на Сенной площади. Чуть позже, на время ремонта трамвайной эстакады Володарского моста, двусторонние вагоны пошли по маршруту 39 от станции метро «Новочеркасская» до Народной улицы. Маршрут показал свою значимость и даже после ремонта остался на постоянной основе. Двусторонние вагоны стали активно применяться при ремонте трамвайной инфраструктуры и сейчас успешно работают на Васильевском острове (на время ремонта Тучкова моста) и в Приморском районе на маршрутах 18 и 47 (ремонт проспекта Авиаконструкторов). Новые двухсторонние вагоны, к сожалению, закупаются на заводах не нашего города…

Первый двухсторонний вагон 21-го века в нашем городе



В 2013-м году завод, который традиционно производил трамвайные вагоны для Петербурга, был обанкрочен, что послужило началом «трамвайного зоопарка». Практически каждый новый конкурс на поставку вагонов приводил к поставке нового типа подвижного состава для нашего города. За последние 5 лет было закуплено более 10-ти новых моделей подвижного состава, причем многие из них в объеме, не превышающем количество пальцев двух, а то и одной руки.

Участь невыпущенных на ПТМЗ вагонов…



Со строительством новых линий особого продвижения не было. Локально переносились некоторые участки путей – на Пискаревском проспекте при строительстве развязки с Шафировским проспектом, появилось новое кольцо у Лахтинского разлива. Началось долгожданное строительство трамвайной линии по Гранитной улице и реконструкция кольца «Малая Охта». Строительство новой линии ведется совершенно неспешными темпами и, согласно новым веяниям, линия будет вести в никуда и останется без транзитного движения.

Новая конечная станция трамвая "Лахтинский Разлив"



С осени 2012 года организовано движение трамвайного ретромаршрута (с апреля по октябрь). Движение, преимущественно, осуществляется вагонами типа МС. В 2015 году в «Горэлектротрансе» также появился и специальный вагон для заказных поездок, который можно использовать в любое время года – ТС-76 №5000, построенный по мотиву вагонов ЛМ-57. В вагоне имеются мягкие сиденья, столики и мультимедийная система.

Вагон с ретромаршрута на Сенной площади



В самом Горэлектротрансе в последние годы проводятся мероприятия по приведению работы к узаконенной нормативной базе. Некоторые коррективы вносят усиление мероприятий по транспортной безопасности. Вернулась форменная одежда для работников предприятия, проведен ребрендинг, включающий изменение схемы окрасок подвижного состава. Широко внедряются новые электронные системы оплаты проезда которые, к сожалению, пока не привели к отмене кондукторов. Помимо капитального ремонта вагонов, Горэлектротранс своими силами стал проводить комплексную модернизацию вагонов ЛМ-68М и ЛВС-86.

Трамвай ЛМ-68М2, модернизированный "Горэлектротрансом"



С 2016 года начался проект «частного трамвая» на Ржевско-Ладожском кусте. Более года уже закрыто трамвайное движение к Хасанской улице, с начала лета трамвай под предлогом реконструкции покинул проспекты Косыгина и Наставников. Проект осуществляется, но крайне неспешными темпами. Первые сроки ввода объекта уже сорваны, но какие-либо выводы делать пока рано. Возможно, с этого проекта начнется развитие трамвая нашего города на новом качественном уровне!

Первые рельсы "частного трамвая" на конечной станции "Хасанская улица"



Положительные тенденции наметились в технологиях ремонта трамвайных путей. Вернулись к применению железобетонных шпал, фибробетонного основания рельсовой колеи. На трамвайных узлах появляются отечественные и зарубежные двухперьевые стрелки. Но вопроса улучшения текущего обслуживания инфраструктуры это, к сожалению, пока не касается.

При ремонтах трамвайных линий стали активно устраиваться однопутные участки, позволяющие на длительное время не закрывать полностью движение, что очень удобно для пассажиров. Однопутные участки применялись при ремонтах улиц Салова и Благодатной, проспекта Обуховской Обороны и Косыгина, на Новочеркасском проспекте и Кронштадтском путепроводе.

Однопутный участок при ремонте Кронштадтского путепровода



По контактной сети широкое применение находят трамвайно-троллейбусные пересечения с практически полностью токовым пересечением для трамвая. В условиях интенсивного дорожного движения это приводит к уменьшению простоев трамвайных вагонов под «пересечками» по причине недобросовестного поведения автомобилистов. Но есть и ложка дегтя – по результатам испытаний, новое пересечение над проезжать не медленно, но и не быстро – чтобы оно не вышло из строя, есть куда его модернизировать.

В конце 2014 года в Санкт-Петербурге началась эксплуатация полностью низкопольных трамвайных вагонов — Alstom Citadis 301 CIS. Сначала они эксплуатировались на маршруте 16, а затем последовательно переходили между маршрутами 56, 41 и 60. Чуть менее, чем через год, в Петербурге появился и первый отечественный полностью низкопольный трамвай – 71-931 «Витязь». Эксплуатируются эти вагоны преимущественно на маршруте №100.

Салон полностью низкопольного трамвайного вагона Alstom Citadis 301 CIS



С маршрутом №100 связано еще одно нововведение последних месяцев – с августа 2017 года впервые в Петербурге на маршруте введена обезличенная езда. За смену вагоновожатый работает сразу на нескольких трамвайных вагонах. Уменьшаются стойки вагонов на конечных, большее количество трамваев находится на линии. Эксперимент обезличенной езды в настоящее время еще продолжается.

Трехсекционный вагон Ланского парка на маршруте 100



Как и в целом по стране, в трамваях нашего города внедряются инновации – например, видеонаблюдение в салонах. Некоторые инновации не прижились – такие как автоматы по продаже билетов в салонах транспортных средств. Другие – активно используются, например изменение скорости движения и определение местоположения трамвайного вагона по системе ГЛОНАСС, что доступно и для пассажиров. Благодаря глобальной сети «Интернет» иногда можно узнать время до прибытия некоторых вагонов на нужную остановку.

Вагоны третьего маршрута на карте города



В январе 2011 года в очередной раз возродилось волонтерское движение в Музее Электротранспорта. Силами волонтеров в прошедшие 6 лет были выполнены работы по восстановлению трамвайного вагона ГМу, салона троллейкара-лаборатории ТЛ, троллейкара ГТЭ-4, автобуса ЛАЗ-695Н. Были изготовлены два макета управления трамвайными вагонами – ЛМ-68М и МВ. Проведен ремонт салона трамвая ЛМ-68М №2423, окраска вагона КТМ-5М3 №0944, в активной стадии находятся работы по ремонту «Хозяина» — вагона МС-2 с ПТМЗ. И это далеко не полный список. Осенью 2014 года волонтерами был спасен архив обанкроченного трамвайного завода и с тех пор ведутся работы по его систематизации и оцифровке. Проведение экскурсий в музее, помощь в организации массовых мероприятий, организация спасения ретротехники – это, наверно, даже упоминать не нужно.

Работы в спасенном архиве ПТМЗ



Завершаются эпохи устаревших типов подвижного состава. Уже пару лет не встретить на улицах города двухвагонные поезда из вагонов ЛМ-68М. Да и одиночные «Машки» с середины сентября 2017 года линейное движение не осуществляют. Ушли с линии двухвагонные поезда-длинномеры из вагонов ЛВС-86К. Остался на линии всего один сочленённый вагон с тиристорно-импульсной системой управления…

Поезд из вагонов ЛВС-86К в последний день и эксплуатации



Трамвай живет. Нет, не существует, а даже развивается в некоторых аспектах. Приход на должность директора Горэлектротранса Василия Андреевича Острякова придал импульс к развитию предприятию, направление к новым идеям и инновациям. Не все удается, не все взято под контроль, но имеется инициатива. В конце 2016 года трамвай вернулся в центр города! Трехсекционные вагоны, после десятилетнего перерыва, вновь побежали по всему протяжению Садовой улицы, была воссоздана легендарная «тройка» — образцово-показательный маршрут.

Пробный запуск тройки в "день без автомобиля" 2016 года



Есть к чему стремиться, многого можно достичь и, надеюсь, что перед Петербургским трамваем горит зеленый свет! Пусть будет больше выделенных полос для трамвая! Пусть скорость трамвая растет, как и его привлекательность для горожан! Пусть будут не только подвозочные маршруты к метро, но и растет число магистральных! Пусть, выходя утром из дома, с чистой совестью можно было бы забыть ключи от автомобиля и в просторном, экологически чистом трамвае очень быстро отправиться на работу, по делам или на отдых!

© Григорий Егоров

Источник: nnm.me