О вредоносном влиянии СМИ на народ писали ещё в 90-х

О ТОМ, что мы живем в больном обществе, говорят и пишут уже давно.



Признается необходимость серьезного лечения и оздоровления всего государственного и общественного организма.



Делались многочисленные попытки лечения России с помощью различных реформаторских „процедур” – шоковой терапии по Гайдару, приватизации и ваучеризации по Чубайсу, интенсивных западных долларовых вливаний, секвестирования бюджета, частых и поспешных смен правительства, перетасовки отдельных его представителей.



Однако состояние больной России от всего этого не улучшилось. Более того, оно стало еще хуже, углубился системный кризис. Агонизируют целые отрасли промышленности, народного хозяйства, науки, здравоохранения, культуры, образования.



Все это свидетельствует о том, что врачеватели России действуют неграмотно, бездарно, применяют не те лекарства и процедуры, которые ей необходимы. Ухудшение положения дел в России говорит о том, что консилиум врачевателей исходит из неверного, ошибочного диагноза болезни.

Ю. Полищук,



доктор медицинских наук, профессор.

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Поставив уничтожающий диагноз социалистической плановой экономике и системе народного хозяйства, основанным на государственной и общенародной собственности, „реформаторы” начали рубить их под корень, заменяя рыночной стихийной экономикой, частной собственностью, монетаристским подходом к финансовой системе с насаждением рыночных и частнособственнических отношений.Что из этого получилось, уже всем понятно. На смену застойным явлениям пришли другие болезни,Наряду с разрушением экономики, промышленности, аграрного сектора, образования, здравоохранения, науки, культуры появились и быстро распространяются такие патологические явления, как криминализация общества, пьянство и алкоголизм, наркомания, безработица, обнищание населения.Нужно наконец понять, что все или большинство этих негативных явлений вытекают из основного первичного расстройства, которое, пользуясь медицинской терминологией, можно обозначить как. И это не просто метафора.Как известно, в основе появления шизофрении как тяжелого психического заболевания лежат процессы дезорганизации, диссоциации, расщепления всей мозговой деятельности с утратой единства и согласованности многочисленных нервнопсихических функций, потеря управления и координации ими. Не случайно состояние психики больных шизофренией сравнивают со звучанием оркестра без дирижера.При шизофрении грубо разлаживается системная деятельность головного мозга. Кибернетический принцип обратной связи в деятельности центральной нервной системы с анализом результатов осуществляемой деятельности и внесением в нее необходимых поправок, если цель не достигается, при шизофрении не срабатывает.Так и в нашем государственном механизме последних лет значительно разрушены управленческая вертикаль, система учета и контроля, производственная и финансовая дисциплина.Они функционируют зачастую разрозненно и поэтому малоэффективны. Резкое ослабление государственного, централизованного начала, слабость и неэффективность центральной власти привели к усилению центробежных тенденций, тенденций автономности, сепаратизма, регионального эгоизма.В преодолении системного кризиса, поразившего Россию, недостает согласованных действий. Кажется, это поняло нынешнее правительство во главе с Е.М. Примаковым, которое заявило о необходимости укрепления в какой-то степени государственного регулирования на разных уровнях.Такое понимание и стремление дает надежду на выход из тяжелейшего кризиса, ответственность за который несут предшествующие правительства и президент.ВСЛЕД и наряду с дезорганизацией и деградацией экономической жизни наступила дезорганизация и деградация духовной и культурной жизни общества.Прекрасный актер и кинорежиссер Ролан Быков, отдавший много сил решению вопросов воспитания и образования детей и молодежи, говорил в 1995 году:”.Одно из характерных проявлений шизофрении – нецеленаправленность и аморфность умственной и эмоционально-волевой деятельности, а также поведения. При таких нарушениях возникает легкая подверженность таким антисоциальным влияниям и проявлениям, как преступность, пьянство и алкоголизм, наркотизация, проституция.Как он распространяется?Легче ответить на второй вопрос. Со всей определенностью можно сказать, что вирус социальной шизофрении проникает в сознание и души людей в основном с экранов телевизоров и страниц некоторых газет и журналов.Происходит так называемая дереализация, являющаяся одним из признаков шизофрении.Потоком шумных развлекательных телешоу, публичными играми на деньги („Угадай мелодию”, „Поле чудес” и другие), всевозможными ток-шоу и смехопанорамами, частым показом эротики создается впечатление праздничной, благополучной, беспроблемной жизни. И это в то время, когда в стране свирепствует системный кризис и все больше людей оказываются за чертой бедности и за чертой жизни.С другой стороны, идет широкий показ американских боевиков, фантастических триллеров, насыщенных сценами убийств, насилия, садизма. Наряду с частым показом убийств людей в криминальных разборках, дорожно-транспортных и иных катастрофах вся эта информация методично и постепенно приучает людей, в том числе детей и подростков, к восприятию убийств и насилия как чего-то будничного, неизбежного в демократическом и свободном обществе, которое вознамерились строить в России по образцу США.Эмоциональное безразличие и парадоксальное эмоциональное реагирование на трагические события с проявлением любопытства и даже удовлетворения являются характерным признаком расщепленной психики при шизофрении, в отличие от психики здорового человека.В качестве примера такого рода шизофренизации молодежи может служить такой факт. Популярная молодежная газета „Московский комсомолец” как-то объявила конкурс на лучший (?!), как она выразилась, криминальный сюжет.При освещении результатов конкурса по разделу „Самая мучительная смерть” в газете описаны детали насильственной смерти одинокой 83-летней старушки, которую грабители привязали к кровати, заткнув рот тряпкой.В разделе „Самая жестокая смерть” „победил” рассказ о том, как один дагестанец вначале изнасиловал своего собутыльника, а затем убил его с помощью молотка и пилы.По разделу „Самая справедливая смерть” пальму первенства „Московский комсомолец” отдал истории о том, как два мафиози не захотели отдать долг в 6500 долларов и убили кредитора в присутствии 17-летнего сына одного из них: смотри, мол, сынок, как надо возвращать долги. А через некоторое время „справедливая” смерть от болезни и руки конкурента настигла обоих убийц…Победительнице такого вот конкурса Наташе, которая прислала рассказ о похоронах с участием собаки, набросившейся на участников похорон, падением гроба и вываливанием из него руки мертвеца, был выдан спецприз газеты и теплые поздравления.Комментарии к этому конкурсу для читателей с нормальной психикой, думается, излишни. Подмена трагического комическим – один из способов духовного растления.Этот способ регулярно используется в рубрике „Хроника происшествий” в субботних номерах „МК”. По русской традиции нельзя смеяться там, ще нужно плакать.Пора бы Русской Православной Церкви выразить свое отношение к такого рода парадоксально-шизофренической форме погребения.Мышление и сознание миллионов людей по нескольку раз в день разрываются назойливой, агрессивной, пошлой и циничной телерекламой. Она является средством психологического насилия над человеком, средством манипулирования его сознанием и подсознанием.Не случайно она у многих вызывает раздражение, возмущение, иногда злость или обиду, то есть чувства, отрицательно влияющие на здоровье человека.Особенно неблагоприятное влияние телереклама оказывает тогда, когда она вторгается в сознание людей по ходу показа интересного фильма или серьезной передачи, нарушая, прерывая целенаправленный поток переживаний телезрителей, разбивая процесс сосредоточенного внимания.Именно подобный прием когда-то использовался учеными-физиологами под руководством академика Павлова для вызывания экспериментальных неврозов у собак без применения, правда, тогда телевидения, которое заменяли другие внезапные воздействия, нарушающие высшую нервную деятельность.А разве не поражает своей неуместностью, парадоксальностью и кощунством реклама „Довгань – праздник!” с улыбающейся физиономией предпринимателя, показывающего большой палец руки, которую центральное телевидение показало сразу же после репортажа о массовых жертвах пожара на дискотеке в Швеции.Сознание и мышление больных шизофренией нередко характеризуется тенденцией к переходу на архаические уровни и формы с некритическим погружением в мифические и мистические переживания, приданием особой роли и значения различным символам.Вот почему можно считать одним из приемов шизофренизации населения систематическое внедрение в массовое сознание мифологических и мистических, оккультных идей, представлений, переживаний.Средства массовой информации наперебой сообщают о сверхъестественных явлениях, НЛО, инопланетянах, космической энергии, колдунах, ясновидящих, белой и черной магии, телепатии, порче и сглазе. Популяризируются различные суеверия, вера в домовых, леших, вампиров, бесов, нечистую силу, привидения.Этим занимаются специальные телепередачи, профильные газеты и журналы. Этому способствует широкий показ западных фильмов ужасов, нафаршированных мистикой. Отрицательное влияние на сознание и личность оказывает популяризация астрологии.Псевдонаучные построения и массовые астрологические прогнозы, рекомендации, наставления делают многих особенно мнительных и внушаемых людей (а таких становится все больше) послушными исполнителями воли и фантазии дипломированных астрологов.Вера в астрологические прогнозы снижает активность и инициативность человека, уменьшает способность его к преодолению трудностей и препятствий. У людей, поверивших в астрологию, формируется чувство зависимости от „высших”, космических сил, влияния звезд и планет. Появляется стремление им подчиняться, покоряться, ущемляя свои жизненные интересы, побуждения, намерения.Приведенные данные свидетельствуют о необходимости принятия действенных мер по защите духовного и психического здоровья населения. Необходимо прекратить массовые злоупотребления свободой информации. Нужен закон об информационно-психологичекой безопасности населения.