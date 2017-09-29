Сводки от ополчения Новороссии 29 сентября 2017
- 15:05 Под огнём — документальная хроника войны.
- 13:18 Помощь жителям прифронтового Спартака доставили армейцы ДНР.
- 13:11 На Донбассе насмерть подорвались двое украинских пограничников.
- 12:51 Торг уместен: ВСУ предлагает армейцам НМ ЛНР купить оружие.
- 12:39 Армия ДНР привезла гуманитарную помощь для жителей Спартака (ВИДЕО).
- 03:30 МГБ ЛНР выявило 15-летнего интернет-террориста, действующего по заданию украинских спецслужб (ВИДЕО).
- Вчера 21:56 Нелегкое детство Донбасса: Школьники посёлка Донецкий.
Под огнём — документальная хроника войны
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Помощь жителям прифронтового Спартака доставили армейцы ДНР
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На Донбассе насмерть подорвались двое украинских пограничников
Вечером 28 сентября на оккупированной Киевом территории ЛНР насмерть подорвались двое украинских пограничников. Еще один военнослужащий получил ранения.
В пресс-службе так называемой «Луганской ОГА» утверждают, что пограничники «незалежной» подорвались на растяжке, установленной в районе пгт Станица Луганская «враждебной диверсионно-разведывательной группой».
При этом примечательно, что пресс-центр штаба «АТО» предпочел не включать погибших пограничников в свою утреннюю сводку от 29 сентября. По данным штаба карательной операции, за минувшие сутки на Донбассе были ранены двое военнослужащих ВСУ.
О погибших «захисниках» в справке нет ни слова.
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Торг уместен: ВСУ предлагает армейцам НМ ЛНР купить оружие
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Армия ДНР привезла гуманитарную помощь для жителей Спартака (ВИДЕО)
Жителям поселка Спартак приходится выживать в тяжелейших условиях: в поселке серьезные перебои с электро- и водоснабжением, а обстрелы с украинской стороны не прекращаются ни на сутки.
Вооруженные силы ДНР продолжают оказывать помощь населению. Так, в среду, 27 сентября ВС ДНР оказали помощь в доставке и организации выдачи гуманитарной помощи, приобретенной на средства американского журналиста-волонтера Патрика Ланкастера, жителям поселка Спартак.
Подобная деятельность осуществляется на регулярной основе. К примеру, 25 сентября гуманитарный фонд «Дорога добра» и Вооружённые силы ДНР доставили в Зайцево груз женской обуви для семей военнослужащих. Кроме того, для онкобольных Горловки были переданы дефицитные лекарства.
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МГБ ЛНР выявило 15-летнего интернет-террориста, действующего по заданию украинских спецслужб (ВИДЕО)
В Луганске сотрудниками Министерства государственной безопасности выявлен злоумышленник, сообщивший от имени МГБ о минировании здания интернет — провайдера «Луганские домашние сети».
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«Заведомо ложное сообщение о планируемом теракте было отправлено на электронный почтовый ящик техподдержки провайдера, в результате чего все сотрудники были эвакуированы, деятельность компании на несколько часов была парализована», — отметили в ведомстве.
После завершения осмотра места происшествия взрывотехниками и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, специалистами МГБ в течение часа была установлена личность и адрес отправителя. Им оказался пятнадцатилетний подросток, который действовал по заданию украинских спецслужб.
«Информация радикальной направленности, обнаруженная на цифровых носителях молодого человека, свидетельствует о планомерной работе СБУ по использованию несовершеннолетних граждан в своих провокационных акциях», — подчеркнули в МГБ.
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. По их результатам, в отношении молодого человека будут приняты процессуальные меры в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
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Нелегкое детство Донбасса: Школьники посёлка Донецкий
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Дети-наше будущее,это хорошо знают паразиты и целенаправленно действуют,но не до конца осознаём мы,мало кто знает как действовать и действует.