Обзываться им, пожалуй, не надо было
Примерно месяц тому назад на совещании по вопросам транспорта, авиапрома и гражданской авиации с участием темнейшего, за его спиной некто г-н Нерадько обозвал его земляным червяком. Точнее, слово он употребил другое, гораздо более неприятное и уничижительное, повторять которое я не хочу. Невоздержанный на язык господин, говорят, имеет непосредственное отношение к кипрским офшоркам, перепродающим авиационный керосин несколько раз на его нелегком пути от завода до аэропортов. То есть, мы все, покупая билеты, «скидываемся» своими кровными на эти кипрские офшорки. Поручение темнейшего о наведении порядка в отрасли, указанный господин исполнять отказался, о чем прилюдно и объявил коллегам на заседании, немедленно после ухода темнейшего.
Авиация для нашей страны- отрасль стратегическая. Ни один сепаратист не сделал столько для разобщения регионов России, сколько запредельные цены на авиабилеты. У меня в связи с этим вопрос. Почему произведенный в России на российских НПЗ авиационный керосин не может попасть в российские же аэропорты без участия иностранных фирм-посредников?
В завышении цен свою роль играют и высоченные проценты по кредитам для предпринимателей, и НДС, и откаты, и завышенные цены на керосин, и дорогущее обслуживание в аэропортах, (настолько дорогущее, что выгоднее ремонтироваться в Болгарии, Румынии и других бывших соцстранах) и, наконец, отсутствие разумного протекционизма отечественных перевозчиков и производителей самолетов. Страна с такой территорией, как Россия, просто обязана производить собственные самолеты, и Росавиацию давно пора почистить от агентов Боинга и Эр-Баса и начинать следует с особо невоздержанных на язык. Или вообще прикрыть эту коррумпированную лавочку, создав Министерство гражданской авиации. Новое — хорошо забытое старое. Свое «неполное служебное соответствие» Соколов заслужил, не взирая на личные насмешки и оскорбления в адрес первого лица со стороны его обнаглевших подчиненных:
http://www.interfax.ru/russia/580820?utm_source=mst_rdwww.interfax.ru/russia/580820
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU – Президент Владимир Путин в связи с ситуацией с авиакомпанией “ВИМ-Авиа” объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову и упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он недостаточно внимания уделяет транспортной отрасли.
“Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может быть, вы перегружены слишком? Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать: я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем”, – сказал Путин на встрече с членами правительства.
Путин потребовал “быстро и эффективно закрыть проблему с “ВИМ-Авиа”.
“Не только эту проблему закрыть, а представить предложения по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативно-правового урегулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков”, – сказал Путин.
По его словам, и контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, и соответствующие критерии. “Они действенными должны быть, понятными и прозрачными”, – сказал Путин.
Президент заявил, что поговорил с Соколовым, и тот рассказал, что “компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиакомпаниям”.
“Он мою реакцию знает, не буду повторять, но в одной части все-таки повторюсь: если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними, что это за критерии такие: критериям соответствует, а работать не может”, – сказал президент. По словам Путина, “десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации”.
“Ну, хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное”, – сказал Путин.
Он добавил, что понимает желание создать условия для нормального ведения бизнеса, не обременяя его дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и прочее. “Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может, в конце концов, бизнес – не для бизнесменов, а для людей, которые пользуются этими услугами”, – сказал Путин.
В условиях жесткой конкуренции, Валентина Матвиенко продвигала Соколова, либо Мантурова на место Медведева. Соколов, исправит он упущения в работе, или нет, в любом случае сошел с дистанции, – премьерское кресло ему не светит. Не для того устроили публичную выволочку, чтобы потом повысить до премьера. Возможно, он пал жертвой интриг и подковерной конкурентной борьбы, но, скорее всего, уровень его личной компетентности изначально не соответствовал его карьерным амбициям.
Источник: pravosudija.net
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https://press-mir.com/86036-vo-kak-oborzeli-uzhe-ne-stesnyayutsya-a-vy-vsyo-putin-putin-full.html
На днях редактор влиятельного британского журнала The Economist Эдвард Лукас в не менее влиятельной британской газете Times высказалдавнюю мечту англосаксов «… экономика России базируется на незаслуженных (да, именно так и написано!) доходах от добычи и продажи природных ресурсов» – Пишет bulochnikov.
Это не оговорка, а давняя стратегическая линия: лишить народы, «незаслуженно» владеющие землями, этих земель по примеру индейцев или австралийских аборигенов. Покойный Збигнев Бжезинский задолго до 2017 года писал:
«…Россия, и в сегодняшнее время, – эта та же сердцевина земли – Хартланд – каковой ее концептуально определил в прошлом МакКиндер. Завоевать или расчленить Хартланд на части – это залог мировой гегемонии США»
И говорил в интервью:
«Россию необходимо расчленить на три отдельные государства – одно с центром в Петербурге, другое с центром в Москве, а Сибирь отделить в отдельное государство». Естественно, продолжает он, чтобы ресурсами этих территорий ведала бы не Россия, а «цивилизованный мир». «Цивилизованный мир» – это литературный псевдоним американкой гегемонии, самих США и их «наших сукиных сынов».
Такая очевидная нацеленность на захват земель со всеми дарами природы и ликвидацию туземцев лишает смысла любой дипломатический и правовой диалог. Ведь диалог в посольстве или в суде можно вести только в том случае, если оппонент признаёт за тобой какие-то права. Если, например, адвоката в суде лишат слова на всё время заседаний, то зачем он там вообще нужен?! Ведь очевидно же, что адвокат, которому не дают говорить = отсутствие адвоката.
Совершенно очевидно, чего хотели американцы на Украине: сперва истребить русских, потом украинцев. Очевидно и то, что получилось: пункты в задаче поменялись местами. То есть украинцев, проявивших слабину и податливость, начали уничтожать раньше русских, живущих благодаря активному сопротивлению. Решили – раз ЭТИ индейцы не поддаются, давайте пока истребим другое племя! Нам всё равно ИХ ВСЕХ истреблять, какая разница, в том или ином порядке?
Стало совершенно ясно, Трамп там или не Трамп – нам совершенно не на что надеяться в разговоре с НАТО. Их споры об использовании нашей земли касаются только земли, а по нам у них консенсус: небытие. Сперва американские советники навязали Ельцину экономику первобытного племени «всё в обмен на сырьё», лишили наш народ всякой формы участия в мировом производстве.
Теперь The Economist и Times в едином порыве аналитического усердия доказывают читателям (а это не таблоиды, это мозговые тресты элиты, что The Economist, что Times) – сырьё, которое продают русские (ничего больше не продавая) – незаслуженно принадлежит русским. Вначале нам смели с лица земли всю экономику, а теперь и саму землю выдёргивают из-под ног! Опыт богатый – начали с Ирландии, континенты от туземцев уже третий век очищают…
p. s. Ну если закрыть глаза на вторжения в Сербию, Ирак, Ливию, Сирию. Госперевороты в Киргизии, Украине, Грузии, выход из договора по ПРО, содание ПРО в Восточной Европе. Вмешательство во внутренние дела России, заявления американских политиков, что они будут противодействовать экономической интеграции с нашими соседями, то да Путин все испортил и не оценил американского дружеского санкционного жеста, на благо интересов России.