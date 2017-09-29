В ходе переговоров в Анкаре между Эрдоганом и Путиным, в дипломатическую риторику российско-турецких отношений снова вернулся термин "друг", который исчез из повестки дня после атаки Турции на российский бомбардировщик Су-24. Спустя чуть менее двух лет после этой турецкой провокации, многое изменилось. Турция успела сменить сторону в сирийской войне, а сам Эрдоган чудом уцелел после попытки государственного переворота. Россия в свою очередь помогла Асаду добиться коренного перелома в ходе сирийской войны и изменить свое позиционирование на Ближнем Востоке.В этом плане, контекст отношений между Россией и Турцией нынче совсем другой, нежели он был в 2015 году, когда "друг" Реджеп (хотя он это потом и отрицал, сваливая ответственность за провокацию с Су-24 на гюленистов и премьер-министра Давутоглу) не упустил возможность воткнуть пресловутый "нож в спину". Но чуть позже, Турции предельно наглядно объяснили, что последствия такого курса будут катастрофичны как для Турции, так и для Эрдогана. В результате, Турция провела кардинальный пересмотр своей внешней политики и точки зрения своих внешнеполитических интересов – Турция образца 2015 года и Турция образца 2017 года, это две большие разницы. Тут конечно стоит помнить, что эта коррекция была бы невозможна без военно-политических действий РФ, которые в числе прочих объективных и субъективных причин, толкнули Эрдогана к пересмотру своих заблуждений относительно происходящего в Сирии и роли РФ в этих событиях. Поэтому важно помнить, что к своему нынешнему внешнеполитическому курсу, Турция пришла отнюдь не по своей доброй воле, а потому что продолжение внешнеполитического курса Эрдогана 2011-2016 годов грозила Турции катастрофой и распадом страны. Эрдоган оказался достаточно прагматичен, чтобы это понять и был вынужден смирить гордыню, хотя даже в его кривых извинениях, было хорошо видно, насколько ему не хотелось признавать собственные ошибки и просчеты.Ныне, Турция является полноценным попутчиком российско-иранской коалиции, который помог России и Ирану, осуществить выгодные структурные изменения в ходе сирийской войны. Эрдоган фактически отказался от политики свержения Асада, помог России и Ко выиграть битву за Алеппо, помог разделить боевиков на "умеренных" и "неумеренных" (попутно прибрав под контроль часть саудовских террористических активов), обеспечил реализацию желаемой Россией стратегии создания "зон безопасности", с целью выведения из войны против Асада части "зеленых" группировок.В целом, спустя год после разворота турецкой внешней политики, Эрдоган более-менее точно выполняет взятые на себя обязательства перед Россией и Ираном, хотя резонные подозрения относительно его скрытых мотивов до сих пор сохраняются.Ну и в третьих, к общей выгоде, Турция (с согласия России и Ирана), смогла вбить клин между Африном и Рожавой, помешав установлению американо-курдского контроля над сирийско-турецкой границей. Треугольник Азаз-Аль-Баб-Джараблус, является своеобразной гарантией против попыток резкого вычленения всей северной Сирии из состава САР. Разумеется, Эрдогану этого мало и он уже несколько месяцев добивается от России и Ирана согласия на активные операции турецкой армии против Африна (пока они в основном сводятся к обстрелам и атакам протурецких боевиков), но тут он встречает противодействие России, которая ведя свою игру в отношении сирийских курдов, размещением своих военных в Африне демонстрирует Эрдогану, что у его действий в Северной Сирии есть определенные согласованные границы, выходить за которые не следует. Эрдоган не очень доволен таким положением вещей, но вынужден принимать такую реальность, продолжая изыскивать дипломатические возможности, дабы изменить политику РФ в этом вопросе.В этой связи, визит Путина, был для Эрдогана еще одной возможностью попытаться продавить "решение курдского вопроса", так как отношения США и РФ на границах Рожавы обостряются, в Ираке прошел референдум о независимости Курдистана, и поэтому хорошо видно, как по мере добивания Халифата, курдский вопрос все активнее проникает в актуальную политическую повестку. Россия на дипломатическом уровне солидарна с Сирией, Ираном, Турцией и Ираком в вопросе сохранения территориальной целостности Сирии и Ирака. Путин фактически подтвердил, что Россия не признает курдских государственных образований на территории этих стран и будет поддерживать их территориальную целостность. Один из фактических сигналов России на эту тему, стал отказ "Газпрома" от разработки проектов в Иракском Курдистане, что выглядит как завуалированная поддержка заявлений Иракского правительства и угроз Эрдогана связанных с энергетической блокадой Курдистана и своеобразным ответом на заявления из Эрбиля о том, что если Ирак, Иран и Турция будут блокировать экспорт нефти из Курдистана, то тогда иракские курды будут продавать нефть с помощью России и Сирии через территорию САР. Тут курдам дают понять, что попытки выйти нахрапом из состава Ирака будут несостоятельны в первую очередь по экономическим причинам. Турция также придерживается этой линии, что для России имеет особо важное значение в случае с Сирией, которую по итогам войны Москва хотела бы сохранить в прежних границах и в курдском вопросе, Россия и Турция вполне могут находить общий язык оставаясь в поле дипломатических и экономических мер давления на курдов.Но вот дальше, Москва пока идти не желает, так как официальная политическая линия Москвы связана с призывами к переговорам и недопущению новой войны, в то время как Эрдоган и националистические круги в турецком истеблишменте, требуют более активного решения "курдского вопроса", отсюда и бряцанье оружие на границах Курдистана. Здесь у сторон практически наверняка существуют серьезные расхождения, так как Москва явно не хочет каким-либо образом участвовать в гипотетической зачистке курдов в случае реализации военного сценария, предпочитая придерживаться линии на поддержания образа арбитра-миротворца, разруливающего местные противоречия. Россия наоборот, пытается легализовать сирийских курдов как сторону в переговорах о межсирийском урегулировании, но Турция пока что резко против их участия в Астане. Но тем не менее, общие моменты в политике России и Турции сохраняются:1. Обе страны заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии.2. Обе страны выступают против возникновения курдского государства за счет Сирии или Ирака.3. Обе страны заинтересованы в том, чтобы выдавить американцев из северной Сирии, с целью ослабления влияния США на курдов.Так что в курдском вопросе у России и Турции существует определенное поле для компромиссов, которые могут быть оформлены как в виде закрытых сделок по разделу сфер влияния, так и в виде официальных договоров в рамках переговоров в Астане. Активизация боевых действий в Идлибе за последний месяц, хорошо показывает, как идущие в Казахстане переговоры (которые выгодн отличают от буксующих Венского и Женевского форматов), достаточно быстро отражаются на фронтах сирийской войны. И пока курдский вопрос находится в подвешенном состянии, именно реализация уже имеющихся договоренностей по Идлибу и зачистке "Ан-Нусры", является основной движущей силой взаимоотношений России и Турции в Сирии.Разумеется, США и Израиль заинтересованы в том, чтобы обострить курдский вопрос, столкнув курдов с арабами, дабы затруднить реализацию целей России, Ирана и Турции в регионе, поэтому, как представляется, США будут проводить курс на эскалацию, поддерживая как в Ираском Курдистане, так и в Рожаве. наиболее радикальные элементы, которые могут перевести вопрос вычленения этих территорий из состава Сирии и Ирака, в практическую плоскость с официльным обоснованием "для противодействия усилению влияния Ирана". Москва и Анкара разумеется не могут не учитывать подобный сценарий, когда агрессивная политика США в отношении Ирана, приведет к серии новых войны на территории Ирака, Сирии и ряда других стран.Также стоит отметить, что Россия наряду с Ираном, уже давно пытаются помирить Эрдогана с Асадом, но пока все остается на уровне контактов сирийских и турецких военных и спецслужб. Личные отношения Эрдогана и Асада безнадежно испорчены, что периодически проявляется в обвинениях со стороны советников Асада в адрес Эрдогана и периодических всплесках в турецкой прессе на давно протухшую тему "тирании Асада". Но ситуация все же изменилась, так что не исключено, что Москва и Тегеран в конечном итоге смогут сгладить острые углы и добиться полноценного диалога Турции с Сирией, что крайне важно для послевоенного урегулирования и гарантии стабильной ситуации в Северной Сирии. На мой взгляд, объективные обстоятельства рано или поздно приведут к полноценным сирийско-турецким переговорам, хотя врядли стоит расчитывать на то, что Асад и Эрдоган смогут восстановить довоенный уровень отношений.Судя по тому, что Эрдогана снова назвали "другом", помимо старых обязательств под "зонам безопасности", Идлибу и "Ан-Нусре", достигнуты и другие договоренности об урегулировании в Северной Сирии, что и ведет к потеплению публичной риторики, хотя не думаю, что в Москве питают слишком уж большие иллюзии относительно чистоты намерений Эрдогана. Тем не менее, пока он выполняет взятые на себя обязательства, Турция будет продолжать считаться полноценным попутчиком российско-иранской коалиции, который помимо коллективных целей, пытается продвинуть и свои узкокорыстные интересы. В любом случае, в таком виде Эрдоган более полезен, нежели тогда, когда он был фактическим врагом Асада и одним из препятствий на пути достижения генеральных целей России в сирийской войне. Но спину ему в любом случае подставлять не стоит, ибо кто знает, в чью спину готовится воткнуть свой ятаган друг Реджеп в своих пантюркистских мечтаниях.

Источник: colonelcassad.livejournal.com