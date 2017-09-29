Карта создателя

Автор: Степан Кривошеев

Находка, сделанная учёными Башкирии, противоречит традиционным представлениям об истории человечества. На каменную плиту, возраст которой, приблизительно, 120 миллионов лет, нанесена рельефная карта уральского региона.

Это может показаться невероятным. Учёные Башкирского государственного университета нашли неопровержимые доказательства существования древней высокоразвитой цивилизации.

Речь идёт о найденной в 1999 году огромной каменной плите с изображением местности, сделанным неизвестным способом. Это самая настоящая рельефная карта. Примерно такие, есть у военных.

На каменной карте отмечены гидротехнические сооружения: система каналов протяжённостью 12 тысяч километров, дамбы, мощные плотины. Недалеко от каналов обозначены ромбовидные площадки, предназначение которых непонятно.

Есть на карте и надписи. Много надписей. Поначалу думали, что это древнекитайский язык. Оказалось, нет. Надписи, сделанные на иероглифо-слоговом языке неизвестного происхождения, прочтению пока не поддаются...

«Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю», — признаётся доктор физико-математических наук, профессор Башкирского государственного университета Александр Чувыров.

Именно Чувыров сделал сенсационную находку. Ещё в 1995 году профессор и его аспирантка из Китая Хуан Хун решили заняться изучением возможного переселения народов Древнего Китая на современную территорию Сибири и Урала.

В одной из экспедиций по Башкирии было обнаружено несколько наскальных надписей, сделанных на древнекитайском языке, что подтвердило догадку о китайских переселенцах.

Надписи удалось прочитать. В основном, они содержали сведения о торговых сделках, регистрации браков и смертей.

Однако, в процессе научных поисков в архивах генерал-губернатора Уфы, удалось найти заметки, датированные концом XVIII века.

В них говорилось о двухстах необычных белых каменных плитах, якобы находящихся возле деревни Чандар Нуримановского района. Возникла идея, что и эти плиты могут иметь отношение к китайским переселенцам.

Александр Чувыров отыскал в архивах также упоминание о том, что в XVII-XVIII веках экспедиции русских учёных, исследовавших Урал, записали, что ими были осмотрены 200 белых плит со знаками и узорами, а в начале XX века археолог А. В. Шмидт, также видел на территории Башкирии шесть каких-то белых плит.

Это подтолкнуло учёного к началу поисков. В 1998 году, сформировав команду из своих знакомых и студентов, Чувыров взялся за работу. Наняв вертолёт, первая экспедиция совершила облёт мест, где предположительно могли находиться плиты.

Но, несмотря на все усилия, найти древние плиты тогда не удалось. Отчаявшись, Чувыров подумал даже, что существование каменных плит — не более чем красивая легенда.

Удача пришла неожиданно. Во время одного из посещений деревни Чандар, к Чувырову подошёл бывший председатель местного сельсовета Владимир Крайнов, в доме отца которого, кстати, останавливался археолог Шмидт:

«Вы тут плиты какие-то ищете? У меня во дворе странная плита лежит».

«Поначалу, я не воспринял эту информацию всерьёз, — рассказывает Чувыров, — однако, всё же, решил сходить посмотреть. Я точно помню этот день — 21 июля 1999 года.

Под крыльцом дома лежала плита, а на ней были нанесены какие-то насечки. Достать эту плиту нам вдвоём было явно не под силу, и я помчался за подмогой в Уфу».

Через неделю в Чандаре закипела работа. Раскопав плиту, поисковики поразились её размерам: высота — 148 сантиметров, ширина — 106, толщина — 16. Вес её был никак не меньше тонны.

Хозяин дома за несколько часов смастерил из дерева специальные ролики, при помощи которых плиту и выкатили из ямы. Находку назвали «Дашкин камень», в честь родившейся накануне у Александра Чувырова внучки и перевезли в университет для исследований.

Очистили от земли и... не поверили своим глазам. «С первого взгляда, — говорит Чувыров, — я понял, что это не просто кусок камня, а самая настоящая карта, и к тому же, не простая, а объёмная. Да вы посмотрите сами».

«Каким образом удалось опознать местность? Мы поначалу и в мыслях не допускали, что карта может быть столь древней. К счастью, за много миллионов лет изменения рельефа современной Башкирии не носят глобального характера.

Легко распознаваема Уфимская возвышенность, а Уфимский каньон является важнейшим пунктом наших доказательств, так как нами проведены геологические изыскания и найден его след там, где он должен быть, если верить древней карте. Смещение каньона произошло из-за тектонических плит, надвинувшихся с востока.

Группе российских и китайских специалистов, работающих в области картографии, физики, математики, геологии, географии, химии и древнекитайского языка, удалось точно установить, что на плиту нанесена объёмная карта Уральского региона с реками Белой, Уфимкой, Сутолкой, — Александр Чувыров демонстрирует корреспондентам «Итогов» линии на камне.

— На карте, смотрите, отчётливо просматривается Уфимский каньон — разлом земной коры, протянувшийся от Уфы до Стерлитамака. В данный момент, по бывшему каньону протекает река Уршак. Вот она». Изображение на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1:1,1 км.

Александр Чувыров, как учёный-физик, привык доверять только фактам и результатам исследований. Факты на сегодняшний день таковы.

Удалось установить геологический состав плиты. Как выяснилось, она состоит из трёх слоев. Основание — 14 сантиметров — представляет собой прочнейший доломит.

Второй слой — пожалуй, самый интересный, — так и хочется сказать, «сделан» из диопсидового стекла. Технология его обработки науке неизвестна. Собственно, на этот слой и нанесено изображение. Третий слой в 2 миллиметра — кальциевый фарфор, защищающий карту от внешнего воздействия.

«Особо замечу, — говорит профессор Чувыров, — что рельеф на плите ни в коем случае не вырезался вручную каким-нибудь древним камнетёсом. Это просто невозможно. Очевидно, что проведена механическая обработка камня».

Анализ рентгенограмм подтвердил, что плита имеет искусственное происхождение и создавалась при помощи неких точных механизмов.

Поначалу ученые предполагали, что древняя плита может иметь китайское происхождение. Ввели в заблуждение вертикальные надписи на карте. Как известно, вертикальная письменность использовалась в древнекитайском языке до III века.

Профессор Чувыров, чтобы проверить это предположение, летал в Китай, где не без труда добился разрешения посетить императорскую библиотеку.

За 40 минут, отведённых ему хранителями для просмотра редких книг, он убедился в том, что образцы вертикальной письменности на каменной плите не походят ни на один из вариантов древнекитайского письма.

Встреча с коллегами из Хунаньского университета окончательно похоронила версию о «китайском следе». Учёные вынесли заключение, что фарфор, входящий в состав плиты, в Китае никогда не использовался.

Также ничего не дали и попытки расшифровать надписи, но удалось установить характер письма — иероглифо-слоговой. Правда, Чувыров утверждает следующее: «Как мне кажется, я смог расшифровать один значок на карте. Он обозначает широту современной Уфы».

По мере изучения плиты, загадок только прибавлялось. На карте явно видна гигантская оросительная система региона — чудо инженерной мысли.

Кроме рек, изображены две системы каналов шириной 500 метров, 12 плотин шириной 300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной 3 километра каждая.

Плотины позволяли осуществлять поворот воды в ту или иную сторону, а для их создания было перемещено более квадриллиона кубометров земли.

По сравнению с ними, Волго-Донской, канал на современном рельефе, может показаться царапиной.

Как физик, Александр Чувыров считает, что в современных условиях человечество в состоянии построить лишь малую часть того, что изображено на карте. Если верить карте, русло реки Белой изначально было искусственным.

Весьма сложно было определить, хотя бы примерный, возраст плиты. Проведённые поочередно радиоуглеродный анализ и сканирование слоёв урановым хронометром, привели к разноречивым результатам и ясности в вопрос о возрасте плиты не внесли.

При осмотре камня, на его поверхности были найдены две раковины. Возраст одной из них — Navicopsina munitus семейства Gyrodeidae — составляет около 50 миллионов лет, а второй — Ecculiomphalus princeps подсемейства Ecculiomphalinae — 120 миллионов лет.

Именно этот возраст и принят пока, в качестве рабочей версии. «Возможно, карта была создана как раз в тот период, когда магнитный полюс Земли находился в современном районе Земли Франца-Иосифа, а это было, как раз, около 120 миллионов лет назад, — считает профессор Чувыров.

— То, что предстало перед нами, находится за гранью традиционного восприятия человечества и требует длительного привыкания. Мы тоже привыкали к нашему чуду.

Поначалу, мы считали, что камню где-то около 3000 лет. Постепенно этот возраст отодвигался до тех пор, пока не идентифицировали раковины, вкраплённые в плиту для обозначения некоторых объектов.

А кто может поручиться, что ракушка была вкраплена в слой плиты ещё живой? Может быть, создатель карты использовал окаменелую находку? А если это так, то возраст плиты может быть более старшим».

Каково могло быть назначение гигантской карты? И тут начинается, пожалуй, самое интересное. Материалы о башкирской находке уже прошли исследования в Центре исторической картографии в американском штате Висконсин.

Американцы были изумлены. По их мнению, подобная трёхмерная карта имеет только одно назначение — навигационное — и может быть составлена исключительно способом аэрокосмической съёмки.

Более того, именно сейчас в США ведутся работы по проекту создания подобной объёмной карты мира. И планируется завершить эти работы только к 2010 году!

Дело в том, что, при составлении трёхмерных карт, необходимо обработать огромный массив чисел.

«Попробуйте откартографировать хотя бы одну гору, — говорит Чувыров, — с ума сойдёте! Технология составления такой карты требует супермощных компьютеров и аэрокосмических съёмок с «шаттлов». Кем же тогда была создана карта?

Сам Чувыров, говоря о неизвестных картографах, осторожен: «Я не люблю, когда начинают говорить о каких-то пришельцах, инопланетянах. Давайте называть того, кто изготовил карту, просто — создатель».

Скорее всего те, кто тогда жил и строил, летали — никаких дорог на карте нет. Или пользовались водными путями. Существует и предположение, что авторы древней карты не жили здесь, а готовили место для будущего заселения, осушая землю.

Об этом можно говорить с большой степенью уверенности, но, конечно, ничего нельзя утверждать однозначно. Почему бы не предположить, что авторами карты могли быть люди некой ранее существовавшей цивилизации?

Последние исследования «карты создателя» приносят сенсацию за сенсацией. У учёных не вызывает сомнения, что найденная в Чандаре плита — лишь маленький фрагмент большой карты Земли.

Есть мнение, что всего фрагментов было 348. Не исключено, что поблизости могут находиться и остальные фрагменты карты.

В окрестностях Чандара ученые взяли более 400 проб земли и выяснили, что, скорее всего, карта целиком располагалась в ущелье Соколиной горы. Однако во время ледникового периода её разорвало на части.

Если же «мозаику» удастся заново собрать, то, по расчётам учёных, размер каменной карты должен составить примерно 340 на 340 метров.

Вновь погрузившись в изучение архивных материалов, Чувыров уже смог приблизительно установить места нахождения четырёх фрагментов.

Один может прятаться под сельским домом в Чандаре, другой — в том же селении под домом бывшего купца Хасанова, третий — под одной из деревенских бань, четвёртый — под опорой моста местной узкоколейки.

Тем временем, башкирские учёные времени даром не теряют и пытаются, как говорится, «застолбить участок».

Рассылают информацию о находке по крупнейшим научным центрам планеты, выступили на нескольких международных конгрессах с докладом на тему: «Карта гидротехнических сооружений неизвестных цивилизаций Южного Урала».

У того, что нашли башкирские учёные, на земле аналогов нет. Правда, за одним исключением.

Когда исследования были в самом разгаре, на стол к профессору Чувырову попал небольшой камешек — халцедон, на который был нанесён такой же рельеф, что и на найденной плите.

Возможно, кто-то, видевший плиту, решил скопировать рельеф. Однако, кто и зачем это сделал — также большая загадка. История «Дашкиного камня» продолжается...