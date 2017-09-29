Илон Маск представил проект универсальной ракеты для Марса и Земли (ВИДЕО)

Основатель компании SpaceX Илон Маск, выступая на 68-ом Международном конгрессе по астронавтике в Австралии, представил проект новой ракеты — BFR, которая, по замыслу, будет способна доставлять людей на Марс.

Помимо этого она сможет пригодиться и на Земле в качестве сверхбыстрого средства доставки пассажиров в любую точку планеты, пишет Engadget. Прямую трансляцию выступления Маска вел сайт SpaceX.

Проект новой ракеты послужит основанием для развития проекта транспортной системы. Уточняется, что длина BFR превысит 100 метров, в диаметре она будет 9 метров. На ракету планируется устанавливать 31 двигатель, обещают, что она будет надежна, как самолет и сможет безопасно сесть даже при отказе какого-либо из двигателей (в отличие от Falcon 9). При этом у корабля, как уточняется, не будет посадочных «ног».

По словам Маска, BFR будет дешевле, чем существующие уже ракеты-носители Falcon 1, Falcon 9 и Falcon Heavy. Финансировать программу компания предполагает за счет средств, которые SpaceX получит за запуск спутников. В 2018 году SpaceX собирается совершить 30 пусков, в планах довести это количество до 60. В этом году было совершено 13, а всего было запланировано на текущий год 20 запусков.

Космический корабль будет разрабатываться с расчетом на то, что на его борту смогут разместиться 120 человек — в 40 кабинах, по трое в каждой. На ракете будет достаточно места для 150 тонн груза, для сравнения — на ракете Falcon Heavy можно нести только 30 тонн (в компании надеются запустить Falcon Heavy в конце 2017 года).

BFR можно будет использовать многократно, предусматривается функция дозаправки в космосе, — это поможет совершать полеты на Луну без необходимости производить топливо на спутнике Земли.

Первый полет на Марс SpaceX планирует совершить в 2022 году. По словам Маска, компания планирует отправить туда по меньшей мере два грузовых корабля, чтобы разведать, как обстоят дела с водой и с возможными угрозами на планете, а также обеспечить основную инфраструктуру для будущих полетов. По оценке предпринимателя, компания способна построить космический корабль за пять лет, и тогда уже совершить запуск.

«Пять лет, однако, кажется мне слишком долгим сроком», — отмечает Маск.

Хотя ракета и будет разработана для покорения Солнечной системы, она изменит привычный взгляд на путешествия на Земле. По словам Маска, ракета сможет развить скорость около 18 тыс. миль/ч (29 тыс. км/ч), и с ее помощью можно добраться до любой точки планеты менее чем за час.

«Если вы строите корабль, способный добраться до Марса, почему бы не слетать на нем же на Земле», — задал риторический вопрос выступающий, показывая промовидео ракеты с пассажирами, которые добираются из Нью-Йорка до Шанхая за 30 минут.

На прошлогодней конференции по астронавтике Маск изложил свое видение процесса создания колонии на Марсе для людей. Его план колонизации Марса подразумевает создание многоразовой транспортной системы, которая позволит довезти до Марса 100 человек за 80 дней, а затем сократить этот срок до 30 дней.

Читайте также: Жизнь на Марсе возможна — показал эксперимент ученых (ВИДЕО)

Транспортная система состоит из космического корабля, который заправляется метаном и кислородом на орбите Земли и на Марсе после посадки.

Основатель SpaceX пояснил, что цена билета будет $200 тыс., для этого транспортная система должна быть многоразовой.

По его мнению, колония должна состоять из миллиона человек, что сделает ее самоокупаемой. По планам Маска, это может занять 100 лет.

В конце августа 2017 года Маск на своей странице в инстаграмме показал первую фотографию скафандра для космической миссии его компании.

«Было невероятно трудно добиться сочетания эстетики и функциональности. Проще когда они по отдельности», — отметил Маск.

Ранее сообщалось, что SpaceX провела первое испытание ракетного двигателя Raptor, он разрабатывался для космического корабля и ракеты-носителя, которая доставит его на орбиту.