5 мифов про СССР

Миф 1. В СССР платили маленькие зарплатыБольшинству людей ужасно хочется верить в то, что живется им лучше, чем предкам. Вера верой, а факты фактами: если бы Советский Союз не распался, а продолжал бы существовать в той же форме, что в конце 80-х, даже по самым скромным выкладкам у 80% населения зарплаты были бы выше теперешних примерно в четыре раза.С середины 1950-х годов уровень годовых доходов советского населения неуклонно рос и к концу 1980-х увеличился вчетверо. На закате советской эпохи рубль был не мелкой разменной монетой – на него можно было много что купить. Например, 50 тетрадей для школьника. Или 10 кг картофеля, или пять батонов белого хлеба. Или 33 билета на трамвай (и еще осталась бы копейка!). Или аж 50 раз позвонить по телефону-автомату.Те, кто утверждает, что зарплаты со времен СССР значительно выросли, ориентируется на уровень больших мегаполисов. Да, проживая в Москве и работая в престижной компании, сегодня можно получать немаленькие деньги. Но большая часть населения еле-еле зарабатывает на хлеб и оплату коммунальных услуг.Миф 2. В СССР не был решен квартирный вопросДа, чтобы купить однокомнатную квартиру, нужно было выложить шесть тысяч рублей. На то, чтобы выплатить эту сумму полностью, у людей уходило 20-25 лет – и, заметьте, никто не требовал процентов. Однако тем, кто несколько лет проработал на государственном предприятии, давали казенную квартиру. Что же до коммунальных платежей, то их размеры, как правило, не превышали десятой части от зарплаты. Сейчас большинство граждан платят за воду, электричество, отопление и прочие нехитрые радости 20-30% от ежемесячного заработка, а ипотека и вовсе стала напоминать долговое рабство. А возможность получить квартиру от государства практически исчезла.Миф 3. В СССР не был развит курортный отдыхДа, заморские берега для большинства населения были недоступными – даже если речь шла об относительно дружественной Болгарии или Карловых Варах (город в Чехии). Однако на курорты люди все же ездили – и отнюдь не только за тем, чтобы жариться на солнце. Санаторно-курортные комплексы были понастроены по всей стране – не только на крымских берегах, но и в Абхазии, и в Поволжье, и в Подмосковье, и даже в Сибири. В СССР функционировало более 14 тысяч санаториев, турбаз и домов отдыха. Миллионы трудящихся ездили туда каждое лето. Причем расходы на отдых – частично или полностью – брало на себя государство. Тогдашние руководители еще отдавали себе отчет в том, что хорошо отдохнувший человек станет и работать хорошо. А болеть будет меньше.Миф 4. В СССР уровень медицины оставлял желать лучшегоСейчас медицину можно назвать условно бесплатной. Столкнувшись с болезнью, вы либо обиваете пороги государственных поликлиник, надеясь, что именно ваш врач окажется тем высокообразованным бессребреником, каких сейчас все меньше, либо платите немаленькие деньги за обследование в негосударственной клинике. В советских поликлиниках и больницах кишмя кишел хамящий пациентам младший медперсонал, да и обстановка в них была, прямо скажем, небогатая – однако врачи, которые там работали, знали свое дело. А право граждан на бесплатное медобслуживание отнюдь не было пустым звуком.Миф 5. Образование в СССР было некачественнымОбразование было, во-первых, доступным, а во-вторых – массовым. В хорошие школы попадали способные дети, а не те, чьи родители готовы выложить за обучение отпрысков круглую сумму. Кроме того, существовала разветвленная сеть дополнительного образования – музыкальные и художественные школы, школы танцев, спортивные секции всевозможные кружки во дворцах пионеров. И все это было либо бесплатно, либо за весьма приемлемую сумму. Система была настолько продуманной, что даже после развала страны она рухнула не целиком; так, обучение в музыкальных и художественных школах сейчас вполне доступно, хотя время от времени и предпринимаются попытки это прекратить.

Источник: nashaplaneta.su