Крым как центр притяжения шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинских шпионов. Ими оказались граждане России, причем один из них являлся крымским военнослужащим.

Судить их будут в Москве, поэтому доставка из Симферополя в Москву не заставила себя ждать. Видеоролик доставки шпионов в Москву уже опубликовало ФСБ России, так что можно полюбоваться на их мерзкие рожи.

Были арестованы Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, причем в государственной измене признаться они уже успели. Им полагалось собирать данные о деятельности частей и соединений Черноморского флота России, а потом передавать информацию представителям украинской разведки. Теперь им явно стало не так весело: дело шпионов будет разбираться в Московском окружном военном суде.

Долгополов не простой обыватель, а военнослужащий одного из воинских подразделений, дислоцированных в Крыму. Ему и Сухоносовой грозит наказание до 20 лет лишения свободы. Государственная измена всегда была серьезным преступлением, так что не стоит рассчитывать на снисхождение.

Историй о том, как СБУ пыталось вербовать крымчан для шпионажа в пользу Украины, мы слышали уже немало. Такой интерес к военным возможностям России продиктован не желанием Петра Порошенко якобы вернуть Крым в состав Украины, а запросом руководства США и НАТО получить как можно больше информации о потенциальном противнике в черноморском регионе.

Не зря же строится база в Очаково. Красивое название – военно-морской оперативный центр, который американцы на словах строят для ВСУ, на деле создается для нужд военнослужащих США и представляет одну из угроз для безопасности России.

Мы же понимаем, что такими центрами ВМС США называет организации управления оперативного уровня, которые должны способствовать более гибкому применению военно-морских сил в различных военных операциях. Ну, а его соседство с 73-м морским центром спецопераций ВМС Украины, проще говоря, диверсантами, наводит на определенные мысли.