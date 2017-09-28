Открытое письмо Патриарху от русского человека

Церковную мафию нужно ставить на место. Иначе они нас затопчут

Религия – это самый большой и страшный враг Человечества. Многие этого ещё не понимают, но проблема от этого не исчезает. Религия исподволь делает из нас тупых халявщиков, приучая всё необходимое вымаливать у иудейского бога...

Его Святейшеству Кириллу, Патриарху Московскому и всея Руси. Ваше Святейшество…

Именно в таком лизоблюдском стиле вы привыкли получать письма от своей паствы, именующей себя рабами бога израилева, не так ли, господин Гундяев?

Да уж, титулов вы навешали на себя немеряно, и святейший (в чём святость-то?), и патриарх (типа главный пахан), и аж над всей Русью (а что не над всем миром?).

Знаете, мне плевать, как вас там называют почтящие за честь лобызнуть вашу волосатую руку. Я, к счастью, к таким не отношусь. И поэтому обращаться я к вам буду как к обычному человеку. Человеку, к которому ничего кроме презрения не испытываю. Как, собственно, и ко всему вашему религиозному культу, который, по моему глубокому убеждению, и есть первопричина всех бед Русского народа. Но обо всём по порядку.

Знаете, господин Гундяев, в последнее время, изучая нравы и обычаи вашей поповской братии, я пришёл к однозначному выводу, что среди служителей христианской церкви конечно встречаются порядочные люди, но количество их настолько ничтожно, что не оставляет сомнения случайность их появления.

И как само собой разумеющееся, во главе такой наипаскуднейшей организации как РПЦ, просто обязан стоять человек, мерзкая натура которого зашкаливала бы за все мыслимые пределы.

Сегодня церковники любят попричитать о том, как тяжело вам жилось при коммунистах, как много препятствий чинила вам советская власть в деле несения народу «слова божьего». Спору нет, сейчас вам живётся, не в пример, лучше, сытнее и вольготнее.

Но если уж вам, господин Гундяев, была так ненавистна советская власть, что вы даже в пионеры отказались вступать, то почему тогда же вы, как и многие ваши двуличные коллеги по религиозному бизнесу, будучи уже в сане епископа, с таким удовольствием сотрудничали с органами КГБ (партийная кличка — агент Михайлов)?

Уж не присущая ли всем попам страсть к деньгам и власти двигала (и продолжает двигать) вашими помыслами?

Да, христианская церковь на Руси во все времена прогибалась под сильных мира сего, дабы урвать свой гешефт и сохранить образ народного заступника. И понятно, что многие, лишённые чести и совести, карьеристы в рясах мечтали бы возглавить эту иждивенческую организацию.

Но одного желания мало, для этого нужно обладать особенной изворотливостью и поистине патологическим цинизмом.

Без таких «достоинств» просто невозможно петь сладкие словеса о поднятии нравственности и одновременно заниматься контрабандой табачной, алкогольной и ювелирной продукции. Не так ли, господин патриарх?

Сейчас уже ни для кого не секрет как начиналась ваша карьера успешного бизнесмена в 90-х годах, когда через подведомственный вам благотворительный фонд «Ника», вы захватили значительную часть рынка импорта табака и просто завалили всю Русь «гуманитарными» сигаретами.

Это каким же надо быть упырём, чтобы, пользуясь значительными налоговыми льготами для религиозных организаций, торговать дрянью, от которой ежегодно в нашей стране гибнут сотни тысяч людей? Кури, травись Русский народ!

Хотя, о каком Русском народе я говорю? Ваша жидовская религия призывает любить только «ближнего своего», т.е. только своих же единокровных, обрезанных яхвепоклонников. Все остальные народы мира — ГОИ — здесь не при чём!

Они для вас лишь недочеловеки, скот, жертвенные животные для вашего жидовского бога. Убийство нееврея, согласно вашему «священному писанию», такое же богоугодное дело, как и строительство храмов по откачке жизненной энергии из доверчивых рабов божьих.

Отсюда понятно теперь ваше презрение к славянам, о которых вы высказались 21 сентября 2010 года, в эфире российского телеканала: «А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери».

Спасибо вам за такие слова! Русский народ оценил ваше к нему отношение. Более откровенного разоблачения вашей двуличной натуры и не придумаешь…

А теперь послушай меня, жидовский ты выкормыш, Гундяев!

Известно ли твоей поповской роже, кто такие были славяне, до нашествия на Русскую землю христианской заразы?

Славянами гордо себя называли мои Русские предки, лишь потому, что они никогда, в отличии от рабов твоего иудейского беса — Иеговы, НЕ поклонялись, НЕ молились и ничего НЕ просили у своих Богов и Пращуров.

Они их почитали и славили! Отсюда и самоназвание — Славяне. Славяне — это не принадлежность к какому-либо этносу, это образ жизни и миропонимания.

Живя общинным устройством, во взаимопомощи, исповедуя принцип ответственности всего рода за каждого своего члена, свято чтя Ведические традиции своих первопредков, принимая решения сообща, на основе копного права — славянское общество, иерархически выстроенное снизу вверх, представляло из себя нерушимый монолит и являлось серьёзным препятствием для распространения по миру иудейской идеологии паразитизма.

«Честность же и товарищество среди них таковы, что они, совершенно не зная ни кражи, ни обмана, не запирают своих сундуков и ящиков. Платья свои, деньги и разные драгоценности они содержат в покрытых чанах и бочках, не боясь никакого обмана, потому что его не испытывали», — епископ Оттон Бамбергский о славянах.

Но пришли крестители. Сладкими и лживыми увещеваниями об абсолютной власти, которой «нет не от бога», вскружили они головы отдельным правителям. И закачалась Русь, осквернились капища, заполыхала земля и полилась кровь Русская во славу еврейского бога…

Но выдержали Русы, не предали свою Веру, и продолжали жить по совести, как завещали им Великие Предки, что Богами назывались.

(Кстати, в самом христианстве никакого Бога нет — там есть «господь», сокращённо от «господин», т.е. рабовладелец. А это две большие разницы. Чисто Русским словом «Бог» (творец, прародитель), существо, описанное в пятикнижии Моисея, стали называть только после перевода его на Русский язык).

Но коварство и жажда власти церковников не знает границ. Понимая, что силой гордых славян рабами христовыми не сделать, они решаются на хитрость — переименовывают в 1653-56 гг. свою «Правоверную» церковь на «Православную» и вводят в христианский календарь ведические славянские праздники.

До этого же момента, чисто Русское слово — «Православие», никогда не было связано с авраамическим религиозным культом. Ибо имело оно ведическое происхождение и дословно означало — славление Прави. А Правь, согласно славянской традиции, — это мир Богов, Русских Богов, где нет места жидовским Иегове и Христосу.

Последствия этой чудовищной подмены трудно переоценить, нашим врагам удалось, используя резонирующее с генетикой Русов — слово «Православие», — заставить-таки нас думать, что христианство может быть «Православным», а, следовательно, и «Русским».

И проник-таки рабский вирус христианства, о непротивлении злу насилием и почитании господ своих, в Русские души, забывать стали люди заветы родных Богов и Пращуров, перестали соблюдать родовые законы о чистоте Расы и Крови, начала рушиться изнутри славянская община, и пришло на Русскую землю рабство невиданное крепостное и нужда беЗпросветная[1].

Раскололось общество на паразитов и тружеников, ослабился Русский дух, встали на колени в молитвенной позе прежде вольные Русичи, и завыли песни во славу обрезанного сына Давидова, сына Авраамова — Христа[2].

И пошёл обратный отсчёт роду Русскому! Да так, что сегодня в крупных городах Руси найти круглое славянское лицо уже почти невозможно. Или иностранцы, или существа с различной степенью присредиземноморской пучеглазости и прочими наследственными признаками вырождения «русскоязычного и богоизбранного происхождения».

Те же Русы, кто ещё остался таковыми по крови, в большинстве своём — нещадно эксплуатируются, спиваются и вымирают, не имея ни сил для сопротивления, ни надежд на спасение, ни веры в лучшее, но зато со страхом господним в сердце, с именем Христа на устах и с рабской установкой — «на всё воля божья» — в головах…

И всё это, благодаря величайшей обманке в истории человечества — христианству.

Эта отрыжка иудаизма, плоть от плоти еврейская религия смерти, написанная жидами, о жидах и для жидов, но преподносимая нам как «Русское Православие», тем самым внося в Русские головы расщепление сознания до стадии шизофрении, — и есть главное оружие геноцида Русов на Русской же земле.

И вам это прекрасно известно, господин Гундяев!

Кому, как не вам знать, сколько бед Русскому народу принесла чуждая им книга, чуждая им вера. Как во время насильственного крещения были истреблены 9 из 12 миллионов (!!!) жителей и стёрты с лица земли 270 из более чем трёхсот городов Киевской Руси. Людей вырезали и сжигали целыми селениями (!).

Как нежелающих креститься попы заражали оспой, чумой и т.д.; как, согласно «Поучениям против язычников», ведических волхвов разрубали и распиливали пилами пополам, подвешивали за рёбра на крючьях и т.д.; как неверующих в иудейского бога разрывали лошадьми (правда, иногда попадались крепыши, тогда приходилось сухожилия подрезать на руках и ногах); как было уничтожено, осквернено, оплёвано и втоптано в грязь, всё то светлое и родное, что люди ценили, во что верили и любили…

И везде, где навязывалась эта религия рабов, страны погружались в мракобесие и Тьму, апогеем которых стала инквизиция в католических странах Западной Европы.

Процветание и просвещённость, так называемых, «Тёмных» Веков сменилось невежеством и убожеством Средних Веков, когда не только простые жители Западной Европы, но и её знать стали практически поголовно безграмотными!

Христианство наложило стоп-кран на развитие всего человечества! С момента возникновения жидо-христианства, вся наша история и во всех странах — это история покорения национального духа — духом еврейским! Половина всех войн, великих и малых, были религиозными войнами, воевавшимися просто из-за той или иной интерпретации древнееврейских учений.

Ни одна религия на всём Земном Шаре не пролила столько крови, сколько это сделало христианство во имя любви к своему иудейскому богу. Никто и никогда не сравнится по количеству человеческих жертв с жидо-христианством и его крестовыми походами против «язычников».

В ветхом завете Библии, в этом «священном писании» (!) христиан, красочно описывается, какому чудовищному геноциду, каким зверским казням и пыткам, древние жиды подвергали покорённые ими народы. Деяния Гитлера, по сравнению с этим, выглядят просто детскими шалостями.

Жидо-христианство — это духовная болезнь человечества, это смертный грех, который не может быть прощён ни в сём веке, ни в будущем! Еврейское христианство — это религия лицемерия и зла, это самое плохое из того, что видела Мать-Земля за миллионы лет своего существования!

Но такие как вы, Гундяев, продолжаете гундеть о «спасении», которое якобы принесло нам христианство. А от чего спасло-то, не подскажете?

Если Русского человека от чего-то и «спасла» ваша еврейская религия, то только от возможности быть подлинно Русским и носить Русские имена, от возможности открыто славить Родных Богов, осмыслять свою Духовность не в иудейских, но в Русских образах и понятиях.

Жидо-христианство «спасло» Русь от Правды, подменив её обрезанным жидом, распятыми жидами, в результате внутрижидовской же разборки.

Мне глубоко плевать, был ли у библейского Христа реальный прототип, который якобы жил в другое время, другом месте, имел другую национальность, носил другое имя, говорил другие слова и делал другие вещи.

Я лишь вижу, сколько зла всему человечеству принесла религия, с этим вымышленным персонажем еврейского происхождения, во главе. И вижу я — обрезанного на восьмой день, иудейского раввина Йешуа-ха-Мешияха (имя «спасителя» в оригинале), посланного еврейским богом Иеговой только к заблудшим овцам дома Израилева, единственным детям божьим, для которого все неевреи есть лишь рабы-псы у ног господ своих — истинных израелитов.

Какое отношение к этому имеет Русский, и все другие народы мира, кроме еврейского?

Никакого! Но ваша еврейская церковь, методично вытравив и исковеркав всё истинно Русское, что было на Руси до её прихода, в которой нет ни капли «русскости», смеет объявлять себя носительницей Русских традиций и иметь в своём названии приставку «Русская», при этом цинично продолжая навязывать Русскому народу чисто иудейские ценности.

Да не охренели ли вы часом, Гундяев сотоварищи!?

Если вы уж так любите традиции, то и называйтесь так, как именовалась ваша руссконенавистническая секта в период своего наивысшего расцвета — во время романовского ига. А именно — Кафолической Восточной Грекороссийской церковью.

«Русской» она стала только после того, как в 1943 году её под таким названием восстановил Сталин.

Но вам этого мало. После крушения Советского Союза, чуя запах большого гешефта, вы решили захватить все сферы жизни общества, в том числе в школах и в армии, объявляя это борьбой с безнравственностью и поднятием духовности. Один проект с «храмами шаговой доступности» чего стоит!

О какой вообще «духовности», вы, духовные деграданты в чёрных бесовских рясах, смеете нам говорить!? Уж не свою ли религиозность вы намеренно путаете с духовностью?

Авраамические еврейские религии (иудаизм, христианство, ислам), изучение которых сейчас с удивительным упорством внедряет нынешняя русофобская власть в российских школах, не имеют ничего общего с той духовностью, которую у нас принято называть добродетелью.

Вы, видимо, забыли, чем закончился подобный религиозный эксперимент над людьми в 1917 году. Когда взращённые на христианской идеологии люди, с приходом большевиков и обещаниями новой жизни, с упоением крушили церкви с монастырями и сбрасывали ненавистных попов с колоколен.

Вы объявляете внедрение религии в школах и других общественных местах заботой о поднятии моральных устоев общества. Я же заявляю, что всё это — наглая ложь!

Ибо тем упырям, что руководят сегодняшней Россией, высоконравственное общество нужно в последнюю очередь! А заинтересованы они как раз-таки в полном и окончательном духовном обнищании Русского народа и созданием наконец-то из него — касты рабов.

Ведь сказано же в Евангелие: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Матф. (5:3). Вот куда открыто ведёт нас религия — в духовную деградацию! Сильные духом, думающие люди ей не нужны, более того — они для неё смертельно опасны.

Как же мне осточертели потуги вашей церкви на пару с действующей властью буквально принудительно заставить Русский народ верить в специального иудейского бога для рабов!

Вы обвиняете таких как я, в оскорблении религиозных чувств верующих, но при этом вам наплевать, насколько сильно ваша еврейская религия оскорбляет всех здравомыслящих людей только одним своим присутствием на Русской земле.

Меня оскорбляет, что в нашем якобы светском государстве рождество Христа является официальным праздничным днём, что геноцид Русского народа, под названием «крещение Руси» — включён в список памятных дат; что названия двух последних дней недели имеют чисто религиозные происхождения, а живём мы и вовсе по христианскому календарю.

Меня тяготит навязанное христианством, противоречащее Русскому духу, варварское отношение к живой природе, путём ежегодной рубки «рождественских» елей, ломанием вербных веток и круглогодичной торговлей свежеубитыми цветами.

Меня раздражают навязчивые религиозные символы, которые окружают меня повсюду: начиная от денежных купюр, разрисованных церквями, от стоящих повсюду урн для поповских пожертвований, понатыканных по всей стране крестов и заканчивая обилием храмов, церковных лавок и прочих притонов по торговле благодатью иудейского происхождения.

Вы, на пару с действующей властью, возомнив себя средневековыми вершителями судеб, запрещаете к изданию не понравившиеся вам книги, решая за нас, что нам можно читать, а что нет. Ужесточаете уголовную ответственность за критику церкви (интересно, сколько лет лагерей мне светит за это письмо?).

Вы, чувствуя свою безнаказанность и вседозволенность, «освящаете» кадилами казино, стриптиз-клубы и прочие вертепы тьмы. Будучи моральными уродами и извращенцами, вы множите в своих рядах педерастов, педофилов и просто насильников в рясах всех мастей, калеча и растлевая наших детей.

Недаром же за вами лично, господин Гундяев, уже давно закрепилась кличка «митрополит содомский и гоморрский».

Являясь настоящими торгашами и преступниками, вы торгуете не только своей, не облагаемой налогами (!) утварью, но и вкладываете деньги в алкогольно-табачную торговлю (не говоря уже о десятках других видах прибыльного бизнеса), тем самым убивая своих же прихожан.

В то время, как Русский народ вымирает, вы жируете, катаетесь на супердорогих иномарках, отжимаете у людей землю, недвижимость, строите себе дворцы, утопаете в роскоши, при этом цинично призываете народ к смирению и покаянию.

От ваших лощёных поповских рож на телеэкранах и на страницах газет уже просто рябит в глазах, от ваших, понастроенных на каждом углу, жидо-христианских церквей уже просто тошнит!

Разве не Русскими деньгами оплачивается строительство беЗчисленных храмов-новоделов по всей Руси, в то время, когда многие миллионы Русских тружеников продолжают жить в нищете, вымирая от безысходности?

Кто и когда спрашивал мнение самого Русского народа о необходимости восстановления религии, принудительно внедрённой окончательно и повсеместно на Руси только в 17 веке новой эры, с приходом к власти Романовых?

И какое вы имеете право вмешиваться в жизнь общества и натравливать людей на тех, кто, в отличие от вас, отказывается именовать себя рабом вашего жидовского бога? Даже по Конституции РФ попы должны знать своё место! Но вы наплевали на неё и лезете кругом, скоро в постель к нам залезете…

Любому здравомыслящему человеку уже давно понятно, что РПЦ служит не Свету, а Тьме. Сладкими речами вы лишь прикрываетесь, как прикрывают преступники и политики свои истинные сущности, планы и дела.

Сегодня церковь прочно срослась с властью и криминалом, стала неотъемлемой частью этой жуткой триады, заправляющей в стране всем и вся.

Правомочно ли называть «Русской» церковью эту вашу, паразитическую на Русском народе, структуру? И по стилю действий, и по рожам вы напоминаете лишь воровскую банду с бородатым паханом, общаком и поделёнными сферами влияния.

Никакой «русскости» в вашей церковной олигархии нет и подавно — одна «богоизбранная» вонь!

Сегодняшняя власть на Руси и ваша «псевдоправославная» церковь — едины по своему еврейскому происхождению. Вот почему, как и во время романовского ига, вы повторяете жидовскую выдумку, что всякая власть от бога.

И действительно: всякая власть — от жидовского бога, при условии, что власть — жидовская. Такую власть любая христианская церковь будет поддерживать любыми способами. А власть проявит ответную взаимность и заботливость.

Еврейское евангелие перевернуло-таки этот мир с ног на голову, выстроив идеальную паразитическую Систему, в которой всё Тёмное названо Светлым, а всё Светлое — Тёмным. Апогеем же зомбированного сознания христиан стал — гуманизм, как главное оружие жидов-глобализаторов.

Где высшей добродетелью считается забота о конкретном человеке в ущерб нации в целом. Когда рождающиеся генетические уроды, не способные к созидательному труду, при помощи еврейской медицины и за счёт здоровых тружеников, передают свои генетические патологии последующим поколениям, размывая тем самым здоровый организм РОДА.

Когда люди, взращённые на христианских «общечеловеческих» ценностях, где все «братья в господе», отказываются от своей национальности и вступают в смешанные браки, плодя расовых ублюдков и приводя свой РОД к вырождению.

При этом забота о чистоте и сохранении своей Нации и Расы в целом, под названием национализм и расизм, являющиеся следствием любви к своему РОДУ, признаются гуманистами главным злом человечества.

Те же немногие, кто действительно понимают, что происходит и не боятся говорить об этом вслух, объявляются сумасшедшими, либо фашистами, и караются с особой жестокостью, как главные враги этой паразитической жидовской Системы тотальной лжи и обмана!

Как же искусно это ущербное, не способное к самостоятельному существованию, а оттого — вечно стремящееся к власти, паразитическое племя ошибок природы в человеческом обличье, под названием — жиды, — смогло разрушить и возглавить величайшую цивилизацию Славяно-Арийских народов.

И сделано это было с помощью лишь одной книги — Библии. Наложив на нас Библию с включённым в неё троянским конём в виде Евангелия, жиды создали идеальные условия для расщепления чисто ведического, национального воинского духа Белой Расы, подменив его духом еврейским, безнациональным, пацифистским и торгашеским.

Как результат: мы сегодня полностью существуем в еврейском понятийном пространстве! Ибо вся «наша» религия, мораль, образование, медицина, наука, история, все «наши» социальные, политические, юридические и экономические институты — фундаментально все еврейские!

Что толку причитать о жидовском иге на Русской земле, в упор не видя основу основ еврейского могущества — Библию!

Трагедия Русского народа заключается в том, что 99,9% не заглядывают в эту книгу. Эта книга — это обвинительный протокол человечества кровавой иудейской идеологии! Потому что здесь каждая страница дышит ненавистью к другим народам мира. Дышит правом «богоизбранного» племени нас убивать!

Ведь это вы, господин патриарх, открыто назвали «язычество» главной угрозой могущества вашей жидо-христианской церкви.

Спору нет, Русская Родная Вера, живущая в сердцах каждого, не оглуплённого церковной пропагандой Русича, была, есть и будет единственной надеждой Русского народа на возрождение. Только вот называется она не «язычество».

«Язычниками» или «погаными», ваша «вселюбящая» церковь называет всех иноверцев. Это для вас, всё нееврейское — язычество. Мои же Русские предки никогда не называли себя язычниками, ибо не могли они быть иноверцами по отношению к самим себе.

А вера их была Православной, на основе Вед — древних знаний о мироздании, существовавших задолго до появления еврейских «священных писаний».

Это вы свою веру называете «истинной», споря с тысячами (!) других конфессий, у кого она более «истинная». У славян же вера изначальная, которая была испокон веков. Как говорится, почувствуйте разницу.

Если же почувствовать не дано, то вот вам несколько сравнений постулатов веры изначальной — Русской, с верой «истинной» — еврейской:

В правоверном христианстве основная цель в жизни верующего — это спасение собственной души, которое достигается единственным способом — верованием в христианского бога. Всё. Если веришь — значит спасёшься!

При этом совсем необязательно верить всю жизнь, достаточно перед самой смертью попросить прощения за все грехи, уверовать — и ты спасён. Очень удобно. Согрешил, раскаялся, уверовал — чист. Более того, в христианское сознание подброшена мысль, что Христос, своей мученической смертью, искупил все грехи христиан, как прошлые, так и будущие (!).

То есть, что бы ты ни совершил в этой жизни, будучи воцерковлённым, тебе уже заранее всё прощено! Феноменальная приманка для паствы. Кстати, жизнь, по христианству, тебе даётся один раз, после чего твоя душа навечно консервируется либо на беЗконечное безделье в раю, либо на вечные муки в аду. Вот так вот, простенько и со вкусом.

В Русском же Ведическом Православии всепрощение отсутствует напрочь. Как раз наоборот, здесь исповедуется принцип всеобщей одухотворённости, из которой проистекает принцип всеобщей ответственности каждого проявления Природы. Ибо каждое наше деяние и даже помыслы наносят неизгладимый отпечаток на нашей сущности и на окружающей природе в целом. Сама же человеческая Сущность имеет безконечный цикл развития, путём постоянных перевоплощений в физическом теле.

А теперь задумайтесь о социально-нравственном посыле каждой из теорий. Не христианская ли, силой навязанная, доктрина об одной единственной жизни на Земле, способствует её восприятию по принципу: «после нас хоть потоп»?

Действительно, если единственная забота христианина — спасение собственной души и попадание её в рай, то ему, по большому счёту, глубоко плевать на остальных людей и на то, что будет на Земле после его смерти. Не здесь ли стоит искать первопричину всех эгоизмов современного человека, благодаря безумной деятельности которого наша планета сейчас стоит на грани уничтожения?

Ведь, если бы каждый человек понимал, что это не последнее его воплощение на этой планете, то относился бы он так варварски к окружающей среде? Представляете, какой бы появился стимул у каждого из нас сделать этот мир лучше, если бы мы все понимали, что мы сюда ещё вернёмся, и не один раз…

Да, но христианским пастырям (пастухам) нужно другое. Вам нужны рабы. Именно это и проповедует христианство, где каждый христианин, в первую очередь, раб божий, а потом уже человек. Христианство изначально разделяет людей на «богоизбранных» господ и рабов, которые обязаны почитать своих хозяев и со смирением терпеть свою рабскую долю. Ибо нет власти не от бога.

В Ведическом же Православии рабская философия отсутствует полностью. Здесь каждый человек рождается свободным и в равной степени ответственным за свои поступки перед другими людьми и природой, частью которой он является. Славяно-Арии никогда не были рабами своих Богов, они были их потомками, ибо Славянские Боги — суть предки наши, а мы — дети их, плоть от плоти, т.е. воплощённые, потенциальные Боги на Земле.

Самое же красноречивое различие всех ваших авраамических религий (иудаизм, христианство, ислам) от Ведического Православия, которое, кстати, не является религией — это отношение к Женщине.

Христианский догмат-ловушка о единственном непорочном зачатии Иисуса Христа, все человеческие зачатия в религиозном сознании автоматически превращает в порочные, греховные, грязные, что вызывает у человека ложное негативное чувство стыда за свой род.

Параллельно с этим культивируется преступное, патологически гипертрофированное, убийственное для живого человека, христианское целомудрие, безбрачие, монашество, именно в связи с чем женщина в христианстве объявляется исчадием ада, худшим из всех животных, самым опасным существом на свете, врагом мира.

Христианская церковь считает женщину существом нечистым, второсортным, которое никогда не сможет стать священником, и которому запрещено прикасаться к церковной литургической посуде и заходить в алтарь.

А наши Пращуры, жившие по конам Прави, уважительно относились к женщине, и женщина была тогда, в полном смысле этого слова, свободной! Чего не скажешь даже о современной цивилизации Земли.

Молодая девушка сама выбирала себе суженого (будущего отца своих детей)! Именно девушка, а не парень, что говорит о большом уважении женщины нашими предками. И только после навязывания христианства, женщину объявили грязным существом!

Отношение народа к женщине определяет не только духовность народа, но и его будущее!

В авраамических еврейских религиях действительно очень много ненависти. Ненависти патологической, звериной, ничем не объяснимой с точки зрения нормального человека. Всё «священное писание» просто пылает ненавистью ко всему чужому — нееврейскому.

Согласно заповедям библейского «вселюбящего» бога, каждый добропорядочный христианин просто обязан убивать любого повстречавшегося ему на пути иноверца. Вот одно из многочисленных подобного рода поучений в библии:

«Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдём и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои», то не соглашайся с ним и не слушай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но УБЕЙ его; твоя рука прежде всех должна быть на нём, чтоб УБИТЬ его, а потом руки всего народа…» (Втор. 13, 6-9).

В Русском Ведическом Православии же прямо сказано, что человек свободен сам выбирать, во что ему верить, и этот его выбор никто не вправе осуждать.

§ «Не навязывайте Святую Веру насильно людям, и помните, что выбор Веры — личное дело каждого свободного человека… (заповедь Бога Сварога)

§ Не чините обид соседям вашим, вы живите с ними в мире и согласии…

§ Не унижайте достоинство других людей, и да не унижено будет достоинство ваше…

§ Не творите бед людям других вер, ибо Бог-Творец Един над всеми Землями… и над всеми Мирами…» (заповеди Бога Перуна)

Основной же принцип Ведического Православия, по которому жили наши мудрые предки, заключён в следующем: Свято чтить своих Богов и Предков, жить по Совести и в ладу с Природой.

Есть ли на свете более мудрое и ёмкое изречение? И следуй мы этому правилу по сей день, разве было бы в мире столько несправедливости? Конечно, эти вопросы уже не к вам, господин Гундяев. Это просто размышления вслух. Лично к вам, и ко всей вашей жидо-христианской церкви, у меня осталось лишь последнее слово…

Хоть русские Боги мне и запрещают чинить препятствия любой вере, какой бы сволочной и вредительной она ни была, но сил уже больше нет терпеть на Русской земле иудейского племенного триединого божка (он же Иегова, он же Христос, он же святой дух).

Я обвиняю христианскую церковь, и всех, кто к ней причастен, в уничтожении славного многотысячелетнего летописного прошлого Руси и заменой его выдуманной в монастырях, позорной, лживой тысячелетней «из-ТОРЫ-ей», в которой славяне низведены до уровня примитивных дикарей, не способных к самостоятельному существованию.

Я обвиняю вас в осквернении и уничтожении Русских святынь, Русской духовности, культуры, традиций, и заменой их чисто иудейскими ценностями, в обрезании Русской образной азбуки, существовавшей задолго до христианства и превращении её в безОбразный алфавит.

Также я обвиняю вас в целенаправленном геноциде Русского народа, как через прямые массовые убийства отказывавшихся христианизироваться людей, так и через скрытые формы уничтожения коренного населения Руси, таких как:

§ популяризация пьянства посредством причастия, когда человека с детских лет (!) приобщают к употреблению вина в виде крови христовой (причащение через каннибализм);

§ навязанное геносмешение, когда покрестившиеся в жидовскую религию Русские люди, отрекаются от своего рода и вливаются в стадо Христово, становясь общечеловеками и рабами бога Израилева, где «братья по вере» заменяют истинных братьев по крови.

И наконец, я обвиняю вас в разрушении общинного державного устройства Русского общества, когда люди жили во взаимопомощи, во имя и ради сохранения и процветания Русского Рода, а не ради спасения собственной души.

Когда община несла коллективную ответственность за каждого своего члена, и каждый человек ощущал на себе поддержку всего Рода в целом. Не нуждаясь при этом в, придуманных жидами и внедрённых с помощью религии и для достижения ими (жидами) мирового господства, противоестественных средствах паразитического существования за счёт обманутых тружеников — деньгах.

Ибо люди жили, трудились, созидали, защищали свою землю, и всё делали сообща, на благо Рода своего, а когда весь Род в достатке, то и каждый отдельный его член тоже в достатке. Людям нечего было делить, т.к. жили все по СоВести, т.е. по совместной вести своего Рода.

И самое главное, что живя подобным образом — общинно, Русский народ сам управлял своей Державой (сами держали власть). Единогласно, на основе копного права, выстраивая иерархию управления Державой снизу вверх.

Но жидо-христианство разрушило эту великолепную Систему народовластия, и выстроило свою — паразитическую Систему государственности насилия сверху вниз. Где Русский народ и пребывает по сей день в состоянии беЗправных рабов, по отношению к силе, назвавшей себя государством. И всё это, благодаря христианству — религии лжи, крови и угнетения!

Именно религия стала настоящим оружием массового уничтожения Русского народа. Потому что христианство — это хитрейшая, универсальнейшая, блокирующая человеческое сознание, сионская разработка, полностью разоружающая и порабощающая человека, превращающая его в беззащитную жертву.

Это удавка, с помощью которой жиды до сих пор держат Русов мёртвой хваткой, на протяжении веков и до сего дня позволяющая евреям безнаказанно творить против Русского народа самые изощрённые злодеяния.

Главная цель христианства — это прекращение Русского Рода!

С использованием ложной информации, для дальнейшего беЗпрепятственного физического уничтожения людей, осуществляется стирание родовой памяти, посредством внедрения в человеческое сознание негативного отношения к памяти предков, к продолжению собственного рода:

«…А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери…».

Так ведь, а, Гундяев?