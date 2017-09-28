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Запад признал: Россия и Китай готовы уничтожить доллар США

13:51. 28 сентября 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

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Интернет-портал Zero Hedge опубликовал новую статью авторитетного международного стратега Марина Катуса под названием «Вы собираетесь стать свидетелями «золотой лихорадки». В ней эксперт рассуждает о том, что сейчас замечено серьезное ускорение процесса дедолларизации мировой экономики, то есть отказ разных государств от использования американского доллара в качестве основной валюты международных расчетов.

В статье также приводится отсылка на предыдущие прогнозы эксперта, которые заключались в том, что страны всего мира прекратят торговлю в долларах США такими товарами, как нефть. Все это можно увидеть уже сейчас, так как Китай, Россия, Иран и Венесуэла разрабатывают основанные на подкреплении золотом механизмы обмена. По мнению Катуса, такими темпами уже в ближайшее время доллар США настолько ослабнет, что это приведет к масштабному уменьшению золотого резерва. «Я думаю, у нас будет серьезное отхождение от доллара США … тогда его позиции будут очень слабыми … и тогда он будет терять в цене и популярности… при Китае и России, работающими сообща для дедолларизации валюты США, начиная с нефтяного рынка, который является самым большим … и продолжая другими товарами», — поясняет свою позицию стратег. По мнению Катуса, вскоре мир столкнется с глобальным возрождением золотой лихорадки, так как развивающимся рынкам будет необходимо золото для осуществления обмена своих валют. Начнется это с того, что главные управляющие фондами уже в следующем году начнут переводить капитал в драгоценные металлы из-за слабости доллара и негативных прогнозов по этой валюте, как это уже сейчас делают Россия и Китай. Катус уверен, что вскоре нам предстоит столкнуться с серьезной геополитической перестройкой, которая будет сопровождаться серьезными изменениями финансовых и экономических систем, столь привычных для нас сейчас. Стоит отметить, что за последний год Россия увеличила свой золотовалютный резерв с 377 052 миллионов долларов до 405 129 миллионов долларов
 

Метки: деньги
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