Лекция Виктор Ефимова в Санкт-Петербурге
Деньги и криптовалюты в системе глобального надгосударственного управления
06 октября 2017 года в гостинице “Октябрьская” состоится лекция В.А. Ефимова, где он расскажет о процессах, которые привели к текущему положению дел в экономике, о новых направлениях в экономической деятельности, а так же о прогнозах и перспективах их развития.
Лекция В.А. Ефимова
«Деньги и криптовалюты в системе глобального надгосударственного управления»
Дата: 6 октября 2017 года
Место проведения: Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, дом 10, гостиница “Октябрьская”, Большой конференц зал
Время старта: 19.00 по МосквеВнимание! Для того чтобы принять участие в мероприятии, Вам необходимо пройти регистрацию.
Политические события последних лет оказали не лучшее влияние на экономику нашей страны, в связи с чем у большинства граждан встал вопрос сохранения и увеличения своего бюджета в текущей обстановке. О процессах, которые лежат в основе экономической рецессии, а так же о концептуальных предпосылках и технологиях выхода из неё расскажет Виктор Алексеевич Ефимов — российский публицист и общественный деятель, профессор, доктор экономических наук, кандидат технических наук, Член Общественной Палаты Союзного государства Россия-Беларусь, Академик Международной Академии Менеджмента (г. Москва), бывший Секретарь Ленинградского Горкома КПСС, один из идеологов перехода российской государственности на новую Концепцию денег.
Виктор Алексеевич не понаслышке знает, что такое управление сложными структурами в период кризиса. Успешно справился с задачами антикризисного управления в таких организациях как Витабанк, 1-ая Петербургская макаронная фабрика, птицефабрика «Заводская», Аграрный университет.
В конце мероприятия будет возможность задать Виктору Алексеевичу интересующие Вас вопросы.
Внимание! Для того чтобы принять участие в мероприятии, Вам необходимо пройти регистрацию.
Регистрация бесплатная и бронирует Вам место на встрече. Подробности по оплате Вы получите после регистрации.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС:
700р. по предоплате до 5.10.2017
Оплатить заранее можно:
- через Яндекс.Деньги 4100 1126 8568 968 (в любом отделении Связного, Евросети или банковской картой) — на входе предъявляете квитанцию/чек. Или в комментариях к платежу укажите имя и телефон, при переводе с другого кошелька
- переводом на карту Сбербанк 5469 5500 33388833 (при переводе уточняйте, пожалуйста, свою фамилию)
В день события: 1000 р. при наличии мест.
*Организационный сбор идет на:
оплату аренды зала;
оплату технического оборудования;
организацию рекламной компании;
зарплату сотрудникам, принимавшим участие в организации лекции;
продвижение и организацию дальнейших выступлений и лекций Ефимова Виктора Алексеевича;
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai