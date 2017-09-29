Школьники в СССР и России: как изменилось молодое поколение за 50 лет

Психологи назвали главные черты, отличающие школьников в СССР и в России.

Любой родитель, глядя на современных школьников, нет-нет да и вспомнит – а вот в мое время, эх… Подобные сравнения обычно получаются не в пользу нынешних детей. Вузы и школьные учителя подливают масла в огонь: мол, раньше дети бы умнее и учились лучше, а это поколение кроме интернета и соцсетей ни на что не пригодно.

Чем на самом деле отличаются нынешние школьники от советских, выяснили эксперты Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики.

НА 50 ЛЕТ НАЗАД

Просто опираться на память и впечатления в таких сравнениях недостаточно! Все же знают, что раньше и небо было чище, и трава зеленее. Поэтому психологи решили пойти другим путем и воспроизвели одно из классических советских исследований:

- Ровно 50 лет назад, в 1967 году известный профессор психологии Даниил Эльконин и его коллеги опубликовали исследование о школьниках, – рассказывает Катерина Поливанова, директор Центра исследований современного детства. – В течение двух лет они наблюдали за учениками одного класса (сперва это был 4-ый класс, затем 5-ый), и изучали “чувство взрослости” – то есть их желание быть, казаться и действовать, как взрослые. Мы повторили это исследование, но уже по современным стандартам, и более строго фиксировали все, что видели.

БУНТАРИ ИЛИ ПАИНЬКИ

Как обнаружили исследователи, 50 лет назад школьники 11-12 лет на самом деле гораздо сильнее хотели быть взрослыми, чем современные.

- В 60-х годах пятиклассники хотели, чтобы с ними обращались, как со взрослыми – чтобы учитывали их мнение, относились к ним с уважением, – рассказывает Александра Бочавер, научный сотрудник Центра исследований современного детства. – Современные дети скорее считают себя маленькими или “промежуточными”, для них детство – гораздо более привлекательный период, чем взрослость, которую они видят как состоящую из множества обязанностей и отсутствия времени.

Проявляется такое чувство взрослости по-разному:

- Советские подростки показывали более осознанное отношение к учебе. С одной стороны, к учебе относились серьезно. Но с другой стороны, были и бунтари, которые протестовали против этого и обесценивали школу, – перечисляет Катерина Николаевна. – Сейчас же мы отмечаем довольно жесткое влияние родителей и школы, ориентированной на академические достижения. Современным детям обесценивать школу просто не позволяется! Поэтому они делают все задания аккуратно и вовремя.

Впрочем, дело не в том, что нынешние школьники более послушны. Они, так сказать, более ушлые: понимают, что им “дешевле” следовать правилам, чем бастовать и устраивать революции. А для поведения, которое не приветствуется дома и в школе, существует интернет.

ПОСЛУШНЫЕ ИЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ

Те учителя, кто застал советскую школу, вполне обоснованно плачут по отсутствию дисциплины в современных классах. Как отметили исследователи, именно послушание было одной из отличительных черт детей 60-х годов:

-Для тех учеников гораздо важнее был авторитет, вертикальная иерархическая система: “взрослый – тот, кто рулит, я – тот, кто подчиняется”, – отмечает Катерина Поливанова. – Сегодня школьники не воспринимают все сказанное учителем, как истину в последней инстанции. Они к этой ситуации критически относятся.

С другой стороны, у наших бабушек и дедушек было в разы больше обязанностей по дому. В 60-е годы пятикласснику приходилось и уборкой заниматься, и обед себе если уж не приготовить, то как минимум разогреть. Нынешние дети от такого освобождены:

- Современные дети вообще мало бывают дома. Они более загружены учебой и дополнительным образованием, – поясняет Александра Бочавер. – Но если раньше кружки основывались на желаниях ребенка – “Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота… ” (это стихотворение про выбор – в какой кружок идти), то сейчас за детей выбирают родители, ориентируясь на то, что, как им кажется, поможет выбрать востребованную или престижную профессию.

ОДИНАКОВЫЕ ИЛИ РАЗНЫЕ

В чем еще часто упрекают нынешнюю школу, так это в том, что она подчеркивает социальное расслоение. Мол, раньше, все ходили в одинаковой форме и не выпендривались, а сейчас сплошное соревнование – у кого iPhone круче и кроссовки моднее.

- Социальное расслоение было и тогда, просто очень богатых людей было гораздо меньше, они реже встречались. Основная масса жила действительно на одном уровне, – считает Катерина Поливанова. – Мое мнение, что социальное расслоение транслируется детям сверху, от родителей. И если взрослые говорят: мы бедные или, наоборот: мы богатые, вчера разбогатели, сегодня будем это всем демонстрировать, – конечно, это будет на детях сказываться.

В целом, современные пятиклассники оказались куда более разными по степени взрослости и осознанности, чем их сверстники 50 лет назад. Среди них есть как более взрослые, так и совсем еще дети! Наши же бабушки и дедушки в этом возрасте были ближе друг к другу.

ИЗЧЕЗАЮЩИЕ ВЗРОСЛЫЕ

На вопрос, почему школьники так изменились, исследователи отвечают просто – сама жизнь стала другой.

- Сегодня работать на конвейере, грубо говоря, нужно далеко не всем. А такая работа значит, что нужно прийти вовремя, точно выполнять свои трудовые функции, то есть делать все то, что требуется от взрослого, – подытоживает Катерина Николаевна. – Сейчас же экономический рост происходит за счет другого, за счет творчества. А свежие идеи человек может производить и в 15 лет, и в 30, и в 60. Граница между возрастами размывается. И взрослые – в том смысле, это те люди, которые несут ответственность, пунктуальны, которые делают что от них требуется – это, увы, уходящая натура.

Школьники тогда и сейчас.



Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

А вам какая школа больше нравится – советская или нынешняя?

Сергей МАЛИНКОВИЧ, секретарь ЦК партии «Коммунисты России»:

- Мне нравится советская и не нравится нынешняя. Советская школа выпускала патриотов и тружеников, а сегодняшняя – бездельников и стяжателей.

Дмитрий ГУЩИН, «Учитель года России-2007»:

- В СССР школы занимались по единым программам, давали единый культурный код. Плюсом была апробация нововведений, они не делались в один день. Нынешняя школа больше учитывает индивидуальность ребенка и ориентирована на его выбор.

Андрей КОЛЯДИН, политолог:

- Мне больше всего нравится школа жизни. Она в отличие от советской менее идеологизирована. А в отличие от современной – менее религиозна.

Сергей ИВАШКИН, заместитель директора самарской вальдорфской школы:

- Советские школы были одинаковы за редким исключением. Сейчас школы разные с точки зрения философии образования.

Александр ШЕПЕЛЬ, доктор биологических наук:

- В советской школе было много бесплатных кружков, где можно было заниматься любимым делом. Сейчас все зависит от денег.

Сергей ЯЗЕВ, директор астрообсерватории ИГУ:

- Мне нравится нынешняя школа в той части, где она использует лучший советский опыт. Ведь методика и многие учителя остались еще из советской практики.

Роза МАКУЛОВА, учитель с 40-летним стажем:

- В советское время родители и дети жили для школы. Ответственнее подходили и к педагогам, и к учебе.

Анатолий БАРОНЕНКО, директор школы с 50-летним стажем:

- Двумя руками за советскую школу – она наследовала традиции царской гимназии. Знания давали фундаментальные, а сейчас «практические компетенции». Цельной картины у ученика нет.

Александр ЯКИМОВ, ветеран Великой Отечественной войны:

- Когда я учился, в школе было семь классов. После этого уже можно было в техникум поступать. Но мы успевали и алгебру выучить, и географию, и физику. А правнуки по любому вопросу в интернет лезут.

КСЕНИЯ КОНЮХОВА