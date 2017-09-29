Источник: http://ipolk.ru/

Что стоит за «забастовкой» болгарских солдат и офицеров во время натовских стрельб.



Политики и силовики страны, которую когда-то в шутку называли «16-ой республикой СССР», а ныне являющейся членом НАТО И ЕС, поставили под большой вопрос солидарную евроатлантическую политику в отношении России и даже учинили форменный бунт на натовских учениях.

Скандал на маневрах, впрочем, имел место ещё летом. Но всплыл он в средствах массовой информации только сейчас, и теперь пропагандисты НАТО, чтобы хоть как-то оправдаться, запускают в прессе комические легенды.

Речь идет об инциденте на учениях «Благородный прыжок» в Румынии, в которых принимали участие подразделения сразу 11 государств-участников альянса, включая США и Великобританию.

Дело в том, что в качестве мишеней организаторы учений выставили муляжи, имитирующие российских военных с соответствующими знаками различия. И болгары отказались в них стрелять.

Давление на болгарскую делегацию ничего не дало («по русским стрелять не будем») – и организаторам пришлось в срочном порядке заменять мишени, иначе маневры вылились бы просто в грандиозный скандал. От участников учений потребовали сделать информацию об инциденте «закрытой», но она, в конце концов, все равно всплыла в прессе.

Западные СМИ (очевидно, с подачи руководства НАТО) в экстренном порядке распространили свою версию произошедшего. Мол, румынские военнослужащие случайно (!) сделали мишени с опознавательными знаками российской армии, использовав материалы, снятые со старых рекламных щитов. Забыли перекрасить. И тут такое досадное совпадение, правда поверить в него почему-то очень сложно…

Произошедшее стало для НАТО «тревожным звоночком». Если даже в мирное время болгарские солдаты альянса отказываются стрелять по деревяшкам, условно имитирующим их российских братьев, то что ждать в реальном бою?

Есть риск, что в этом случае оружие может быть развернуто на 180 градусов. И самое худшее заключается для Запада в том, что речь идет не о политиках или общественных активистах, которые могут просто «разыграть сценку», чтобы выторговать для себя какие-то дополнительные бонусы, а о простых парнях в военной форме, далеких от политических игрищ. Произошедшее служит своеобразным индикатором настроений простых болгар.

Другие связанные с Россией болгарские новости относились как раз к деятельности местных элит. Так, вице-президент страны Илияна Йотова в ходе встречи с генпрокурором РФ Юрием Чайкой открыто заявила о важности сотрудничества Болгарии с Россией в контексте борьбы с терроризмом.

Ну и вовсе неожиданное признание прозвучало из уст премьер-министра Болгарии, представляющего право-проевропейскую партию «ГЕРБ», Бойко Борисова.

Во время встречи со своей польской коллегой Беатой Шидло он вдруг заявил, что в ходе своего председательства в Совете ЕС официальная София поднимет вопрос о снятии антироссийских санкций. Борисов сразу же уточнил – окончательное решение на европейском уровне пока не принято, идут переговоры. И пообещал обсудить идею с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, имеющим репутацию самого пророссийского политика среди глав стран – членов ЕС и НАТО.

Услышать подобное из уст премьер-министра Борисова, в свое время, с подачи Брюсселя, де-факто похоронившего проект «Южный поток», по меньшей мере, странно. Ведь это – готовность к конфронтации с доброй половиной ЕС…

Нужно отметить, что Борисов – это воплощение, скажем так, «политической гибкости». В юности он был настолько пламенным коммунистом, что готов был собственными руками карать противников марксизма-ленинизма – юный Бойко даже подал заявление в Высшую специальную школу Министерства внутренних дел на факультет государственной безопасности, но затем, продолжив семейную традицию, пошел учиться в то же учебное заведение на пожарного.

Прослужив в пожарной охране и в Высшем институте офицерской подготовки Министерства внутренних дел (тренером по каратэ) вплоть до развала соцлагеря, Борисов подался в частную охрану, где обзавелся серьезными политическими связями, благодаря которым в 2001 году стал госсекретарем МВД.

В 2006 году он уже был главным «проевропейцем» страны, возглавив «ГЕРБ». И вот он снова резко «откорректировал» свою позицию, заговорив о важности сотрудничества с Россией.

За несколько дней до этого Бойко Борисов, кстати, подписал меморандум о создании транспортного коридора «Салоники — Русе», который был заявлен как потенциальный «мост» между Россией и Европейским союзом.

Зная тонкое политическое чутье Борисова, можно предположить, что свои последние высказывания он сделал неспроста. Хоть он и отвесил одновременно низкий поклон на Запад, заявив, что «оборонная стратегия Болгарии направлена против России», так как его страна официально является членом Североатлантического альянса, для которого Москва – главный враг, слова о необходимости снятия санкций с РФ в исполнении радикального «проевропейца» все равно стали сенсацией.

Скорее всего, это было попыткой перехватить актуальную повестку у политических оппонентов.

Местные политики и эксперты прямо говорят о том, что около 70% простых болгар настроены в целом пророссийски.

Шедший под умеренно пророссийскими лозунгами к власти президент Румен Радев, завоевав достаточный уровень поддержки населения и став президентом, попытался «понравиться» Западу и заговорил о том, что он прежде всего «натовский генерал».

Но вскоре его риторика снова вернулась на круги своя. В июне текущего года он высказался в поддержку снятия с России санкций, а на днях – и вовсе сказал, что «отношения Болгарии с Россией нельзя подчинять чужим интересам».

Учитывая, что дружба с Россией в Болгарии, как говорится, «в тренде», Бойко Борисов, очевидно, решил также не терять времени и сделать ставку сразу на несколько полей.

Но почему в Болгарии, которая уже больше десяти лет является членом Европейского союза, для значительной части населения отношения с Россией все ещё так актуальны?

Конечно, принадлежность к славянской цивилизации и ключевой вклад России в образование независимой Болгарии – играют свою роль, и немалую. Однако, дело явно не только в этом. Ведь на определенных этапах истории, несмотря на все это, София спокойно объединялась даже со злейшими врагами России – Гитлером и НАТО.

Скорее всего, актуальность пророссийской повестки в Болгарии в первую очередь определяется полным разочарованием болгар в ЕС и Западе в целом.

В свое время СССР в сжатые сроки помог бедной аграрной Болгарии превратиться в развитое модернизированное государство, ставшее в благодарность за это даже «более советским», чем сам Союз.

Большую часть выпускаемой в стране продукции, не торгуясь, закупал СССР, у болгар была стопроцентная уверенность в завтрашнем дне, и миллион жителей Болгарии (примерно каждый пятый, кто имел право по возрасту) состоял в Коммунистической партии.

В конце 1980-х – начале 1990-х Москва сама оставила Болгарию, в которой так и не произошла «антикоммунистическая революция» по польскому или румынскому варианту, а бывшие коммунисты, преобразовавшись в социалистов, сохранили огромное влияние на политическую ситуацию в государстве.

Но период радикального прозападного романтизма Болгария все же пережила. После «шоковой терапии» 90-х проедание полученных от приватизации средств в 2000-е годы создало временную иллюзию благополучия и роста, которая теперь развеялась.

Сегодня Болгария – одно из самых бедных государств ЕС. Зарплаты здесь, по оценкам экспертов, в 6 – 10 раз ниже, чем в западноевропейских странах. Население после заката эры коммунизма сократилось с 9 до 7 миллионов человек (потери – больше, чем за обе мировые войны вместе взятые).

В прошлом году только по «естественным» причинам количество жителей страны уменьшилось на 50 тысяч человек. На фоне достаточно высокой смертности, рождаемость – самая низкая с 1945 года.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие несколько десятилетий население Болгарии будет составлять не более пяти миллионов (из которых почти треть — местные цыгане).

Словно морковкой, уже который год Брюссель манит Болгарию «шенгеном», но до сих пор его так и не предоставил. На фоне резкого роста в стране пророссийских настроений, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в начале сентября под дружные аплодисменты евродепутатов в очередной раз призвал открыть Шенгенскую зону для Софии, но обещанного, как известно, три года ждут. С примерно 17 – 18% до 6 снизилась за последние несколько лет в Болгарии официальная безработица.

Но происходит это, увы, не за счет массового создания рабочих мест, а благодаря выезду из страны трудоспособной молодежи. Уже скоро домой вынуждены будут вернуться свыше 100 тысяч болгар, официально и неофициально работающих сегодня в Великобритании, и об улучшении трудовых показателей можно будет забыть.

Болгарский импорт существенно превышает болгарский экспорт, и это также не может продолжаться до бесконечности. Из-за госсубсидий, специально подогнанных стандартов и применения «современных технологий», превращающих любую сельхозпродукцию в пластмассу, овощи, фрукты, мясо и молочные продукты из Западной Европы – конкурентоспособней болгарских.

Все коммунальные предприятия, принадлежавшие некогда болгарскому народу, сегодня перешли в собственность американских и западноевропейских компаний, дерущих с потребителей три шкуры, но жаловаться, по сути, теперь некому.

За тех, кто подарил страну западным олигархам и транснациональным корпорациям, сами же болгары и голосовали. В угоду Западу София отказалась от совместного с Россией развития атомной энергетики и газотранспортной системы, и попала под контрсанкции, стоившие Болгарии уже сотни миллионов евро.

За так и не реализованную мечту о светлом европейском будущем платят простые болгары, вот только платить им становится понемногу нечем.

Страну охватила эпидемия протестных самосожжений мужчин трудоспособного возраста под окнами властных учреждений, но это тоже ничего не меняет…

Гипотетически все ещё можно исправить. Народ, пока лишь ропщущий, способен заявить своим правителям, что желает свернуть самоубийственный курс и вернуться к союзу с братьями, пролившими в свое время немало крови за то, чтобы болгары смогли выжить как народ и получить заветную независимость.

Запад, осознавая это, пытается поддерживать официальную Софию сладкими обещаниями, а, по факту, — загоняет болгар в состояние апатии.

Кто победит в этом противостоянии – воля народа или брюссельско-вашингтонские манипуляторы – покажет будущее. Но по-человечески будет обидно, если народ, за существование которого Россия сражалась веками, тихо исчезнет под пятой неолиберального мирового порядка.