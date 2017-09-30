Контакты древних людей с пришельцами

В древних преданиях индейцев говорится о загадочном существе, которое “однажды появилось в поселении каяпос”. Аборигены называют его Беп Коророти. Пришелец был одет в “бо” – костюм, покрывающий его с ног до головы. В руках он держал “коп”, “оружие грома”. Когда это существо вошло в деревню, жители страшно перепугались и спрятались. Однако нашлись смельчаки, которые начали атаковать чужака…

Но им не удалось причинить хоть какой-нибудь вред “посланцу небес”. Их дубинки и копья просто рассыпались, когда соприкасались с “бо”. Беп Коророти оказался “добрым богом”. Чтобы показать свою силу людям, он поднял “коп – оружие грома”, направил его на дерево, и оно превратилось в прах, направил его на камень, и он рассыпался.

Беп Коророти остался жить в деревне и провел там долгие годы. Он научил жителей считать, показал, как излечивать раны, усовершенствовал способы охоты и привнес многие изменения в жизнь племени. Однако, охотясь вместе со всеми, он никогда “не ел еду каяпос”. Через некоторое время “посланец небес” женился, выбрав себе в супруги молоденькую девушку из племени, а вскоре у Беп Коророти появились дети.

Предания отмечают, что новые каяпос были “не такие, как все” и гораздо умнее остальных жителей. Беп Коророти позаботился о том, чтобы знания, которые он передал племени, не пропали. Для этого он “собрал несколько юношей и девушек и обучил их всевозможным премудростям”. Однажды “посланец небес отправился на высокую гору, чтобы с нее поднятся на небеса”. Почти все племя отправилось за ним, чтобы проводить своего благодетеля. Беп Коророти взошел на гору, где “на него спустилось облако, раздался гром, засверкали молнии”, пыль и дым окутали всех присутствующих. “В горящем облаке” и исчез Беп Коророти в небесной вышине… Аборигены не забыли своего “учителя”.

До наших времен у индейцев каяпос сохранился обычай, по которому происходят празднества в честь “бога Беп Коророти”. Индейцы плетут из пальмовых листьев ритуальные одежды, которые символизируют образ божества, его костюм “бо”. Каяпос одеваются в них и совершают различные ритуальные танцы. В руках танцоры держат пальмовые палки, которые обозначают таинственное оружие “коп”. По мнению исследователей, ритуальные одежды индейцев поразительно напоминают современные космические скафандры.

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В легендах племени бразильских индейцев тупанимба говорится о могущественном боге Монане, который создал Вселенную и человека. Согласно преданиям этого племени, бог Монан жил в те далекие времена среди людей, которые почитали его. Но потом люди стали “жить не по заветам Монана” и пренебрегать им. Разгневанный Монан отправился на небо “в огромном сверкающем облаке огня”, решив оттуда наказать людей за их грехи и проступки. Он послал на Землю “небесный огонь”, который уничтожил всех людей. Только одного человека пощадил Монан. Его звали Ирин-Маге, и был он помилован за “великое почитание” божества. После того как огонь прекратил бушевать, взял Ирин-Маге себе в жены одну из дочерей Монана и спустился на землю, чтобы продолжить род людской.

Небольшое племя, живущее на берегах реки Хингу (приток Амазонки), в своих легендах сообщает удивительные сведения об истории человечества. Согласно их преданиям, в давние времена жили люди “на далекой звезде”. Однажды собрались все жители звезды на совет, чтобы выбрать новое место жительства. Один из “индейцев” рассказал своим собратьям о необыкновенно прекрасной планете, на которой ему однажды удалось побывать, пройдя сквозь “дыру” в небе. После его сообщения совет принял решение переселится на Землю. Все население звезды принялось плести из хлопка нить, по которой они должны были медленно спускаться на Землю. Вскоре большая часть “индейцев” переселилась на “прекрасную планету”. Новые жители Земли благодаря этой таинственной нити постоянно находились в контакте со своими оставшимися на звезде братьями. Но злой демон перерезал эту нить, и “индейцы” уже никогда не смогли больше встретиться со своими “звездными родственниками”.

Сказания жителей африканского континента, удаленного на тысячи километров от Америки, также рассказывают нам о событиях, удивительно напоминающих сказания бразильских индейцев. В африканской мифологии говорится, что в древние времена “дети бога жили вместе со своим отцом на небесах в мире, богатстве и счастье”. Но однажды решил бог испытать своих детей и отправил их на Землю, запретив “есть соль земли”. Спустились “дети бога” с небес по нитке, которую сплел для них отец. Но почти все сыновья забыли завет отца и отведали “соли”. Когда же они решились подняться вновь на небеса, то нить порвалась, и они были вынуждены навсегда остаться на Земле. Только один из “сыновей” выполнил завет отца и благополучно вернулся на небо.

В древних тибетских текстах “Кандшур” и “Тандшур”, хранящихся в подземельях буддийских монастырей, говорится о летательных машинах, подобных жемчужинам в небе, и о прозрачных шарах, в которых “юги изредка показывались людям”. Древнейшим письменным источником, в котором содержатся описания наблюдений НЛО, считается папирус, обнаруженный в коллекции профессора А.Тулли, директора египетского отдела Ватиканского музея, который был написан в XV в. до н.э., в период царствования фараона Тутмоса III. В папирусе говорится: “В году двадцать втором на третьем месяце зимы в 6 часов дня писцы Дома Жизни увидели на небе движущийся огненный круг…

Его размеры были локоть в длину и локоть в ширину… Они пали ниц и доложили фараону, а он задумался над этим событием… По прошествии нескольких дней эти предметы в небе стали многочисленными и сияли ярче Солнца… И фараон вместе с армией взирал на них. К вечеру огненные круги поднялись выше и двинулись в сторону юга… С неба упало летучее вещество… Подобного не случалось с самого основания Земли… И фараон воскурил богам фимиам и повелел занести случившееся в анналы Дома Жизни”.

Неоднократно упоминания о полетах по небу неизвестных дискообразных объектов содержатся в хрониках походов Александра Македонского. Наиболее интересное описание приведено в “Истории Александра Великого”, написанной Джиованни Дройсеном. Оно относится к 332 г. до н.э., когда происходила осада македонцами финикийского города Тира. В один из дней над лагерем македонцев неожиданно появились пять “летающих щитов”, перемещавшихся по небу треугольным строем, причем объект, двигавшийся в голове, был примерно вдвое больше остальных.

На глазах у тысяч изумленных воинов эти “щиты” медленно сделали несколько кругов над Тиром, после чего из них сверкнули молнии, образовавшие проломы в стенах. Обрадованные македонцы бросились на штурм, а “летающие щиты” продолжали кружить над городом, пока он не был полностью захвачен. Потом они с большой скоростью поднялись вверх и исчезли.

Полеты каких-то неизвестных объектов наблюдались и в Древней Греции. Так, греческий философ Анаксагор, живший в V в. до н.э., видел на небе объект размером с большое “бревно”, висевший неподвижно в течение нескольких дней и излучавший необычное свечение.

Другой греческий философ Сенека, живший в 1 веке до н.э., в своем труде “Вопросы натурализма” писал: “В нашу эпоху не раз наблюдались на небе в светлые дни пучки света, которые пересекали небо с востока на запад или наоборот… К этому классу принадлежат объекты, описанные Посидониусом: столпы и щиты объятые пламенем, а также другие светящиеся объекты… Эти огни в небе появляются не только ночью, но и днем, и не являются ни звездами, ни частями небесных тел…”.

Одно из характерных описаний помещено в греческой истории Плутарха. В ней записано, что в 102 г.до н.э. на небе надитальянскими городами Амери и Турдент появились огромные дротики и пылающие “щиты”, которые вначале перемещались раздельно, а потом соединились вместе. При этом некоторые объекты обгоняли друг друга, хотя между ними не было заметно противоборства. В числе движущихся тел были объекты сигарообразной и дискообразной формы. Второй случай, описанный Плутархом, произошел в 73 г. до н.э. неподалеку от Дарданелл, где войска римского полководца Лукулла и боспорского царя Митридата готовились вступить в сражение: ”…Как вдруг совершенно внезапно небо разверзлось и показалось большое огненное тело, похожее на бочку, которое неслось вниз в промежуток между обеими армиями. Устрашенные этим знамением, противники разошлись без боя”.

Особенно много сообщений о таинственных летающих объектах круглой формы содержится в трудах римских историков и писателей: у Юлия Обсекуэнса – 63, у Тита Ливия – 30, у Цицерона – 9, у Плиния Старшего – 26, у Дио Кассия – 14. Аристотель называл их небесными дисками, а Плиний во втором томе своей “Естественной истории” дал следующую классификацию наблюдавшихся тогда светящихся объектов: “дискоиды” – имеющие форму дисков янтарного цвета с небольшим количеством отходящих от них лучей; “питеи” – бочкообразной или круглой формы; “сератьи” – имеющие форму рога; “лампады” – в виде горящего факела. При описании этих объектов римские авторы сравнивали их обычно с такими известными понятиями, как солнце, луна, круглые щиты, бревна и т.п. В целом анализ 50 трудов римских авторов показывает, что в них описывается появление огней в небе – 39 раз, летающих “щитов” – 11, огненных шаров – 8, двух и более солнц – 12, ночного “солнца” – 5 и неизвестных объектов – 7 раз.

В древних христианских источниках также встречаются описания полетов каких-то неизвестных объектов, напоминающих современные НЛО. Так, в главе 5 книги пророка Захарии описывается “летающая бочка”, а в другом месте этой книги сообщается, что Захария увидел в небе объект цилиндрической формы, про который ангел сказал Захарии, что это “проклятие, которое будет вечно висеть над Землей”. В книге пророка Даниила говорится, что он видел на небе “огненные колеса”. В известных “Кумранских свитках” рассказывается о том, как Ева увидела огненную колесницу, которую несли сквозь облака четыре сверкающих орла, а Адам, около которого приземлился этот летательный аппарат, ясно видел, как между колесами пробивался дым. Сохранились очень редкие сообщения о наблюдениях неизвестных летающих объектов в первых веках нашей эры.

Вот одно из них: “В 235 г. в Китае над расположением войск полководца Лианжа около Вей-Нана появился огненно-красный “метеор”, двигавшийся с северо-востока на юго-запад и испускавший кинжальные лучи. Три раза он приземлился перед войсками Лианжа и сзади них, перемещаясь вперед и назад”.

Интересно также, что в преданиях северо-американских индейцев, по данным кандидата исторических наук В. Билинбахова, тоже упоминались наблюдения в древности полетов каких-то круглых объектов. Так, в легендах индейцев штата Вайоминг говорилось о том, что много лун назад с неба приплыло большое “колесо” и приземлилось на вершину Шаманской горы, а потом улетело со скоростью испуганной птицы. А в легендах индейцев штата Миннесота и Канады рассказывалось, что “задолго до прибытия европейцев там летали круглые бесшумные колесницы, которые могли садиться на море.