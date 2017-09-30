А.А. Клёсов – Что такое гаплогруппа

Чем различаются 20 основных ДНК – 20 родов человечества? Имеют ли отношение к гаплогруппе этносы, нации, религии? Как получилось, что Пушкин – носитель гаплогруппы R1a? Откуда в Африке столько представителей гаплогруппы R1b? Могут ли на пути рода встречаться разные расы? Почему расы продолжают держаться раздельно?

Из аннотации:„Почему о гаплогруппах нельзя читать в Википедии? Как работает ДНК-генеалогия? Сколько мутаций генов было на протяжении развития человеческого рода? Каким 200-250 тысяч лет назад был первопредок человека?Существует ли русский геном? Анатолий Алексеевич Клёсов – основатель ДНК-генеалогии, доктор химических наук, вице-президент американской фармацевтической компании Galectin Therapeutics рассказывает, как меняется антропология, но остаётся неизменной гаплогруппа.”

Источник: ss69100.livejournal.com