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Сводки от ополчения Новороссии 29 сентября 2017

08:32. 29 сентября 2017 Просмотров - 719 Один комментарий Опубликовал:

Под огнём — документальная хроника войны

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Помощь жителям прифронтового Спартака доставили армейцы ДНР

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На Донбассе насмерть подорвались двое украинских пограничников

На Донбассе насмерть подорвались двое украинских пограничников | Русская весна

Вечером 28 сентября на оккупированной Киевом территории ЛНР насмерть подорвались двое украинских пограничников. Еще один военнослужащий получил ранения.

В пресс-службе так называемой «Луганской ОГА» утверждают, что пограничники «незалежной» подорвались на растяжке, установленной в районе пгт Станица Луганская «враждебной диверсионно-разведывательной группой».

При этом примечательно, что пресс-центр штаба «АТО» предпочел не включать погибших пограничников в свою утреннюю сводку от 29 сентября. По данным штаба карательной операции, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое военнослужащих ВСУ.

О погибших «захисниках» в справке нет ни слова.

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Торг уместен: ВСУ предлагает армейцам НМ ЛНР купить оружие

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Армия ДНР привезла гуманитарную помощь для жителей Спартака (ВИДЕО)

Армия ДНР привезла гуманитарную помощь для жителей Спартака (ВИДЕО) | Русская весна

Жителям поселка Спартак приходится выживать в тяжелейших условиях: в поселке серьезные перебои с электро- и водоснабжением, а обстрелы с украинской стороны не прекращаются ни на сутки.

Вооруженные силы ДНР продолжают оказывать помощь населению. Так, в среду, 27 сентября ВС ДНР оказали помощь в доставке и организации выдачи гуманитарной помощи, приобретенной на средства американского журналиста-волонтера Патрика Ланкастера, жителям поселка Спартак.

Подобная деятельность осуществляется на регулярной основе. К примеру, 25 сентября гуманитарный фонд «Дорога добра» и Вооружённые силы ДНР доставили в Зайцево груз женской обуви для семей военнослужащих. Кроме того, для онкобольных Горловки были переданы дефицитные лекарства.

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МГБ ЛНР выявило 15-летнего интернет-террориста, действующего по заданию украинских спецслужб (ВИДЕО)

МГБ ЛНР выявило 15-летнего интернет-террориста, действующего по заданию украинских спецслужб (ВИДЕО) | Русская весна

В Луганске сотрудниками Министерства государственной безопасности выявлен злоумышленник, сообщивший от имени МГБ о минировании здания интернет — провайдера «Луганские домашние сети». 

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«Заведомо ложное сообщение о планируемом теракте было отправлено на электронный почтовый ящик техподдержки провайдера, в результате чего все сотрудники были эвакуированы, деятельность компании на несколько часов была парализована», — отметили в ведомстве.

После завершения осмотра места происшествия взрывотехниками и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, специалистами МГБ в течение часа была установлена личность и адрес отправителя. Им оказался пятнадцатилетний подросток, который действовал по заданию украинских спецслужб.

«Информация радикальной направленности, обнаруженная на цифровых носителях молодого человека, свидетельствует о планомерной работе СБУ по использованию несовершеннолетних граждан в своих провокационных акциях», —  подчеркнули в МГБ. 

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. По их результатам, в отношении молодого человека будут приняты процессуальные меры в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики. 

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Нелегкое детство Донбасса: Школьники посёлка Донецкий

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Один комментарий»

  • 20331 7129
    Люся 29 сентября 2017 в 8:53 Ссылка Пометить
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    Дети-наше будущее,это хорошо знают паразиты и целенаправленно действуют,но не до конца осознаём мы,мало кто знает как действовать и действует.

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