Сводки от ополчения Новороссии 29 сентября 2017

Жителям поселка Спартак приходится выживать в тяжелейших условиях: в поселке серьезные перебои с электро- и водоснабжением, а обстрелы с украинской стороны не прекращаются ни на сутки.

Вооруженные силы ДНР продолжают оказывать помощь населению. Так, в среду, 27 сентября ВС ДНР оказали помощь в доставке и организации выдачи гуманитарной помощи, приобретенной на средства американского журналиста-волонтера Патрика Ланкастера, жителям поселка Спартак.

Подобная деятельность осуществляется на регулярной основе. К примеру, 25 сентября гуманитарный фонд «Дорога добра» и Вооружённые силы ДНР доставили в Зайцево груз женской обуви для семей военнослужащих. Кроме того, для онкобольных Горловки были переданы дефицитные лекарства.

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