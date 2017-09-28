Лекция Виктор Ефимова в Санкт-Петербурге

Концептуал СМИ Деньги и криптовалюты в системе глобального надгосударственного управления

06 октября 2017 года в гостинице “Октябрьская” состоится лекция В.А. Ефимова, где он расскажет о процессах, которые привели к текущему положению дел в экономике, о новых направлениях в экономической деятельности, а так же о прогнозах и перспективах их развития.

Лекция В.А. Ефимова

«Деньги и криптовалюты в системе глобального надгосударственного управления»

Дата: 6 октября 2017 года

​Место проведения: Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, дом 10, гостиница “Октябрьская”, Большой конференц зал

Время старта: 19.00 по Москве

Внимание! Для того чтобы принять участие в мероприятии, Вам необходимо пройти регистрацию.

РЕГИСТРАЦИЯ



Политические события последних лет оказали не лучшее влияние на экономику нашей страны, в связи с чем у большинства граждан встал вопрос сохранения и увеличения своего бюджета в текущей обстановке. О процессах, которые лежат в основе экономической рецессии, а так же о концептуальных предпосылках и технологиях выхода из неё расскажет Виктор Алексеевич Ефимов — российский публицист и общественный деятель, профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, Член Общественной Палаты Союзного государства Россия-Беларусь, Академик Международной Академии Менеджмента (г. Москва), бывший Секретарь Ленинградского Горкома КПСС, один из идеологов перехода российской государственности на новую Концепцию денег.

​Виктор Алексеевич не понаслышке знает, что такое управление сложными структурами в период кризиса. Успешно справился с задачами антикризисного управления в таких организациях как Витабанк, 1-ая Петербургская макаронная фабрика, птицефабрика «Заводская», Аграрный университет.

В конце мероприятия будет возможность задать Виктору Алексеевичу интересующие Вас вопросы.

Внимание! Для того чтобы принять участие в мероприятии, Вам необходимо пройти регистрацию.

Регистрация бесплатная и бронирует Вам место на встрече. Подробности по оплате Вы получите после регистрации.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:

700р. по предоплате до 5.10.2017

Оплатить заранее можно:

- через Яндекс.Деньги 4100 1126 8568 968 (в любом отделении Связного, Евросети или банковской картой) — на входе предъявляете квитанцию/чек. Или в комментариях к платежу укажите имя и телефон, при переводе с другого кошелька

- переводом на карту Сбербанк 5469 5500 33388833 (при переводе уточняйте, пожалуйста, свою фамилию)

В день события: 1000 р. при наличии мест.

*Организационный сбор идет на:

оплату аренды зала;

оплату технического оборудования;

организацию рекламной компании;

зарплату сотрудникам, принимавшим участие в организации лекции;

продвижение и организацию дальнейших выступлений и лекций Ефимова Виктора Алексеевича;