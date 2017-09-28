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Обзываться им, пожалуй, не надо было

15:54. 28 сентября 2017 Просмотров - 227 Один комментарий Опубликовал:

Примерно месяц тому назад на совещании по вопросам транспорта, авиапрома и гражданской авиации с участием темнейшего, за его спиной некто г-н Нерадько обозвал его земляным червяком. Точнее, слово он употребил другое, гораздо более неприятное и уничижительное, повторять которое я не хочу. Невоздержанный на язык господин, говорят, имеет непосредственное отношение к кипрским офшоркам, перепродающим авиационный керосин несколько раз на его нелегком пути от завода до аэропортов. То есть, мы все, покупая билеты, «скидываемся» своими кровными на эти кипрские офшорки. Поручение темнейшего о наведении порядка в отрасли, указанный господин исполнять отказался, о чем прилюдно и объявил коллегам на заседании, немедленно после ухода темнейшего.

Авиация для нашей страны- отрасль стратегическая. Ни один сепаратист не сделал столько для разобщения регионов России, сколько запредельные цены на авиабилеты. У меня в связи с этим вопрос. Почему произведенный в России на российских НПЗ авиационный керосин не может попасть в российские же аэропорты без участия иностранных фирм-посредников?

В завышении цен свою роль играют и высоченные проценты по кредитам для предпринимателей, и НДС, и откаты, и завышенные цены на керосин, и дорогущее обслуживание в аэропортах, (настолько дорогущее, что выгоднее ремонтироваться в Болгарии, Румынии и других бывших соцстранах) и, наконец, отсутствие разумного протекционизма отечественных перевозчиков и производителей самолетов. Страна с такой территорией, как Россия, просто обязана производить собственные самолеты, и Росавиацию давно пора почистить от агентов Боинга и Эр-Баса и начинать следует с особо невоздержанных на язык. Или вообще прикрыть эту коррумпированную лавочку, создав Министерство гражданской авиации. Новое — хорошо забытое старое. Свое «неполное служебное соответствие» Соколов заслужил, не взирая на личные насмешки и оскорбления в адрес первого лица со стороны его обнаглевших подчиненных:

http://www.interfax.ru/russia/580820?utm_source=mst_rdwww.interfax.ru/russia/580820

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU – Президент Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией “ВИМ-Авиа” объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову и упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.

“Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем”, – сказал Путин на встрече с членами правительства.

Путин потребовал “быстро и эффективно закрыть проблему с “ВИМ-Авиа”.

“Не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового урегулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков”, – сказал Путин.

По его словам, и контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, и соответствующие критерии. “Они действенными должны быть, понятными и прозрачными”, – сказал Путин.

Президент заявил, что поговорил с Соколовым, и тот рассказал, что “компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиакомпаниям”.

“Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части все-таки повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними, что это за критерии такие: критериям соответствует, а работать не может”, – сказал президент. По словам Путина, “десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации”.

“Ну, хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное”, – сказал Путин.

Он добавил, что понимает желание создать условия для нормального ведения бизнеса, не обременяя его дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и прочее. “Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, в конце концов, бизнес – не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами”, – сказал Путин.

В условиях жесткой конкуренции, Валентина Матвиенко продвигала Соколова, либо Мантурова на место Медведева. Соколов, исправит он упущения в работе, или нет, в любом случае сошел с дистанции, – премьерское кресло ему не светит. Не для того устроили публичную выволочку, чтобы потом повысить до премьера. Возможно, он пал жертвой интриг и подковерной конкурентной борьбы, но, скорее всего, уровень его личной компетентности изначально не соответствовал его карьерным амбициям. 

Источник: pravosudija.net

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Один комментарий»

  • 15558 10031
    Ликвидатор 28 сентября 2017 в 17:14 Ссылка Пометить
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    https://press-mir.com/86036-vo-kak-oborzeli-uzhe-ne-stesnyayutsya-a-vy-vsyo-putin-putin-full.html

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