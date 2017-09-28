Российские кинокритики – кто они?

Обзор посвящён базовым принципам существующей в России и за рубежом системы кинокритики. На примере деятельности популярного российского кинокритика Антона Долина показана технология манипуляции общественным мнением.

Инструменты управления тенденциями в кинематографе

Мировой и российский кинематограф развиваются не сами по себе, а в определённых рамках. Эти рамки формируются с помощью трёх основных инструментов: институтов кинопремий, финансовых потоков и контроля над центральными СМИ. Награждая премиями, спонсируя на стадии съёмок и хваля в прессе фильмы, подвигающие «правильную» в кавычках идеологию, можно постепенно формировать тенденции, которые будут становиться доминирующими в массовом кино.

По этой причине в рецензиях проекта Научи хорошему, мы стараемся раскрывать не только идейную начинку фильмов, которая всегда первостепенна по степени воздействия на зрителя, но и высвечивать перечисленные инструменты влияния, показывая читателю, на какие цели работают, в частности, российские государственные ведомства – Фонд кино и Министерство культуры, какие фильмы получают главные отечественные и международные награды, а также – какие отзывы официальных критиков, публикуются в центральных СМИ.

Вот о тех, кому сегодня доверено с телеэкранов, радиостанций и страниц центральных газет хвалить и ругать кино, мы и расскажем подробно в этом обзоре.

Базовые тезисы современной кинокритики

Сначала раскроем главное. Чтобы человеком было легко манипулировать с помощью кинематографа, навязывать ему деструктивные модели поведения, ложные идеи и смыслы, нужно внедрить в сознание массовой аудитории следующие тезисы:

Главная функция кинематографа – развлекательная;

Киноискусство ценно само по себе, а не как ретранслятор тех или иных идей в массы;

В кинематографе главное форма, а не идейная начинка;

Оценивать кино как «хорошее» или «плохое» – это удел экспертов и профессионалов.

На популяризацию перечисленных тезисов работает вся система официальной кинокритики. Методов внедрения этих ложных установок бесчисленное множество – от постоянных рассуждений об игре актёров и декорациях, скрывающих идейную начинку фильма, до возгласов о недопустимости цензуры, о том, что «кино – просто отражает реальность» и так далее. На базе этой ложной идейной основы, с помощью прессы можно формировать положительный информационный фон вокруг откровенно вредного и деградационного кино, а также ругать хорошие и поучительные фильмы.

Практическая реализация

Далее проследим, как это реализуется на практике, для чего познакомимся с одним из самых популярных кинокритиков России – Антоном Долиным. Он регулярно освещает и оценивает новинки кино на радиостанциях Маяк и Вести ФМ, ведёт отдельную рубрику на Первом канале в передаче Вечерний Ургант, публикуется в таких изданиях как Афиша, Новая газета, Газета.ру, Meduza, Сноб, Ведомости и с недавних пор он – главный редактор журнала «Искусство кино».

Сначала продемонстрируем отстаиваемую Антоном Долиным позицию в сфере нравственности и политики, а затем покажем, как личные взгляды Долина находят своё выражение в его профессиональной деятельности.

По мнению А.Долина, Закон о запрете пропаганды извращений среди детей – вредный, так как необходимо заниматься сексуальным просвещением детей.

Для того, чтобы получить целостное представление о политической ориентации Долина достаточно знать два факта: 1. Свою публичную карьеру он начал с радиостанции Эхо Москвы, где работал с 1997 по 2002 год 2. В марте 2014 г. Антон Долин вместе с другими деятелями культуры по типу Ахеджаковой и Звягинцева подписал открытое письмо российских кинематографистов украинским коллегам «Мы с Вами!», направленное в поддержку государственного переворота на Украине и осуждающее вмешательство России в политику соседней страны.

Это антироссийская направленность взглядов Долина в плане политики и антинародная в плане нравственных ценностей закономерно находит своё отражение в профессиональной деятельности кинокритика, за что он и получил доступ на Первый канал и главные радиостанции России. На практике его оценки выглядят так.

Фильм Звягинцева «Левиафан», по мнению Антона Долина, – замечательный, а российский зритель, раскритиковавший картину, просто не оценил всю глубину сюжета и вложенных смыслов. А вот фильм «28 панфиловцев» – сплошная скука, смотреть такое не стоит.

А.Долин: «Левиафан» – шедевр, «28 панфиловцев» – плохое и скучное кино, травматичное для психики

В диснеевском фильме «Красавица и чудовище» 2017 года, в котором впервые появился открытый персонаж-педераст, по мнению Долина, нет никакой пропаганды извращений, а российские власти зря подняли рейтинг до 16+. Также, по его словам, нет пропаганды извращений и в картине «Лунный свет», получившей главный Оскар в 2017 году, и весь сюжет которой посвящён нелёгкой судьбе негра-педераста. Естественно, оба фильма Долин рекомендовал к просмотру.

И аналогичные ложные оценки озвучиваются Долиным в отношении сотен различных фильмов. Картина Андрея Зайцева «14+» или картина Анны Меликян «Про любовь», деструктивность которых очень подробно показана в видеообзорах проекта Научи хорошему, по мнению Долина, являются прекрасными произведениями. Ведь они, в частности, помогают родителям рассказать своим детям о сексе. Вполне закономерно, что сами создатели подобного кино в восторге от Долина, ведь если бы не такие говоруны, как он, называющее чёрное белым, – их ядовитое творчество никому бы не было нужно.

У каждой медали есть и обратная сторона, и такие критики сегодня дискредитируют не только себя, но и в целом те газеты, радио и телеканалы, в которых они работают, высвечивая реальные цели этих ресурсов и обнажая всю схему обмана. В век интернета, когда монополия на информацию и знания постепенно разрушается, всё больше людей будут переставать вестись на подобную ложь, станут заниматься самообразованием и думать своей головой. А потеряв репутацию и аудиторию, такие СМИ утратят и способность как-то влиять на общественные процессы. Туда им и дорога…

Источник: whatisgood.ru