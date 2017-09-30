Как полгода без телевизора могут изменить жизнь

Просто удивительно, как меняется восприятие после полугодичного воздержания от просмотра полнометражных фильмов. Я испытал это на себе.

Несколько лет назад у меня был период, когда бюджет свободного времени был весьма ограничен. Поэтому после серьёзных размышлений было принято решение отказаться от некоторых видов развлечений, включая полнометражные фильмы, как художественные, так и документальные.

Неожиданно этот период затянулся на полгода, и даже короткометражное видео было большой редкостью в те дни. Но сегодня я нисколько о том не жалею: в моей жизни произошло несколько положительных и в принципе ожидаемых изменений. Но одно изменение было совершенно неожиданным для меня.

Ожидаемые изменения

Как и предполагалось, мои мыслительные способности стали лучше. Мне легче начала даваться литература, требующая вдумчивого чтения, анализа прочитанного и дальнейшей работы с ним. Я не делал каких-то замеров, но изменения оказались настолько ощутимыми, что не заметить их было невозможно.

Также ощутимо улучшилась моя способность к творческому решению задач и проблем. Я не стал фонтанировать креативными идеями без труда, но этот процесс стал занимать меньше времени и отнимать меньше сил.

Неожиданные изменения

Следующее открытие произошло, когда период скудного временного бюджета на личное и развлечения прошёл. Я решил посмотреть качественный исторический фильм. Это было произведение без спецэффектов и особого накала страстей, но такого сильного интеллектуального и эмоционального эффекта от просмотра я не ожидал.

Около двух недель фильм не мог выйти из моей головы. Я помнил чуть ли не каждую сцену и событие, они вновь и вновь прокручивались в моей голове и будили те же эмоции и чувства.

Почему для меня это было непонятным? Как сегодня уже известно, мозг — постоянно развивающийся орган. Он меняется и физиологически, и анатомически в результате нашей деятельности. То есть чем больше я решаю математические задачи, тем лучше становится моя способность к подобному мышлению.

Казалось бы, чем больше я смотрю фильмы, тем лучше должна становиться моя способность их воспринимать и чувствовать. Но мой опыт говорил обратное: чем меньше, тем лучше. И я начал искать объяснения.

Застывший взгляд

Одним из самых основательных трудов по теме оказалась книга «Застывший взгляд. Физиологическое воздействие телевидения на развитие детей», которую написал немецкий учёный Райнер Пацлаф (Rainer Patzlaff). В книге приведено множество различных исследований учёных из разных стран.

Основное внимание уделено альфа-состоянию, в которое входит человек, смотрящий видеопродукцию (фильмы, передачи, шоу).

Альфа-состояние — общее название для схожих процессов в головном мозге, когда генерируются электромагнитные волны одной длины — альфа-волны.

Такое состояние характерно для людей, находящихся в полудрёме, в трансе, под гипнозом и смотрящих телевизор. Первые три состояния характеризуются частичным или полным отсутствием сознания. Почему не предположить то же и о просмотре TV.

Телевидение и обмен веществ

В 1992 году американские исследователи, обеспокоенные эпидемией ожирения среди детей, обследовали 31 девочку с нормальным и избыточным весом. Во время эксперимента девочек просили устроиться поудобнее и расслабиться. Через определённое время включался телевизор (показывали популярные в то время комедии).

Целью эксперимента было выяснить, как изменяется скорость обмена веществ в состоянии покоя. Поэтому был сделан замер так называемого основного обмена веществ в состоянии полного безделья, во время 25-минутного просмотра TV и после него.

Никто и представить себе не мог, насколько резко упадет скорость обмена веществ сразу после включения телевизора — в среднем на 14%.

Хотя по логике предполагался рост, ведь на экране появляются новые визуальные образы, звук, информация, а значит, мозг должен работать активнее, чем в полном покое.

Так как после включения телевизора менялась только работа мозга, учёные сделали вывод, что во время просмотра он загружен ещё меньше, чем при безделье. Но что же перестаёт работать в голове, когда зажигается голубой экран?

Всего лишь две доли

Американский учёный и нейрофизиолог Патрик Келли (Patrick Kelly) занимался поиском методов немедикаментозного лечения болезней мозга. В план исследований входила компьютерная томография мозга во время различных занятий.

Оказалось, что очень много участков мозга задействовано при быстром счёте вслух от 1 до 120, быстром решении простых математических задач, запоминании несвязанных слов. А вот во время просмотра телевизора были задействованы только теменная и височная доли больших полушарий, отвечающие за восприятие зрительных образов и звука.

То есть во время просмотра телевизора участки мозга, отвечающие за анализ, критическое восприятие, нравственность, творчество, воображение и многое другое бездействуют. А то, что бездействует, не развивается и через какое-то время атрофируется.

Как жить дальше

После ознакомления с этой информацией я пришёл к выводу, что за время вынужденного воздержания функции моего мозга, отвечающие за восприятие, творчество, воображение и тому подобное, набрались силы, так как были задействованы в проектах, требующих всего этого. Ко всему прочему, они не слабели от бездействия. Поэтому тот непримечательный в плане эффектов и накала страстей фильм оказал такое мощное воздействие.

Что делать с этой информацией? Есть три варианта.

Первый — не делать ничего. Это самая распространённая реакция. Это не всегда плохо, не всегда хорошо, иногда — ни плохо, ни хорошо. Закрыть и забыть — тоже метод обращения с информацией.

Второй — можно воспользоваться информацией, чтобы получать максимум удовольствия от фильмов, ограничив их просмотр по максимуму, выбирая только достойные произведения. Думаю, все согласятся: в последнее время в киноиндустрии очень много мусора, который мы иногда смотрим просто потому, что привыкли смотреть, а не потому, что это того стоит. Выбрав этот вариант, мы, с одной стороны, избавим себя от ненужного мусора и потери времени, с другой — усилим удовольствие и впечатление от стоящих фильмов.

Но я пошёл дальше. Мне не очень понравился тот факт, что видеопродукция оказывает влияние на меня, мои взгляды и убеждения в обход моего сознания и центра контроля. Поэтому я принял решение почти полностью отказаться от просмотра фильмов. Иногда бывают документальные, но я уже забыл, когда в последний раз такое было.

Часто бывают вебинары и обучающие фильмы. Конечно, поначалу было нелегко и непривычно, но со временем мозг перестроился, и сожалений нет. Чувствую себя превосходно и нашёл массу новых способов отлично проводить время.

Выберите свой путь и будьте счастливы.