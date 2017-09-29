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«Шуточный» сепаратизм

08:24. 29 сентября 2017 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Какое словосочетание стало главной фразой майдана на Украине? «Онижедети».

Все начиналось весело, с задором, с шутками и прибаутками.

Теперь не до смеха – льется кровь.

Веселье вообще активно используется теми, кто хочет ввести людей в заблуждение. Когда весело и забавно и люди придут, да и не заметят не поймут, к чему все это движется. Для чего весь карнавал закручен. Не случайно попытки все «развеселить» есть отличительная черта либералов и «оппозиционеров». Нет, я не хочу сказать, что все остальные политические силы грустные и мрачные. Нет, конечно. Просто те, кто хочет «оранжевым способом» взять власть, веселы не по причине веселья, а по причине использования специальных технологий.

Уточки. Стеб. Молодому человеку любопытно и весело. Он ведь не догадывается, что его втягивают в «протест» используя одни и те же символы и те же технологии, «случайно совпавшие» в разных частях мира.

Не можешь предотвратить или очернить – постарайся высмеять – вот современное правило про западной пропаганды. Даже в Белоруссии она действует также. Вот свежий и яркий пример. Российско-белорусские учения. Хорошее дело? Конечно. Лучший способ отвратить агрессора – показать свою мощь и решимость.

Белорусская «оппозиция», разумеется, против учений. Она вообще требует вывести российских «оккупантов» с территории Белоруссии. Понятное дело, ничего не выходит и никто их не слушает. Тогда остается одно – высмеять.

Быстро «создать» на территории Белоруссии новое государство – Вейшнорию…

О том, как быстро, четко и профессионально это было сделано, рассказывает «белорусская комсомолка».

Источник: https://www.kp.by/

«Придуманная белорусскими военными Вейшнория уже обзавелась флагом, гимном и раздает паспорта

Пользователям соцсетей очень понравилась идея Минобороны Беларуси о независимом «государстве» на территории нашей страны

Вейшнория раздает всем желающим паспорта. Фото сайта вейшнорыя.бел.
Вейшнория раздает всем желающим паспорта.

29 августа замминистра обороны Беларуси раскрыл журналистам план предстоящих белорусско-российских учений «Запад-2017». Согласно замыслу, объединенная группировка войск будет воевать с вымышленной страной под названием Вейшнория, с которой у Беларуси конфликт. Когда военные показали карту учений оказалось, что выдуманную Вейшнорию расположили в северо-западной части Беларуси, она занимает территорию сразу трех областей: Гродненской, части Минской и части Витебской.

Где пройдут учения "Запад-2017"? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Где пройдут учения «Запад-2017»?

Реакция общественности не заставила себя долго ждать. «Провозглашение» вымышленного государства вызвало большой, преимущественно шуточный, резонанс в интернете.

Сначала журналисты заметили, что Вейшнория совпадает с территорией, где во время выборов президента в 1994 году большой процент избирателей проголосовал за Зенона Позняка.

Потом в Твиттере появился аккаунт МИДа Вейшнории, в котором публикуются шуточные политические заявления от имени вымышленного государства. Там сказано, что гимном страны является песня «Нямон» группы «Стары Ольса». Там же сказано, что официальные резиденции государства находятся в Гродно, парламент и правительство (кроме министерства культуры) — в Лиде, а культурной столицей Вейшнории является Сморгонь.

Также аккаунт МИДа сообщает последние новости: о запрете въезда в «страну» замминистра обороны Беларуси, об установлении дипломатических отношений с Весбарией и Лубенией (это ещё две придуманные военными для учений страны-союзницы Вейшнории), а также с Кракозией (это уже вымышленная страна из фильма «Терминал», по забавному совпадению, когда герой Тома Хэнкса показал водительские права якобы из этой страны, они оказались белорусскими).

Красным отмечена теретория Вейшнории. Фото: Википедия.

Красным отмечена теретория Вейшнории.

Чуть позже у страны появилась страница в Фейсбуке, а также статья в Википедии. Там сказано, что название «Вейшнория» происходит от балтского имя Вейшнор (у литовцев «Vaišnoras») — «тот, кто охотно угощает» (хлебосольный). В Ошмянском районе есть села Большие Войшнарышки и Малые Войшнарышки. На севере Литвы (в Шяуляйском и Ионикшским районах) есть деревни Войшнорай (Vaišnoriai). Площадь Вейшнории якобы составляет примерно 46101 км2, а население – 1 488 917 чел.

Пользователи соцсетей придумывают дизайн денег Вейшнории. Фото: twitter.com/kawabang

Пользователи соцсетей придумывают дизайн денег Вейшнории. 

В этот же день у страны появился собственный сайт «Вейшнорыя.бел», на котором можно заказать паспорт вымышленной страны. Журналист «Комсомолки» заказал паспорт, и был уже 168-ым в очереди. Меньше чем за сутки на сайте оставили свои «заявки» более тысячи человек.

Пасспорт Вейшнории. Фото сайта вейшнорыя.бел.

Пасспорт Вейшнории. 

— Где купить магнитик?, — спрашивают пользователи соцсетей.

— Je suis Veishorian! – отвечают другие.

Шуточные листовки появились в интернете. Фото: twitter.com/belamova.

Шуточные листовки появились в интернете. 

Пользователи сочиняют стихи о Вейшнориии:

— Пад танкам рускiм рыю норы я. // Мне вораг бачны без пазнак! // Квитней, жывi, мая Вейшнорыя. // Радзiма, Радзiна, Пазняк!

— Историческая справка: за всю свою историю Вейшнория не проиграла ни одной войны, — шутит пользователей Сергей Балай.

Карта, гимн и флаг Вейшнории. Фото: Википедия.

Карта, гимн и флаг Вейшнории. 

И придумывают «позывные» на манер изветных исторических сюжетов, а именно — пароля повстанцев Калиновского:

— Каго любіш?

— Люблю Вейшнорыю!

— То ўзаемна!

К теме подключились даже представители белорусского футбола:

— Будут ли граждане Вейшнории считаться легионерами в Чемпионате Беларуси по футболу? — задается вопросом в официальном Твиттере «Крумкачэй» представитель клуба. В ответ получает вопрос от болельщика:

— Не собираются ли «Крумкачы» заявиться в открытый чемпионат Вейшнории по футболу? Там нет лицензирования, БАТЭ и Сафарьяна (Сергей Сафарьян – запредселятеля Белорусской федерации футбола. — Авт. )

— Меня беспокоит вопрос, как будет работать Первая Вейшнорская АЭС в Островце. Говорят, вейшнорцы те ещё разгильдяи… – шутит в Твиттере пользователь Максим Мирович.

ЕСТЬ ВОПРОС

Почему вымышленная страна так взбудоражила интернет?

— Как ни смешно, но военные запустили информационную реакцию, которая может привести к созданию виртуальной «государственности» Вейшнории, — считает белорусский политолог Павел Усов. — Людям нужно во что-то играть. А игра в Вейшнорию может стать очень занимательной, стать политическим мемом. Вейшнория — это политическая сублимация. Все хорошее, чего нет в Беларуси, позитивное её отражение. Думаю, умельцы мысли создадут герб и флаг Вейшнории, напишут историю, составят атлас достопримечательностей, начнут выдавать паспорта и деньги этой страны (как Силэнд или Ужупис). Будут сидеть и наслаждаться «вейшнорским». Думаю, игра началась, и Вейшнория будет жить.»

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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