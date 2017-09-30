Как ПРОСТО… Помочь своим НОГАМ

До пятидесятилетнего возраста я, как и большинство людей, не придавал особого значения физической культуре.

Однако, когда я тяжело заболел и оказался в больнице, у меня появилось желание и время разобраться в сложном устройстве человеческого организма. Изучив много книг на эту тему, я и разработал свою систему, исправленную и дополненную критикой и опытной проверкой моих друзей. Эта система позволила мне преодолеть болезни, перестать стареть и сохранить работоспособность на протяжении многих лет, включая и настоящее время. А.А.Микулин

Долголетие должно быть активным. Микулин изучил великое множество медицинской литературы, провел немало анатомических исследований, пытаясь разобраться, каким образом «конструировала» природа человека.

Исследования ученого легли в основу книги «Активное долголетие», цель которой – дать возможность как можно большему количеству людей воспользоваться его наработками в борьбе с болезнями и старостью.

Созданная им система позволила Александру Александровичу Микулину преодолеть болезни, сохранить молодость и работоспособность на долгие годы.

Виброгимнастика Микулина

Виброгимнастика благотворно действует на течение тромбофлебита и варикозного расширения вен, снимает напряжение не только в конечностях, но и в голове. Эти простые упражнения могут выполнять даже те люди, кому запрещены бег и быстрая ходьба.

Упражнение: стоя на полу, приподнимемся на носки так, чтобы пятки оторвались от пола на высоту 1 см, затем резко опускаем пятки. 1 секунда на подъем и 1 секунда на опускание.

Если подняться на носки так, чтобы пятки оторвались от пола всего на 1 см и резко опуститься на пол, то испытаешь удар, сотрясение.

При этом произойдет то же самое, что при беге, ходьбе: благодаря клапанам в венах кровь получит дополнительный импульс для движения вверх. Такое сотрясение тела нужно делать не спеша, не чаще раза в секунду.

После 30 упражнений (сотрясений) нужно сделать перерыв в 5-10 секунд. Ни в коем случае не старайтесь поднять пятки выше сантиметра над полом. Упражнение от этого не станет эффективнее, а лишь вызовет ненужное утомление ступней.

Слишком частые сотрясения тоже бесполезны. В межклапанных пространствах вен не успеет накопиться достаточная порция крови, и ее волна не захлестнет следующий «этаж» вены.

Если бутылка, наполненная жидкостью, будет налита лишь до половины, пробку ни за что не выбить. Гидродинамический удар будет слишком слаб.

При каждом упражнении нужно делать не больше 60 сотрясений. Выполняйте их жестко, но не настолько резко, чтобы они болезненно отдавались в голове. Сотрясения должны быть такие же, какими природа предусмотрела при беге.

Никакой опасности для позвоночника и его дисков виброгимнастика не представляет.

В течение дня рекомендуется повторять упражнение 3-5 раз по одной минуте.

Особенно виброгимнастикой полезно заниматься людям стоячей и сидячей работы.

Тяжесть в голове, возникающая от прилива крови в результате длительной и напряженной умственной работы, проходит практически сразу.

Это объясняется тем, что инерционные силы энергично продвигают венозную кровь от головы к сердцу.

Встряхивание организма, стимулирующее более энергичное пульсирование крови венах, устраняет скопление холестерина и тромбы возле венозных клапанов.

Следовательно, тряска организма – это эффективная помощь в предупреждении и лечении болезней внутренних органов, средство для предупреждения тромбофлебита и даже инфаркта (микротромбофлебита вен сердечной мышцы).

Отзывы о виброгимнастике

Это подтверждают все сторонники виброгимнастики. Хочу привести в качестве примера свидетельство академика В.А. Амбарцумяна, успешно пользовавшегося виброгимнастикой:

«Дорогой Александр Александрович!

В период между 1966 и 1969 годами я несколько раз заболевал тромбофлебитом. В 1969 году после лечения тромбофлебита в больнице я стал применять предложенный Вами способ вибрационной гимнастики, когда болезнь еще не совсем прошла. После 2-3 месяцев применения этого метода прошли все следы последней болезни. После этого у меня почти уже два года не было тромбофлебита. Мне кажется, что предложенный Вами способ действительно помогает предупреждать тромбофлебитные явления…»

Такая чудодейственная виброгимнастика, предложенная академиком Микулиным, способна избавлять мышцы ног от избытка молочной кислоты, улучшать венозное кровообращение.

Академик Орбели, перенесший инфаркт, был очень благодарен Микулину за эту виброгимнастику, которой он вылечил свое старое сердце, улучшив ток крови.

Ведь упражнение воздействует не только на крупные вены ног, но и на капилляры, где, в основном и образуются закупорки. А всего-то и нужно — постучать пятками.

Послесловие

Виброгимнастика академика МикулинаЭто был удивительный человек – профессор, академик, крупнейший конструктор авиадвигателей – он сделал попытку вскрыть закономерности старения человеческого организма и найти путь продления активной творческой жизни. Академик Микулин прожил 90 лет, до конца жизни полностью сохранив работоспособность. Он утверждал, что в 80 лет чувствовал себя лучше, чем в 50, и это подтверждалось его спортивной формой и молодцеватой наружностью.

Александр Микулин перепробовал разные натуропатические методы - и голодание, и процедуры очищения организма, и комплексы гимнастики, и многое-многое другое. Все проверил на себе - и отдал предпочтение бегу и дыхательным упражнениям.

«Подавляющее большинство людей, - писал он, - только потому не бегают и не занимаются необходимой для здоровья гимнастикой, что им никто вовремя не объяснил, почему наш организм нуждается в определенных движениях, никто не доказал, что покой ведет к лени, вялости и слабости, что неподвижность ускоряет наступление старости».

Движение - жизнь. Поверьте и проверьте на практике.

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P.S.

заметил любопытный нюанс на некоторых сайтах: во-первых, активно продвигают картинки, где указывается высота в 5 см, а не 1 см, как у Микулина, а во-вторых, пишут, что виброгимнастика противопоказана при сердечно-сосудистых заболеваниях и тромбофлебите..

Вот что пишет сам Микулин в своей книге "Активное долголетие":



"Виброгимнастику, по моему мнению, смело можно отнести к лечебным видам физкультуры. Выше объяснялось, как и почему при занятиях виброгимнастикой удаляются шлаки. Если постоянно выполнять эти упражнения, то венозные клапаны перестают быть «тихими заводями». Встряхивание организма, стимулирующее более энергичное пульсирование крови в венах, устраняет скопление шлаков и тромбы возле венозных клапанов. Следовательно, тряска организма — это эффективная помощь в предупреждении и лечении ряда болезней внутренних органов, средство для предупреждения тромбофлебита и даже инфаркта (микротромбофлебита вен сердечной мышцы)".

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Человек стареет ногами, а не годами, поэтому для того, чтобы артериальное давление было в норме, нужно ежедневно выполнять оздоровительные полуприседания.

Четвертое правило здоровья системы Кацудзо Ниши "Упражнение для каппиляров" улучшает циркуляцию крови, улучшает состояние конечностей, укрепляет кости, замедляет процессы старения! Полезно абсолютно всем.

Виброгимнастика, предложенная академиком Микулиным, способна избавлять мышцы ног от избытка молочной кислоты, улучшать венозное кровообращение, эффективна в профилактике заболеваний внутренних органов, тромбофлебита и инфаркта.