Русская православная церковь в 1470-х – 1550-х г.г. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Лекция из цикла «История России»

Нестяжатели, иосифляне и других течениях в средневековой РПЦ. Откуда пошла теория “Москва – Третий Рим”?



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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович



Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович



Антискрепа, Кричевский Н.А.



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