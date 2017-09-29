«Шуточный» сепаратизм

Какое словосочетание стало главной фразой майдана на Украине? «Онижедети».



Все начиналось весело, с задором, с шутками и прибаутками.

Теперь не до смеха – льется кровь.

Веселье вообще активно используется теми, кто хочет ввести людей в заблуждение. Когда весело и забавно и люди придут, да и не заметят не поймут, к чему все это движется. Для чего весь карнавал закручен. Не случайно попытки все «развеселить» есть отличительная черта либералов и «оппозиционеров». Нет, я не хочу сказать, что все остальные политические силы грустные и мрачные. Нет, конечно. Просто те, кто хочет «оранжевым способом» взять власть, веселы не по причине веселья, а по причине использования специальных технологий.

Уточки. Стеб. Молодому человеку любопытно и весело. Он ведь не догадывается, что его втягивают в «протест» используя одни и те же символы и те же технологии, «случайно совпавшие» в разных частях мира.

Не можешь предотвратить или очернить – постарайся высмеять – вот современное правило про западной пропаганды. Даже в Белоруссии она действует также. Вот свежий и яркий пример. Российско-белорусские учения. Хорошее дело? Конечно. Лучший способ отвратить агрессора – показать свою мощь и решимость.

Белорусская «оппозиция», разумеется, против учений. Она вообще требует вывести российских «оккупантов» с территории Белоруссии. Понятное дело, ничего не выходит и никто их не слушает. Тогда остается одно – высмеять.

Быстро «создать» на территории Белоруссии новое государство – Вейшнорию…

О том, как быстро, четко и профессионально это было сделано, рассказывает «белорусская комсомолка».

Источник: https://www.kp.by/

«Придуманная белорусскими военными Вейшнория уже обзавелась флагом, гимном и раздает паспорта Пользователям соцсетей очень понравилась идея Минобороны Беларуси о независимом «государстве» на территории нашей страны Вейшнория раздает всем желающим паспорта.

29 августа замминистра обороны Беларуси раскрыл журналистам план предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2017». Согласно замыслу, объединенная группировка войск будет воевать с вымышленной страной под названием Вейшнория, с которой у Беларуси конфликт. Когда военные показали карту учений оказалось, что выдуманную Вейшнорию расположили в северо-западной части Беларуси, она занимает территорию сразу трех областей: Гродненской, части Минской и части Витебской. Где пройдут учения «Запад-2017»? Реакция общественности не заставила себя долго ждать. «Провозглашение» вымышленного государства вызвало большой, преимущественно шуточный, резонанс в интернете. Сначала журналисты заметили, что Вейшнория совпадает с территорией, где во время выборов президента в 1994 году большой процент избирателей проголосовал за Зенона Позняка. Потом в Твиттере появился аккаунт МИДа Вейшнории, в котором публикуются шуточные политические заявления от имени вымышленного государства. Там сказано, что гимном страны является песня «Нямон» группы «Стары Ольса». Там же сказано, что официальные резиденции государства находятся в Гродно, парламент и правительство (кроме министерства культуры) — в Лиде, а культурной столицей Вейшнории является Сморгонь. Также аккаунт МИДа сообщает последние новости: о запрете въезда в «страну» замминистра обороны Беларуси, об установлении дипломатических отношений с Весбарией и Лубенией (это ещё две придуманные военными для учений страны-союзницы Вейшнории), а также с Кракозией (это уже вымышленная страна из фильма «Терминал», по забавному совпадению, когда герой Тома Хэнкса показал водительские права якобы из этой страны, они оказались белорусскими). Красным отмечена теретория Вейшнории. Чуть позже у страны появилась страница в Фейсбуке, а также статья в Википедии. Там сказано, что название «Вейшнория» происходит от балтского имя Вейшнор (у литовцев «Vaišnoras») — «тот, кто охотно угощает» (хлебосольный). В Ошмянском районе есть села Большие Войшнарышки и Малые Войшнарышки. На севере Литвы (в Шяуляйском и Ионикшским районах) есть деревни Войшнорай (Vaišnoriai). Площадь Вейшнории якобы составляет примерно 46101 км2, а население – 1 488 917 чел. Пользователи соцсетей придумывают дизайн денег Вейшнории. В этот же день у страны появился собственный сайт «Вейшнорыя.бел», на котором можно заказать паспорт вымышленной страны. Журналист «Комсомолки» заказал паспорт, и был уже 168-ым в очереди. Меньше чем за сутки на сайте оставили свои «заявки» более тысячи человек. Пасспорт Вейшнории. — Где купить магнитик?, — спрашивают пользователи соцсетей. — Je suis Veishorian! – отвечают другие. Шуточные листовки появились в интернете. Пользователи сочиняют стихи о Вейшнориии: — Пад танкам рускiм рыю норы я. // Мне вораг бачны без пазнак! // Квитней, жывi, мая Вейшнорыя. // Радзiма, Радзiна, Пазняк! — Историческая справка: за всю свою историю Вейшнория не проиграла ни одной войны, — шутит пользователей Сергей Балай. Карта, гимн и флаг Вейшнории. И придумывают «позывные» на манер изветных исторических сюжетов, а именно — пароля повстанцев Калиновского: — Каго любіш? — Люблю Вейшнорыю! — То ўзаемна! К теме подключились даже представители белорусского футбола: — Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу? — задается вопросом в официальном Твиттере «Крумкачэй» представитель клуба. В ответ получает вопрос от болельщика: — Не собираются ли «Крумкачы» заявиться в открытый чемпионат Вейшнории по футболу? Там нет лицензирования, БАТЭ и Сафарьяна (Сергей Сафарьян – запредселятеля Белорусской федерации футбола. — Авт. ) — Меня беспокоит вопрос, как будет работать Первая Вейшнорская АЭС в Островце. Говорят, вейшнорцы те ещё разгильдяи… – шутит в Твиттере пользователь Максим Мирович. ЕСТЬ ВОПРОС Почему вымышленная страна так взбудоражила интернет? — Как ни смешно, но военные запустили информационную реакцию, которая может привести к созданию виртуальной «государственности» Вейшнории, — считает белорусский политолог Павел Усов. — Людям нужно во что-то играть. А игра в Вейшнорию может стать очень занимательной, стать политическим мемом. Вейшнория — это политическая сублимация. Все хорошее, чего нет в Беларуси, позитивное её отражение. Думаю, умельцы мысли создадут герб и флаг Вейшнории, напишут историю, составят атлас достопримечательностей, начнут выдавать паспорта и деньги этой страны (как Силэнд или Ужупис). Будут сидеть и наслаждаться «вейшнорским». Думаю, игра началась, и Вейшнория будет жить.»

Источник: nstarikov.ru