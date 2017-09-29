Что сегодня есть истина?

Здесь невозможно концептуально отличить правду от лжи, потому что полезная ложь является здесь правдой, и наоборот, бесполезная правда – идёт на правах лжи.

Мы так привыкли к тому, что есть правда и ложь, что мало задумываемся: ведь это же метафизические понятия, в цинизме (распространении массовой бессовестности) их нет!

Всё в мире делится на истинное и ложное. Выборы могут быть честными – или фальсифицированными, альтернатива на них – реальной или подставной. Обвинение может быть оправданным – или наветом, клеветой. Подвиг может быть реальным – или придуманным. Имя – паспортным или псевдонимом. И так – за что не возьмись. Даже в науке: результаты эксперимента подлинные, или их «подшаманили»? Сразу никогда не понять…



В отсутствии Абсолюта – нет и ничего абсолютного. Нет той последней инстанции, решение которой не может быть оспорено. Потому нет ни истины, ни лжи в привычном смысле слова.

Есть временно и локально полагаемое "истиной". И есть временно-локально полагаемое "ложью".

Неразрывно с угасанием веры в широких массах – растёт и крепнет дело политического, экономического и карьерного заговора.



Возникает «общество спектакля», в котором всё симулируется, всё заранее срежессировано, с определённой корыстной целью и определёнными корыстными кругами.

Возникает политическое управление самодержавной группы, масонерии, которая сама себя называет «демократией», с целью обмануть красивым словом геополитических противников (с нами этот номер прошёл).



Самодержавная группа или коллективное самодержавие – прикрывает себя имитационными процессами, скрывающими истинные рычаги и механизм управления. Это система «каган-бек» или британской монархии, в которых правящий не царствует (стоя в тени), царствующий не правит.

На долю формальной власти остаётся только актёрская функция: участие в пышных ритуалах, чисто символические жесты[1]. Решения по существу формальная власть не принимает. Поэтому все страсти, кипящие внутри и вокруг формальной власти – не более, чем комедиантство.

Господство масонерии, как правящего режима (заговор захватил власть, держит её, передаёт по наследству – не выходя из тайного, засекреченного режима своего функционирования) выстроено на стирании грани между правдой и ложью.

Поэтому заговор с его лицемерием, двойными стандартами (одно говорят, другое делают) не может править в религиозно-накалённых обществах.

А вот в обществах тусклых, циничных – вполне. В законченном варианте масонерной системы правда и ложь не просто смешиваются, а меняются местами. Про всё, что было – официально утверждается, что его не было. А про то, что не было – говорят так, как если бы оно было.

Начинается это с самой масонерии, как таковой. Все могут убедиться воочию, что она в США есть.

Можно сходить в шикарный музей масонства США, купив недорогой билет. Можно постоять у небоскрёба центральной ложи, и убедиться, что там на множестве этажей трудится множество клерков в постоянном режиме. Но при этом, официально, масонерии нет.

Наоборот: всякий может убедиться, что Республиканской и Демократической партий в США не существует. У них (в отличие от центральной ложи) нет постоянного штатного персонала. У них нет устойчивого членства, райкомов и обкомов, они собираются только на выборы, временно – и потом распускаются. Представлять партию может тот, кто не является её членом (Трамп, например).

Но все политологи, сговорившись (в прямом смысле слова) бурно обсуждают Республиканскую и Демократическую партии. И ни слова не говорят о действительно важном: о делах внутри правящей ложи и её отделений. Да кому из здравомыслящих людей нужны эти рассуждения о республиканцах и демократах, похожих как сиамские близнецы (и перетекающих друг в друга)?!

Масонерная система утверждает несуществующее и отрицает существующее. Последнее время ей в этом стал сильно мешать «интернет», отражающий общество таким, какое оно есть, а не таким, каким его подавали, пропустив через фильтры сценариев и режиссуры лож.



Но в общем и целом в эпоху «интернета» масонерная система осталась прежней, просто это стало легче заметить и проще доказать.

Всё чаще западным масонериям приходится идти вопреки очевидности, самой грубой наглядности. Все видят что Украины не существует – а Запад настаивает, что она есть. Все видят, что там фашизм – а Запад настаивает, что демократия. Все видят, что Крым – Россия, а Запад настаивает, что нет, и т.п.

В практике масонерной власти (власти заговора и общества спектакля) культура доказательного мышления подменяется авторским правом членов заговора.

То есть любое утверждение подтверждается не фактически, а директивно. По формуле «приказано считать…».

Если факты свидетельствуют против директивы – тем хуже для фактов. Если утверждение абсурдно, но поддерживается правящей масонерией – это не повод его дезавуировать.

В итоге, как с обсуждением выборов в США и Европе – нас заставляют обсуждать то, чего на самом деле нет и не было. И уводят от разговора насчёт объективной реальности, от вещей, реально имевших место быть!

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Если говорить о внутренней конституции масонерного режима, то она состоит из двух пунктов:

1. Можно имитировать абсолютно всё.

2. В полной мере правило «1» работает только при абсолютной бессовестности общества.

Ну, в самом деле, как вы – мой читатель, или я отследим, реально ли прошли выборы или о них просто поговорили? Как мы, сидя в Твери или Хабаровске, можем проверить подсчёт голосов в национальном масштабе?



Ведь остаётся только верить или не верить – а это дело вкуса. Доволен существующей властью – считаешь, что она всё честно провела. Недоволен – веришь, что всё подтасовано. И тому и другому – грош цена, субъективизм чистой воды…

Когда говорят, что Путин с четырьмя сроками – тиран и узурпатор – кто тогда А. Меркель с её четырьмя сроками и остро пахнущей «популярностью» в германских землях? С какого бодуна либералы наши решили, что Меркель честно избирали – находясь вообще в другой стране?!

Ответ прост: им велели возмущаться Путиным и помалкивать о Меркель. Правящая сила может имитировать что угодно, абсолютно всё.



Но чтобы снизить силу трения при протаскивании своих спектаклей через живое общество – нужно бороться с совестливостью общества, как таковой.

Потому либералы, обслуживающие масонерию, именуемую «демократией» главным врагом всегда видели и видят даже не монархов и единоличных самодержавных тиранов, а мораль, совесть, религиозную веру и святыни, вообще всё, что заставляет людей ценить подлинность и возмущаться подлогом, подделкой.

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Главный вопрос, который стоит сегодня перед человечеством – будет ли оно жить в подлинном мире объективной реальности? Или же останется, как в 90-е, всей планетой среди лубочных плоских декораций, которые общество спектакля подготовило к спектаклю?

И которые слишком уж очевидно в эпоху интернета называют недоказанное – «доказанным», дегенеративное – «прогрессивным», фашизм – «толерантностью», уголовщину – «демократией», а всенародный референдум – «нелегитимным»…

Ложь начинается с самых базовых основ. Точный перевод названия United States of America — соединённые (или объединённые) государства Америки. «Именно государства, а не какие-то малопонятные штаты, которые ассоциируются разве что с отделом кадров» – смеётся журналист Ю.Субботин[2]. Юридически они все сегодня независимы. Соединённые Штаты провозгласили свою независимость от британской короны именно как союз или содружество государств — бывших колоний.

И по сей день штаты сохраняют определённый набор атрибутов государственности: собственный высший законодательный орган и законодательство, судебную систему, избираемого губернатора, формирования национальной гвардии. При этом ФАКТИЧЕСКИ сепаратизма американское мышление просто не допускает.

Несмотря на частое присутствие слова «федеральный» в названиях правительственных и иных центральных структур, государство это самое унитарное в мире. Причём утвердившее свою унитарность силой оружия. Ведь самая кровопролитная в американской истории гражданская война середины XIX века была не только конфликтом двух разных способов производства. Это была борьба против раскола страны, за её единство.

Империя называется «конфедерацией», насаждение уголовников на шею обществу – «выборами», волеизъявление народа – «путчем», путч же – «мирным протестом», мракобесие – «прогрессом», варварство ковровых бомбардировок и геноцидов – «цивилизацией» и т.п.

Слишком уж очевиден «язык Оруэлла» у современных западников.

И цензурой главредов его больше не скрыть. В интернете каждый сам себе главред!

[1] Изначально такая власть задумывалась и большевиками: формально-советская, но всё решают тайные парткомы. Сталин вывел паркомы из тени, сделав власть партии официальной, и тем сорвал скрытость заговора.



Брежнев внёс власть партии в Конституцию, чем окончательно легализовал саморазоблачившийся заговор «каган-бек» в СССР.



Егор Гайдар, активно проповедовавший систему «каган-бек» в книге «Власть и собственность» писал в романтических тонах: «Обычай отделять собственность от места в структуре власти прокладывает дорогу усложнению социальной структуры, множественности иерархий, не поглощаемых государством».



Но ведь даже в этой апологетике очевидно проступают некие незаконные, нелегитимные властные образования, которые действуют (как банды) в государстве и без контроля государства!

[2] http://rusevr.asia/prosushhestvuyut-li-ssha-do-202…