Изменение ценностных установок с помощью рекламы

Технологии современной рекламы

Последние десятилетия, особо продвинутые компании, обладающие большими маркетинговыми бюджетами и возможностями, оказывающими влияние на продвижение товара, прибегают к следующей модели: даже если нет естественной потребности в потреблении товара, она искусственно формируется (пример – различные виды пандемий гриппа и вакцины чудодейственным способом излечивающие от них) с помощью псевдособытий.

Идеи, смыслы, люди (так называемые «звёзды») стали таким же товаром и к ним применяются такие же технологии продвижения.

На рынке сбыта новых и слома старых идей, технологий, смыслов и людей («звёзд») сталкиваются разные мировоззрения, как правило, русской цивилизации и англосаксонского мира. В этом сражении, если его вообще можно так назвать, сталкивается безудержная активность иностранцев и полное отсутствие действий самой России, оставившей граждан наедине с очень серьёзной информационной машиной, подчинённой в той или иной мере англосаксонскому миру.

В этом противостоянии используется полный набор технологий и запрещённых методик, а также откровенных манипуляций.

Необходимо отметить, что кроме традиционных медиа, которые могут использоваться для продвижения определённых точек зрения, стоит очень внимательно отнестись к рекламе. Реклама, как правило, остаётся за пределами внимания политологов и аналитиков, которые считают её сугубо коммерческой и связанной со сбытом конкретных товаров и услуг. Но если посмотреть на вопрос без традиционных шор, то можно увидеть фантастические возможности, которые она предоставляет негласным заказчикам. В первой сотне рекламодателей либо крупнейшие мировые (транснациональные) фирмы со 100% иностранным участием, либо с высокой долей их участия. Огромное количество рекламы (телевизионные и радио- ролики, реклама в печатных СМИ и интернете) позволяет расширить спектр её применения, а значит снизить издержки. При использовании копродукционной рекламы (совместной рекламы с партнёром) издержки могут делиться в определённой пропорции. Ведь, прямая реклама продукта может нести и продакт плейсмент, органически вплетённый в рекламный ролик. Технология позволяет, чтобы при необходимости, реклама могла нести и 2 и 3 дополнительных задачи, в т.ч. и в виде смыслового продакт плейсмента.

Примеры:

«Кто сказал, что бульоны должны быть в кубиках? Правила существуют, чтобы их нарушать…» (Ориентировочно 2004 г. Реклама бульонного порошка. Бренд Maggi, Nestle – один из крупнейших рекламодателей в России. Брэнд Maggi являлся одним из ведущих рекламодателей на телевидении). или «Пора нарушить правила» (Burger King) и слоган фильма «Перевозчик» (Год: 2002 Страна: США, Франция) – «Правила создаются, чтобы их нарушать» могут быть использованы, как прямое указание на снятие внутренних запретов человека.

Казалось бы – это утверждение можно расценить, как некую фантазию, но есть подтверждение, которые дали эксперты рынка. В 2003 году создатель бренда «Флагман» и вице-президент по маркетингу РВВК (водка «Флагман») Герман Климовский поведал – компания столкнулась с кризисом роста объёма продаж. В рекламу вкладывались деньги, а продажи остановились. Т.к. ранее уже начали проводить глубинные психологические исследования потребителя, то здесь также они обратились к психологам. Резюме исследования было шокирующим – оказывается, у людей были внутренние психологические запреты на дополнительное употребление (вне обычной нормы) или употребление, в принципе, водки. Для того, чтобы снять эти запреты нужно было дать публичное оправдание или разрешение на употребление. Поэтому удар рекламной компании водки «Флагман» был нанесён именно в это незащищённое место под слоганом «Флагман – имеешь право» («Купил ёлку – имеешь право», «Сделал дело – имеешь право», «Купил холодильник – имеешь право», «Вынес мусор – имеешь право», «Всё хорошо – имеешь право», «Встретил друга – имеешь право»…).

Изменение жизненных ценностей с помощью рекламы

Пример «Кампомос». Реализовывало идею сетевое агентство Leo Burnett Moscow под девизом «Время для себя» с рекламным слоганом «Меньше времени на готовку – больше на себя!».

Пример Outdoor-кампания для «Старого Мельника», слоган: «Работа отдыхает»

Креатив: Обычное начало дня в семье геев

После просмотра данной работы, становится ясно, что англичанин американцу – друг, товарищ и гей. Не хотелось бы мне в полной мере ощутить настоящий нью-йоркский вкус нового соуса Heinz. Особенно после просмотра ролика Heinz «New York Flavor».

Креатив: Нестле Россия запустила рекламную кампанию KIT KATТ King Size. Слоган: «Не сложились отношения с одной – сложатся с другой»

Внимание к рекламе со стороны иностранных государств, органов стратегического планирования, а также использование этих возможностей для проведения психологических и информационных операций косвенно подтверждает председатель совета директоров компании «Евразия Маркетинг Коммюникейшнз Групп» (EMCG) Андрей Матузов в своем интервью от 2007 года, где он показывает уровень связи с государством, глобальным капиталом и управления глобальными рекламными холдингами, определяющим целеполагание и возможность использования рекламных, интернет, а значит и PR возможностей:

«…большая часть мирового рынка рекламы поделена между крупнейшими холдингами — Omnicom, WPP, Publicis и Interpublic, суммарная капитализация которых превышает 50 млрд. долл. Эти холдинги обслуживают почти все крупнейшие мировые бренды и так же, как и они, принадлежат крупным финансовым структурам, инвестиционным фондам — Vanguard, Barclays Global Investors, AXA, Berkshire Hathaway, UBS и т.д. — Вы хотите сказать, что рекламные холдинги занимаются не столько обслуживанием конкретных клиентов, сколько продвижением интересов целых стран? — Скажем так, они активно участвуют в этом процессе. Об этом говорит и то, что владельцы этих структур тесно связаны с государственными институтами. Например, г-н Филипп Лейдер совмещал посты исполнительного председателя WPP, советника Morgan Stanley International и директора аналитического центра Rand Corporation, который формирует для Пентагона сценарии возможного развития всего мира. Именно альянс бизнеса и государства в итоге делает экспансию крупнейших мировых брендов в другие страны наиболее эффективной. — Это касается и потребительских брендов? — Сильный бренд — ключ, который открывает крупным зарубежным компаниям двери новых рынков. В США, Великобритании и Японии это уже давно поняли. Поэтому государственные институты этих стран активно участвуют в формировании и продвижении брендов. Зачем тратить деньги и силы на военные операции, чтобы стать мировым лидером, когда то же самое можно сделать с помощью моющего средства или газировки? В России, к сожалению, пока нет четкого понимания того, что бренд может быть мощным оружием в отстаивании интересов не только бизнеса, но и государства….»

Новости в СМИ – это тоже реклама?



Печатные СМИ транснациональных издательских домов уже давно ввели практику дополнительной мотивации к размещению рекламы – предоставление гарантированного размещения рекламной информации без пометки «На правах рекламы». Поэтому, когда вы читаете блоки новостей или редакционных статей, можно предположить, что там присутствуют материалы, размещённые на основании этих обязательств. Исходя из этого, можно предположить, что при сотрудничестве с транснациональными брендами (как продуктовыми, так и людьми-брендами) они получают гарантированную информационную поддержку в международных блоках информации, которые не могут быть сняты или изменены в любой стране, где издается журнал.

Примерами таких людей-брендов достаточно много, среди них наиболее известные Мадонна, Анджелина Джолли и др., которые затем обязаны принять участие в обязательных PR-акциях заказчика. Примеры их задействования в международных программах продвижения – Мадонна и её акция в поддержку секс-меньшинств, Pussy Riot, экстремистов из гринпис в России, постановки антихристианских шоу; Анджелина Джолли и её участие в поддержке сирийских боевиков, совершающих теракты против президента Асада, через посещение с большой группой журналистов лагерей террористов в Турции.

Примеры попыток запуска деструктивных социальных эпидемий при помощи т.н. «звёзд»:

Анджелина Джолли и удаление молочных желез для, якобы предотвращения возможности возникновения рака груди. Аудитория: девушки и женщины 12 – 30 лет. Предположительная цель – удаление молочных детей до рождения детей и отказ от грудного вскармливания

Джолли посещала лагеря боевиков в Ливане и Иордании, а также призывала мировую общественность вмешаться в конфликт в Сирии в 2011 и осудила позицию тех государств, которые препятствуют реализации резолюции Совбеза ООН. Анджелина Джолли – « Я думаю, Сирия дошла до такой точки, когда вмешательство иностранных государств совершенно необходимо. Я твердо уверена, что использование права вето для стран, у которых есть финансовый интерес к Сирии, должно быть поставлено под вопрос. В этом случае этот запрет препятствует гуманитарной миссии помощи нуждающимся людям», – заявила актриса в ходе своего визита в Сараево.

Что характерно – А.Джолли в октябре 2011 года посетила с визитом разгромленную Ливию, где в качестве посла доброй воли ООН похвалила власти повстанцев за героическую борьбу

Я твердо уверена, что использование права вето для стран, у которых есть финансовый интерес к Сирии, должно быть поставлено под вопрос. В этом случае этот запрет препятствует гуманитарной миссии помощи нуждающимся людям», – заявила актриса в ходе своего визита в Сараево. Что характерно – А.Джолли в октябре 2011 года посетила с визитом разгромленную Ливию, где в качестве посла доброй воли ООН похвалила власти повстанцев за героическую борьбу Джолли и приемные дети, как PR-проект (трое приемных детей : семилетний Мэддокс из Камбоджи, четырехлетний Пэкс из Вьетнама и трехлетняя Захара из Эфиопии.)

: семилетний Мэддокс из Камбоджи, четырехлетний Пэкс из Вьетнама и трехлетняя Захара из Эфиопии.) Пугачева-Галкин – рождение детей через суррогатное материнство/

Полный текст доклада – на сайте Bronsky.ru

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Источник: whatisgood.ru