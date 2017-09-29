Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 сентября 2017

В Анкаре завершились интенсивные переговоры лидеров России и Турции

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Гуманитарное разминирование Дейр-эз-Зора начали саперы ВС России

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Противостояние в Марави

Противостояние в Марави.

Обзорный материал по Марави.Бои в районе захваченного боевиками-исламистами филиппинского города Марави продолжаются уже 5-й месяц. В информационном поле этот конфликт заслонен операциями против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ на территориях Сирии и Ирака, однако это не делает его менее актуальным в системе международной политики. Конфликт на Филиппинах наглядно показал, что деятельность псевдохалифата давно вышла за пределы Ближнего Востока. Присягнувшие на верность квазигосударству террористы из «Абу-Сайяф» и «Мауте» продолжают угрожать стабильности не только Филиппин, но и всего Азиатско-тихоокеанского региона.Конфликт на острове не является внезапным явлением. Еще с 90-х годов на Филиппинах проявляли активность различные исламистские группировки. Еще в 2000 году Владимир Путин неспроста заявлял о "Поясе нестабильности", протянувшемся от Филиппин до Косова.Часть населения Минданао оказывала поддержку группировкам "Мауте" и "Абу-Сайяф" присягнувшим на верность террористам ИГИЛ. Кроме того, ситуацию в стране осложняли конфликты правительства с различными группировками марксистского толка, а также сепаратистами Фронта Моро.23 мая в результате внезапной атаки боевиков, под их контроль практически полностью перешел город Марави, населенный как христианами, так и мусульманами. Кроме того, нападениям подвергся еще ряд объектов на острове Минданао, но в целом правительственным войскам удалось отразить удары террористов. Непосредственно захват Марави во многом напоминал штурм Мосула в Ираке в 2014 году. Подразделения силовых структур были мгновенно блокированы, понеся при этом значительные потери. В СМИ просочилась информация о 70 пропавших без вести сотрудниках полиции.Взяв город под контроль, боевики приступили к уничтожению христианского населения. Были осуществлены поджоги христианских церквей. Впрочем, наряду с христианами убивали и мусульман, которые показались боевикам подозрительными. Нападение на представителей других конфессий было призвано усугубить межрелигиозную в стране. Около 2000 мирных жителей оказались в положении заложников.Правительство Филиппин довольно оперативно сумело принять меры по блокаде захваченного населенного пункта, предотвратив разрастание конфликта на всю территорию острова. В короткие сроки была сформирована группировка силовиков, насчитывавшая несколько тысяч бойцов, поддержанных 150 единицами бронетехники и авиацией. Численность боевиков на этом этапе оценивалась правительственными кругами в 500 человек. Впрочем, филиппинские военные называли цифру в 700-800 бойцов.Однако, несмотря на существенный численный перевес, быстрой победы над террористами не получилось. Антитеррористические подразделения Филиппин, а также морские пехотинцы обладали огромным боевым опытом по противодействию партизанским формированиям в условиях джунглей, однако напрочь не обладали навыками уличных боев. Напротив, террористы долгое время готовились навязать правительственным войскам бои в городе, в условиях которых во многом сводилось на нет превосходство правительственных войск в авиации и бронетехнике.Ситуацию осложняло наличие в стане террористов иностранных боевиков, многие из которых обладали опытом войны на Ближнем Востоке. Кроме того, нельзя не отметить слабую матчасть филиппинской армии. Воздушная поддержка в основном легла на плечи старых добрых OV-10 Bronco, ударные вертолеты и современные штурмовики отсутствовали напрочь. Артиллерия при первом штурме не применялась. Отсутствовала также тяжелая бронетехника, способная поддержать бойцов на поле боя. Применяемые в ходе боев колесные бронемашины LAV-150 были хороши для поддержки высадки морских десантов, но совершенно не подходили для ведения уличных боев в силу крайне слабой бронезащиты. В последствии филиппинские военные были вынужденны усиливать бронирование своей техники с помощью подручных средств, в том числе досокК 30 маю правительственные войска заявили о практически полном контроле над городом, однако эти заявление оказались блефом. На следующий день весь мир облетели кадры, на которых террористы демонстрировали свое присутствие в центральной части города. Более того, боевикам удалось захватить в качестве трофеев две бронемашины, что также было зафиксировано на фото и видео.К 31 мая, по официальным данным были уничтожены 89 боевиков, в боях погиб 21 военнослужащий. Фактически данные о потерях были явно занижены. В ходе боев погибли от 70 до 80 солдат правительственных войск.Еще с конца мая президент Филиппин Дутерте пытался привлечь к борьбе с боевиками повстанцев-мусульман из "Фронта Моро", а также боевиков-маоистов. В первых числах июня "Фронт Освобождения Моро согласился принять участие в операции против сторонников ИГИЛ в Марави.Уличные бои в городе продолжались, причем обе стороны несли ощутимые потери. Шаг за шагом, правительственные войска продвигались к центру города. Не всегда удавалось скоординировать действия наземных сил с авиацией. Так, в ходе одного из авиаударов ВВС Филиппин под "дружественным огнем" погибли как минимум 10 военнослужащих. В ходе боев 13 июня за день по официальным данным погибли 13 морских пехотинцев.С самого начала конфликта правительство Филиппин обратилось за помощью к иностранным государствам. В страну прибыли подразделения армии США, которые, по словам, филиппинских военных не участвовали в боевых действиях, а занимались сбором разведывательной информации. Серьезную материально-техническую помощь Филиппинам оказал Китай. В последствии правительству Дутерте удалось договориться о поставках вооружений из России. Кроме того, Австралия согласилась принять участие в авиационных ударах по боевикам, что впрочем не было реализовано на практике.К 16 июня по официальным данным было уничтожено свыше 200 боевиков, потери силовиков, по официальным данным составили всего 59 человек убитыми. Вновь последовали заявления о скором освобождении города, оказавшиеся, впрочем, сильно преувеличенными. 21 июня боевики осуществили ряд атак на юге Филиппин, призванных отвлечь внимание правительственных войск от Марави. Тем не менее, штурм города был продолжен.В боях активно применялась авиация, а также гаубицы М-101, применявшиеся для ведения огня прямой наводкой. Потери в ходе уличных боев заставили правительственные войска пойти на перемирие, заключенное в конце июня. Официально прекращение огня было приурочено к празднику Ураза-Байрам.Тем не менее позиционные бои в Марави и его окрестностях продолжались.На момент середины июля правительственные источники заявили, что город удерживают не более 80 боевиков и вопрос его освобождения дело нескольких дней.В августе правительственные войска приступили к новой стадии штурма города. На этот раз, активное участие в операции приняли, наряду с регулярными частями приняли боевики "Фронта Освобождения Моро". У концу августа большая часть Марави оказалась под контролем правительственных войск.Боевики предпринимали попытки прорваться к окруженным сообщникам, перебрасывая подкрепления из вне. 27 августа правительственные войска отразили крупную попытку деблокады Марави, нанеся террористам большие потери. На следующий день, террористы попытались прорваться в город на моторных лодках, но вновь потерпели фиаско.В ходе попытки прорыва были уничтожены две моторные лодки и как минимум, 10 террористов. Общие потери боевиков за период с начала осады по конец августа составили 600 человек убитыми. Потери правительственных войск составили 130 человек убитыми. Обе цифры вызывают серьезные вопросы. Во первых, судя по сообщениям из Марави потери сторон в уличных боях были как минимум сопоставимы. Во вторых, изначально количество боевиков в городе оценивалось в 500 человек, и возникает вопрос, с кем же тогда воюют правительственные силы, уничтожив в ходе боев 600 террористов?В первой половине сентября правительственным войскам все-таки удалось сократить подконтрольную боевикам территорию, до нескольких кварталов. Появилась информация о ликвидации руководства "Мауте" спецподразделениями правительственных сил. Блокированные боевики пошли на переговоры с правительственными силами, о предоставлении коридора из Марави, на что правительство Филиппин ответило отказом. От боевиков потребовали полной сдачи оружия. Боевые действия продолжились.На данный момент еще не приходится говорить о полном освобождении Марави от пособников ИГИЛ, однако военная обстановка сложилась таким образом, что ликвидация террористов в городе стала делом времени. Однако назвать боевиков полностью проигравшими противостояние нельзя. В течении более четырех месяцев террористы противостояли по сути всем вооруженным силам Филиппин, что крайне негативно влияло на имидж правительства Дутерте. Вдохновленные примером исламистов в Марави, их сторонники наверняка еще не раз предпримут подобные вылазки как на Филиппинах, так и в других странах азиатско-тихоокеанского региона. Деятельность псевдохалифата в регионе принесла свои плоды и угрожает серьезными последствиями для всего региона. https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_18995 – цинк

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Российские саперы начали разминирование Дейр-эз-Зора

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к гуманитарному разминированию Дейр-эз-Зора. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Российской Федерации. В первую очередь будут разминированы дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения. В данный момент для обеспечения безопасности гуманитарных конвоев, направляемых в город Дейр-эз-Зор, группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах. В ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы. Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями «Тайфун», «Рысь». Бронеавтомобиль «Рысь» Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-6». Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2–02. Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы. За первые дни российскими саперами было проверено 8 км дорог, 8 зданий, около 3 гектаров территорий. При этом, было обнаружено и уничтожено около полутора тысяч взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств. По предварительным оценкам в районе города Дейр-эз-Зор и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить от взрывоопасных предметов до 1,5 тыс. га территории. Читайте также: Жестокие кадры: Спецназ «Аль-Каиды» уничтожен в Алеппо (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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Контрудар ИГИЛ под Дейр-эз-Зором

Как указывалось еще несколько дней назад, стабилизация фронта к северо-западу от Маядина, а также нарастание напряженности вокруг Иракского Курдистана, могут создать возможности для ИГ связанные с концентрацией оставшихся резервов под Маядином (в том числе путем переброски подкреплений из провинции Анбар в Ираке) и организацией контрнаступления под Дейр-эз-Зором. Вчера оно таки последовало.Мобильные группы (в основном легкая пехота на тачанках, через пустыню, на достаточно большом фронте, атаковали одну из ключевых трасс снабжения группировки САА в Дейр-эз-Зоре – атаке подверглась дорога Сухна-Дейр-эз-Зор. Противник на ряде участков вышел к трассе и перерезал ее, захватив в том числе важный с логистической точки зрения поселок Шола, между Сухной и Дейр-эз-Зором. Также существенного продвижения боевики добились под Кобаибом. После первоначального успеха, противник начал попытки развивать наступление в направлении Сухны, пытаясь добиться более существенных успехов.Подобная тактика для ИГИЛ не нова – точно также они атаковали растянутые фланги САА в ходе сражений за Пальмиру, когда атаки на трассу Пальмира-Тияс, должны были обеспечивать выигрыш времени и вынуждать САА перебрасывать часть сил из ударной группировки для прикрытия растянутых коммуникаций. Аналогичным образом ИГИЛ действовал в ходе атак на трассу Ханассер-Алеппо. С оперативной точки зрения, такая возможность удара по коммуникациям образуется ввиду открытого южного фланга группировки САА в Восточной Сирии, что является следствием медленного продвижения группировки САА и иранских "прокси" в районе Т-2 и сирийско-иракской границы. В результате, между двумя группировками САА и ее союзников, существует своеобразный выступ, используя который противник оказывает давление на фланги.В целом, очередной набег привел к уже стандартной ситуации – мобильная пехота обходит основную группировку с фланга и бьет по ее коммуникациям, нападая на не слишком надеждую сеть опорных пунктов и блок-постов на трассе снабжения, стремясь добиться хотя бы временного перекрытия снабжения и переброски части войск действующих в Дейр-эз-Зоре на прикрытие флангов и тылов, от подобной набеговой активности.В данном случае, САА уже начала переброску подкреплений к району набега и вскоре здесь должна наступить стадия "пожарной команды", когда подкрепления приходят, прогоняют легкую пехоту противника (которой трудно закрепиться на трассе ввиду малого кол-ва тяжелого вооружения, отсутствия укрепленных позиций и активных действий авиации Сирии и РФ) и восстанавливают коммуниации. В случае с Дейр-эз-Зором, ситуация облегчается для САА тем, что после ликвидации Мааданского котла, трасса Пальмира-Сухна-Дейр-эз-Зор уже не является единственной возможностью для снабжения по земле, тем более что всегда есть возможность использовать для подпитки группировки САА в Дейр-эз-Зоре авиабазу к югу от города.У боевиков, на мой взгляд, могут быть какие-то серьезные оперативно-тактические перспективы, если им удастся сосредоточить в пустыне достаточно сил, чтобы попытаться захватить Сухну (до подхода крупных подкреплений САА из центральных районов страны), что может создать более серьезные проблемы для САА, так как необходимость отбивать ее обратно, может потребовать серьезной перегруппировки войск, что ухудшит перспективы наступления САА на Маядин и возможность успешной гонки за нефтью Дейр-эз-Зора. Пока же, можно заметить, что сирийское командование предпочитает перебрасывать резервы их Восточного Хомса и Алеппо, чтобы не ослаблять группировку ведующую бои в районе Дейр-эз-Зора и участвующую в гонке за нефтью Дейр-эз-Зора. Это является отражением понимания важности сохранения темпа идущих наступательных операций.Пока же ситуация свелась к активным столкновениях подходящих "пожарных команд" САА с мобильными группами легкой пехоты боевиков в районе трассы (по сути, это от 800 до 1500 боевиков, несколько единиц бронетехники и несколько десятков тачанок действующих на фронте от Сухны до Евфрата), которые могут занять от 2 до 5 дней, когда за счет резервов и действий ВКС РФ и ВВС Сирии, САА не создадут необходимый перевес в силах, чтобы отогнать "черных" обратно в пустыню и взять под контроль дорогу и подступы к ней на всем ее протяжении. С оперативной же точки зрения, риски новых набегов на эту дорогу будут сохраняться, пока не будет очищен выступ между группировкой САА действующей в районе Дейр-эз-Зора и группировкой действующей в районе Т-2.В итоге, ситуация выглядит как очередной локальный кризис, связанный с попытками Халифата проявить стандартную контрнаступательную активность против коммуникаций сирийской армии. С военно-стратегической точки зрения, такая активность "черных" выгодна США, так как она теоретически может дать возможность США и SDF выиграть темп в гонке за нефтью Дейр-зз-Зора.

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Сирийские военные захватили позиции украинских боевиков ИГИЛ в Дейр эз-Зоре (ФОТО, ВИДЕО)

В настоящее время в окрестностях города Дейр эз-Зор, административного центра одноимённой мухафазы, продолжается совместная операция САА и ВКС РФ по ликвидации разрозненных групп террористов ИГИЛ. Сирийские медиа-активисты обнародовали видеозапись зачистки территорий от боевиков, которую ведут бойцы правительственных войск Башара Асада. На записи продемонстрирован покинутый командный пункт террористов ИГИЛ*. Солдаты САА исследуют отбитый у боевиков объект и фиксируют на камеру обнаруженные вещи: несколько пистолетов, снайперскую винтовку, автоматы, заблокированный мобильный телефон и гранаты. Помимо этого, один из бойцов обращает внимание на открытую пачку сигарет российской марки и журнал сканвордов на русском языке. После изучения находок, солдаты правительственных войск заметили на одной из стен помещения украинский флаг: военные САА предположили, что в данной комнате проживал один из командиров террористической организации, владеющий русским языком и не являющийся ревностным мусульманином, потому что позволяет себе курить табак. Напомним, что в начале сентября 2017 года в ходе операции по разблокированию города Дейр эз-Зор подразделения САА при поддержке ВКС РФ ликвидировали по меньшей мере 200 террористов ИГИЛ, являвшихся выходцами из других стран. В июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин отмечал, что на стороне исламистов воюет порядка 4000 человек из СНГ, России и Украины. Многие из них после войны планируют вернуться в родные государства и распространять идеологию радикального ислама, а потому одной из основных задач российских военных в Сирии является ликвидация данных лиц. Ранее во многих СМИ появилась информация о том, что Украина представляет собой «перевалочный пункт» и полигон для боевиков ИГИЛ: террористы используют пробелы в законодательстве о миграции и пользуются тем, что Киев не ведёт список запрещённых террористических организаций. Читайте также: Переломать хребет террористам: что будет с ИГИЛ после поражения в Сирии (ФОТО, КАРТА) Антон Орловский, для «Русской Весны» * запрещенная в РФ террористическая организация.

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