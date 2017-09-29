Мне пытаются внушить мысль, что Земля плоская! А я могу доказать всем, что россияне живут при рабовладельческом строе!

— Здравствуйте, Антон! Смотрели уже это? Интересно ваше мнение. У людей от просмотра "каша в голове".

— Здравствуйте, Сергей! Это "масонские штучки". Людей хотят превратить в идиотов через ломку их логики!

— Вы про "РЕН ТВ" с Прокопенко? Или про загадку звука и размерность?

— Я про утверждение, что "Земля — плоская!".

— А есть ли доказательства, что она не плоская? Недавно я встречался с одним индийским йогом, который уверенно говорил, что все мы находимся в иллюзии, касательно всего нас окружающего. И иллюзия эта навязана нам неспроста! Хоть я и не склонен доверять спец. службам, к коим принадлежат Прокопенко с Анной Чапман, однако некоторое из того что они вбрасывают, согласуется с древними знаниями. Другой вопрос к чему идёт данный вброс информации? Андрей Тюняев заметил, что они дают полуправду. Он как и другие уверен, что есть экспериментально доказанные опыты, меняющие представления о строении Земли, а дескать шарообразность Земли есть развод, на коем построена вся современная концепция управления человечеством.

— Лучшим доказательством "неплоской Земли" являются качественные фотографии Луны. На хороших снимках, когда она освещена Солнцем чуть сбоку, прекрасно виден объём Луны! Она шаровидная, никак не плоская, хоть и повёрнута к нам всегда одной стороной.

Если Луна имеет форму шара, то как может быть плоской Земля, вокруг которой Луна вращается?!

— Антон, какие фотографии, о чём Вы? Все фото фотошопятся на раз! Мои наблюдения за луной убеждают в её неоднозначности. Луна, месяц, полумесяц это ещё цветочки, но когда в "полумесяце" луны на просвет видишь звёзды, то начинаешь подозревать обман! Если невидимая половина луны скрыта от глаз, якобы её неосвещённостью, то сквозь неосвещенную половину диаметра луны мы бы ничего не видели. Однако видно, если долго и пристально наблюдать. Значит ли это, что "... если Звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно..." Экзюпери, Маяковский, Ланцберг.

— Я тоже наблюдал за Луной в сильную оптику. И у меня картинка без глюков была. Я пред этим ничего не курил!

— Просто мало наблюдали. Или, как говаривал Козьма Прутков: "Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий."

— А ещё я в море ходил 20 лет! Так что этот современный "масонский опиум" не действует на меня! Моряку рассказывать про "плоскую землю" — пустое занятие!

— Вразумительных объяснений спутнику Земли нет по сей день. В различных древних текстах говорится либо о существовании трёх Лун, либо не упоминается вообще.

— Я не собираюсь лезть в историю Луны, какой она была "от сотворения мира". Для меня нынешняя Луна — объективная реальность, существующая здесь и сейчас вне зависимости от того, вижу я её в данный момент или нет! Наблюдения в сильный телескоп показывают, что она объёмная и твёрдая, вся изрытая ударами метеоритов словно пулями. Причём видно по пыли, остающейся после взрыва метеоритов, что некоторые из лунных кратеров совсем свежие!

— Море при чём? Я в море тоже ходил, но не видел там доказательств шарообразности Земли. В данном фильме приводится пример баллистики, гироскопа. Когда летишь в самолете, часто возникает данный вопрос неоднозначности картинки в иллюминаторе. С этим и не поспоришь!

— Данный фильм, в котором некие господа рассказывают, как они пришли к выводу "о плоской Земле", не более чем манипуляция сознанием зрителя! А все актёры и ведущие, играющие роль каких-то учёных или специалистов, пытаются с помощью своих специально заготовленных логических цепочек сломать логику зрителя. И только. Точно также дурят народ "рассказами про Бога" так называемые "Свидетели Иеговы". Всё, на этом я прощаюсь и дискуссию закрываю.

Беседовали Сергей Строганов и Антон Благин.

На эту тему я уже публиковал недавно статью "Пропаганда "плоской Земли" и гей-парады — два звена одной цепи. И то, и другое — дела извращенцев!"

Сейчас я хочу затронуть иную тему. Коль некие силы, извините за выражение, столь откровенно срут нам в мозги, то мне понятно, что это неспроста!

Навязав нам взамен социализма дикий капитализм, кто-то сильный и могучий очень хочет отнять у людей и тот разум, который в прошлом веке дала нашему народу советская система образования.

От чего же нас хотят сегодня отвлечь ломкой нашей здоровой логики и пустой говорильней на тему политики, которая сейчас просто заполонила все центральные телеканалы России?

Полагаю, кто-то очень не хочет, чтобы народ абстрагировался от всех политических баталий от бытовой неурядицы и понял вот это, что я схематично представил на этом рисунке:

Повторю некоторые цифры, которые я привёл вот в этой своей предыдущей публикации: https://cont.ws/@antonblagin/726342

«Объём офшорного капитала россиян (точнее, российских олигархов, среди которых 90% — евреи! Комментарий — А.Б.) превышает примерно в 3 раза уровень валютных резервов страны! К 2015 году объём активов, выведенных в офшоры, составил около 75% от национального дохода страны». (Из доклада международного коллектива экспертов во главе с Томасом Пикетти «От Советов к олигархам. Неравенство и бедность в России. 1905-2016 гг.»

По данным Global Wealth Report: "На долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в России", — информирует общество аналитик Елена ЛАРИНА, автор книги «Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит». Источник.

Вот вам и математическое доказательство того факта, что мы реально живём в России в рабовладельческом строе!

А всё, что изливает на наши головы российское телевидение или иные СМИ, в котором сплошь "еврейские лица" — это всё манипуляция нашим сознанием! Нам просто срут в мозги все эти Урганты, Камеди-Клаб а также ведущие с виду серьёзных политических программ и новостей.

Все они работают на создание негативного "информационного поля", действующего на мозги народа примерно как гербициды действуют на растения.

Гербициды — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

Буквально всё происходящее сегодня в России подтверждает ту правду-матку, которую высказал ещё в 1928 году Марк Эли Раваж, личный биограф семьи Ротшильдов:

28 сентября 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарий:

Белый Рус: есть известное еврейское выражение "ТАКИ ПРОКАТИЛО".

Плоская Земля из той же области, что и фальшивый "Холокост", и "полёт" американцев на Луну, и "взорванные" бородатыми шахидами Башни-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году, и стиральный порошок в пробирке в руках госсекретаря США Коллина Пауэлла в 2003 году в качестве доказательства "наличия оружия массового поражения" у Саддама Хусэйна, президента Ирака. Каждый раз, когда пиндосы начинают какую-либо провокацию, им необходимо отвлечь внимание людей на что-нибудь из ряда вон выходящее. Поскольку ложь такого масштаба как "Лунная афера" или взрыв очередных небоскрёбов уже не прокатит, а к наличию оружия массового поражения у Северной Кореи большинство стран и народов мира относится с пониманием, вот и пришлось слабеющим на голову евроамериканцам, вспомнив завет незабвенного Йоси Геббельса "чем чудовищнее ложь, тем легче в неё люди верят", придумать ложь про "плоскую Землю".

НЕ ПРОКАТИТ!

Off: выборы же скоро. Пошли деньги на статьи типа этой. Давайте кричать, что власть не такая! Давайте ещё раз Ельцина выберем. И добъём народ. Это ведь хотят за окияном.

Антон Благин: вы, Off, или агент ФСБ, работающий на российскую олигархию, или случайно зебредший сюда дурачок, решивший изобразить из себя "радетеля за народ".

Когда известна информация, что 1% “богоизбранного” населения России владеет 71% всех финансовых ресурсов России, а 10% владеют уже 90% всех ресурсов России, то разве об том надо комментарий писать, о чём Вы написали?!

А почему нам во время выборов предлагают только одного “хорошего” Путина, а остальных нам подсовывают по принципу – “один хуже другого”?

Где истинно русские люди среди кандидатов на высший пост руководителя страны?

У нас что среди русских нет достойных людей? Да полно! Просто их не показывают по телевизору и про них не говорят! Умных, порядочных, честных патриотов, которые могли бы составить конкуренцию Путину на выборах в России также много, как и певцов с красивым голосом, что мы видим сегодня благодаря телепередаче “Голос”, только вся наша эстрадная тусовка почему-то стабильно еврейская! Каким чудом такое могло случиться, хорошо объяснил Юрий Каннер. Теперь эта еврейская мафия держит Россию в своём кулаке! А вы своим комментом сыграли роль маленькой собачки, которая подгавкивает этой мафии!