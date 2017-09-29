Русская армия Суворова совершила чудо, не имеющее аналога в мировой практике



Швейцарский поход был высоко оценен как современниками, так и всеми последующими исследователями. И все они сошлись во мнении, что он стал классическим примером ведения боев в условиях горного театра военных действий.



И хоть сегодня дата не круглая, вспомнить о ней в эти сентябрьские дни – самое время. Еще одна причина, почему о том событии забывать нельзя, очень наглядно демонстрирует, что на самом деле может скрываться за союзническим взаимодействием…

Наверняка многих читателей заинтересует, что делала русская армия в Европе, да еще под руководством отставного фельдмаршала Суворова, который к тому времени уже почти два года пребывал на заслуженном отдыхе?



Дело в том, что в 1798 году Россия вступила во 2-ю антифранцузскую коалицию, куда еще входили Великобритания, Австрия, Турция и Неаполитанское королевство (часть нынешней Италии).



Была создана объединенная русско-австрийская армия для похода в северную Италию, захваченную войсками французской Директории.

Первоначально во главе этой армии планировалось поставить австрийского фельдмаршала эрцгерцога Иосифа Августа. Однако по настоянию Англии Австрия обратилась с просьбой к российскому императору Павлу I назначить командующим графа Суворова-Рымникского.



Представляете, насколько велик был военный авторитет 69-летнего фельдмаршала в Европе и как непросто было первому лицу России пойти на этот шаг? Ведь именно Павел I отправил Александра Суворова в отставку (даже без права ношения мундира) за то, что тот выступал против насаждения императором прусских палочных порядков в нашей армии.

Фельдмаршал Суворов дал свое согласие и в марте 1799 года возглавил объединенную армию союзников в Италии. Там под его руководством была проведена блестящая военная кампания, которая закончилась разгромом основной части французских войск.



Оказавшись у южных границ Франции, Суворов получил прекрасную возможность полностью уничтожить врага (тогда бы Отечественной войны 1812 года не было точно), но вмешались «союзники».



Почувствовав дыхание потенциальной угрозы, исходящей от русской армии, Австрия и Великобритания вместо похода на Париж потребовали сначала освободить от французов Швейцарию. Союзническое руководство прекрасно понимало, что особого смысла в этом нет, поскольку разгром революционных армий Франции означал автоматическое падение всех ее сателлитов.



Но вместе с тем осознавало, что если русская армия победит, равных в Европе ей не будет.

При оценке того маневра сегодня, сквозь призму 218 лет, вывод напрашивается однозначный: направляя Суворова в Швейцарский поход, тогдашние партнеры России просто хотели уничтожить нашу армию.



Это понимал и сам фельдмаршал, но как человек до мозга костей военный, приученный приказы не обсуждать, а выполнять, Суворов не посмел возразить. Тем более и Павел I, не до конца осознавая, с кем имеет дело, согласился на этот план.



Единственное, что он потребовал от союзников – очистить Швейцарию до прихода армии Суворова от французских войск силами австрийцев. Естественно, русскому императору это пообещали, но не сделали.

Командовавший силами антифранцузской коалиции Суворов поручил австрийским интендантам подготовить и сосредоточить до прихода русской армии вьючных животных, провиант и фураж.



Увы. Когда наша армия подошла к подножию Альп, ее ждал неприятный сюрприз от союзников: на месте не было ничего. В результате пришлось тратить драгоценное время на сбор необходимой амуниции и продовольствия.



А если учесть, что сроки поджимали (в Швейцарии суворовская армия должна была объединиться с корпусом генерала Римского-Корсакова и австрийской армией под командованием Фридриха фон Готце), на счету был буквально каждый день.

Как бы там ни было, 21 сентября 1799 года русские войска, никогда не воевавшие в горах, начали преодоление альпийских вершин.



После штурма перевала Сен-Готард (высота свыше 2 100 м) и взятия с боями Чертова моста (узкая каменная арка над пропастью без перил длиной 25 м и шириной не более четырех метров) замерзшие и голодные войска Суворова прибыли в местечко Альтдорф.



И там вдруг выяснилось, что дальше дороги нет. И до сих пор неизвестно: то ли австрийское командование не знало об этом, то ли попросту «забыло» проинформировать русских.

Однако другого варианта, кроме как идти вперед, у полководца, не проигравшего ни одного сражения, не было. И наши воины пошли через Альпы там, где сегодня это делают лишь альпинисты со специальным снаряжением.



Ладно бы это было простым переходом из точки А в точку Б. Русским же солдатам, кроме своей амуниции, приходилось тащить лошадей, пушки, раненых товарищей.



Кроме того, «простые» горные участки, где были пешеходные тропы, они преодолевали в жарких схватках с поджидающим противником. А в Мутенской долине русская армия вообще оказалась в окружении.

Несмотря на все перенесенные сложности, наши воины под руководством своего главнокомандующего не только нанесли поражение французам и прорвали окружение, но и сумели захватить в плен 1 400 неприятельских солдат.



После этого был совершен переход через заснеженный труднодоступный перевал Паникс (свыше 2 400 м), откуда через город Кур Александр Суворов направил свою армию в сторону России. Цель похода – разгром французских войск в Швейцарии – достигнута не была.

В общей сложности войска Суворова преодолели семь высокогорных альпийских перевалов – почти 300 км по узким горным тропам, снегу и скалам. За 17 дней пути потери русской армии в швейцарском походе составили 5 100 человек – примерно 1/4 часть от всей численности, выступившей в поход. Это много.



Тем не менее переход через Альпы 21 тыс. россиян до сих пор не имеет аналогов в мировой практике. Спустя семь десятилетий русский военный министр Дмитрий Милютин, крупнейший исследователь Швейцарского похода писал, что эта неудачная кампания принесла русскому войску больше чести, чем самая блистательная победа.

Павел I высоко оценил действия Александра Суворова при переходе через Альпы. Ему был пожалован самый высокий военный чин – генералиссимус. Появился и другой указ, по которому даже в присутствии царя войска должны были отдавать Суворову все воинские почести, подобно отдаваемым особе Его Императорского Величества.

К сожалению, тяжести горного перехода не прошли бесследно для здоровья генералиссимуса. Простудившись и заболев, Александр Васильевич по прибытии в Петербург 6 мая 1800 года умер.



В Швейцарии к Суворову до сих пор благоговейное отношение. В шести маленьких городках, через которые пролегал путь русской армии во время знаменитого похода, созданы музеи.



Гиды с восторгом рассказывают экскурсантам о русских солдатах и их военачальнике, которые преодолели считавшиеся непроходимыми заснеженные Альпы, попутно сметая на своем пути французские заслоны.



При этом, что для «просвещенной Европы» почти немыслимо, они не грабили мирное население, всегда платили за постой, фураж и продовольствие…

Если вам, уважаемый читатель, доведется побывать в Швейцарии, найдите время съездить в деревню Андерматт – горнолыжный курорт в центральной части страны.



Там неподалеку находится знаменитый Чертов мост – потомок того самого моста, который в сентябре 1799-го с боями преодолевала русская армия. Вблизи моста есть огромный 12-метровый крест, высеченный в скале, на котором по-русски выбита эпитафия в память всех погибших сподвижников генералиссимуса Суворова.



И ни у кого даже в мыслях не возникает разрушить или перенести этот крест в другое место.



Более героического события за всю историю Швейцарской Конфедерации, чем тот переход, совершенный русскими, не было. Да и вряд ли будет.



Виктор Сирык

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