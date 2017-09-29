Как ПРОСТО… Поддержать свой ИММУНИТЕТ

Марина Макарова. В ближайшие несколько дней в столице возможен первый мокрый снег — особенно ночью и в утренние часы. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России

Дожди, снег, слякоть, смена погоды...

РЕКОМЕНДУЮ 4 способа натуральной поддержки иммунитета на должном уровне, проверенных временем. - В.Л.

01. Вкуснейшая заготовка «Баночка здоровья»

Имбирь с лимоном и мёдом

Мёд, имбирь и лимон — известное трио для оздоровления и укрепления организма.

Но «Так Просто!» предлагает дополнить эту симфонию вкуса еще одним ингредиентом — тыквой (поверь, впишется великолепно!).

Мы практически всегда употребляем тыкву после термической обработки, когда часть полезных веществ уже утеряна.

Состав этого овоща действительно впечатляет: витамины группы В (В1, В2, В12), витамин А, С, РР и К, который встретишь не во всех овощах и фруктах.

Количество ингредиентов можешь смело варьировать, опираясь на свои вкусовые предпочтения: добавь больше мёда, если любишь послаще, или меньше имбиря, чтобы не так чувствовалась горчинка.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 лимон



1 лайм



1 корень имбиря среднего размера



200–300 г тыквы



200 г мёда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Лайм с лимоном ошпарь кипятком и нарежь дольками вместе с кожурой. Тыкву и имбирь очисти, нарежь кусочками.

Кстати, можешь обойтись и без лайма, заменив его еще одним лимоном, но учти, что витамина С в лайме содержится почти в 2 раза больше!

Подготовленные продукты помести в чашу блендера для дальнейшего измельчения. Если любишь более зернистую структуру, можешь воспользоваться мясорубкой.

В получившуюся массу добавь мёд и перелей всё в банку.

Из указанного количества ингредиентов получается примерно 500 г готового продукта, который прекрасно хранится в холодильнике.

Хотя надолго такая заготовка не задержится: уж больно она вкусна со свежей выпечкой, блинами или просто с чаем!

Источник

02. Природный антибиотик - забрус пчелиный.

Забрус — это уникальнейший продукт пчеловодства, это так называемые крышечки, которыми пчелы запечатывают соты с медом и которые срезаются пасечником при выгонке меда. Антисептические свойства забруса позволяют пчелам сохранять мед свежим длительное время, а его состав является кладезью биологически активных веществ, позволяющих широко применять этот продукт в медицинских целях.

Забрус называют природным антибиотиком, способным подавлять многие микроорганизмы, вызывающие те или иные заболевания. Антибактериальная и противовирусная активность забруса позволяет применять его в первую очередь для профилактики и лечения инфекционных и вирусных заболеваний носа, горла и дыхательных путей, однако этим его польза не ограничивается, я перечислю лечебные свойства, которыми обладает забрус:

Забрус для иммунитета

Чтобы повысить иммунитет 3 раза в день нужно жевать по чайной ложке забруса в течение 10 минут, затем остатки воска выплюнуть. Так долго нужно жевать, чтобы все полезные вещества успели усвоиться организмом. Те люди, которые проделывают эту процедуру регулярно, отмечают не только улучшение общего самочувствия и прилив энергии, но и гораздо реже болеют простудными заболеваниями.

Источник

Авторитетный американский доктор и диетолог Д. С. Джарвис, который посвятил себя исследованию тому, как правильно вводить в рацион натуральные продукты, чтобы это укрепляло здоровье, особое внимание уделял меду.

По мнению диетолога, регулярное жевание забруса вырабатывает сильный иммунитет, и данный эффект сохраняется в течение четырех лет.

Со специалистом из США согласны и отечественные медики, которые рекомендуют сделать забрус любимой закуской в осенние и зимние месяцы.

источник

03. Мёд пчелиный в сотах

Попробуем совсем кратко (очень кратко) охарактеризовать каждую из перечисленных составляющих МЁДА.

ВОСК, ПРОПОЛИС, ПЫЛЬЦА, МЁД, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, ПЕРГА, ПЧЕЛИНЫЙ ЯД.

ВОСК — это мощный сорбент — чистильщик, антиоксидант, он содержит в себе противорахитный фактор, нормализует желчеотделение.



ПРОПОЛИС – натуральный природный антибиотик, прицельно воздействует на патогенные микробы, вирусы, грибы простейшие, и не трогает при этом нормальную микрофлору.



ПЫЛЬЦА – сбалансированный природой витаминно-минеральный энергетический комплекс, в котором есть абсолютно всё, что надо человеку.



МЁД – 30%-й раствор мёда полностью соответствует плазме крови человека по составу микроэлементов, витаминов и других веществ.



ЗАБРУС – тонкая крышечка, запечатывающая ячейки сот, состоящая из смеси воска, прополиса и ферментов, вырабатываемых железами пчёл.



МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО – регенератор клеток, разрушитель опухолей, кормилец мозга и корректор ДНК.



ПЕРГА – легкоусвояемый биологически активный продукт, кладовая витаминов, гормонов и ростовых веществ, белков, липидов, углеводов, всех аминокислот, в том числе незаменимых.



ПЧЕЛИНЫЙ ЯД – активизатор процессов регенерации, защитник от инфарктов, инсультов, вирусов, бактерий, биологически активное вещество, обладающее обезболивающим действием.

Представляете, как тогда уникален и полезен тот композит, многокомпонентная смесь, которую и называли раньше МЁДОМ!

Это о нём говорили, что он “тысячу хворей лечит".

В науке существует понятие эффекта синергизма – реакция организма на комбинированное действие двух или более лекарств, при котором эффект превышает действие каждого из них в отдельности.

Так вот, все компоненты пчелиного гнезда обладают эффектом синергизма и все они одного семейства — вкусный, полезный, полностью готовый к усвоению, продукт, которому нет равных в природе.

МЁД должен быть в сотах, которые несут в себе практически все составляющие настоящего многокомпонентного мёда.

Становится понятным, почему его раньше продавали в аптеках, называли жидким золотом, а Европа стояла в очереди за нашим МЁДОМ.

Источник

04. Чай из шиповника для укрепления иммунитета

В рассматриваемых ягодах содержится огромное количество аскорбиновой кислоты (витамина С), даже лимон и смородина уступают плодам растения в данном аспекте.

Поэтому считается, что шиповник повышает иммунитет и предупреждает инфицирование вирусами, укрепляя защитную систему организма. Помимо аскорбиновой кислоты, продукт богат витаминами группы В, А и Е, что улучшает продуцирование иммунных клеток, интерферона.

Кроме того, известны некоторые мочегонные и желчегонные свойства ягод, способствующие быстрому и эффективному очищению организма от токсинов, вырабатываемых вирусами, обновлению крови и лимфы.

Чтобы раствор полностью впитал все полезные свойства плодов, его следует долго настаивать, не менее 7 часов, а лучше – 10 или 12.

Рецепт:

На дно термоса емкостью 500 мл насыпать 1 столовую ложку измельченных сухих ягод.



Залить оставшийся объем водой (не кипятком) температурой около 60 градусов.



Закупорить термос и оставить на указанное время (например, на ночь).



Приготовленный чай можно пить в течение дня в любом количестве.

Источник

"Как ПРОСТО... Журнал созидательных перемен" предназначен, в первую очередь, для русскодумающих женщин и мужчин, проживающих в частном секторе.

СОЗИДАНИЕ в моём понимании - это практическая деятельность человека, ведущего положительный образ жизни, основанный на контроле своих негативных мыслей и эмоций, и живущего согласно своему ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ в ГАРМОНИИ с объективными основами Природы, Космоса, Мироздания.

Канал на youtube

Группа ВКонтакте для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.