Русская православная церковь в 1470-х – 1550-х г.г. Евгений Спицын
Лекция из цикла «История России»
Нестяжатели, иосифляне и других течениях в средневековой РПЦ. Откуда пошла теория “Москва – Третий Рим”?
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