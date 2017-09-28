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“КАК МЫ НЕ ПОПАЛИ В ЦИФРОВОЙ КОММУНИЗМ”

09:21. 28 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКОГО ИНТЕРНЕТА

27.09. 2017  Опубликовал: brahman

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Уникальная по информационности статья.

Впервые вижу абрисы советского интернета во времени.

Проект «Красной книги» 1958 г. (разработан группой военного инженера
А. Китова еще до ARPANET, зародыша Интернета) на базе одного из самых
быстрых компьютеров в мире «М-100» , по которому основной пользователь,
армия, пользуется системой днем, а Госплан и экономика ночью – экзотика,
но какая ! И главное – это логика романтической советской науки,
развиваемой советскими учеными – гуманистами !

Реанимация идеи вычислительной сети в 1962 году от А. Харкевича
(Институт проблем передачи информации) и Н.Ковалева (Главный
вычислительный центр Госплана СССР).

И, наконец, в 1970 году – проект ОГАС Глушкова, большой советской
киберутопии, который максимально раскрыл бы потенциал всей
социалистической плановой экономики .
За его реализацией вставали образы обновленного, сразу как заработает
красный интернет, социализма. Его перспективы пугали американцев.

Так почему же не случилось ??

Вспомним, что то были годы «холодной войны» , за которой явно
прорисовывались прямые угрозы войны горячей.
И СССР ставил на первое место задачи физического выживания,
геополитической безопасности. Поэтому на разработки для народного
хозяйства часто не хватало средств.
Можно признать, что и технологическая база (в микроэлектронике)
СССР была слабее западной, потому многие наши достижения копировали
ранние американские, что обусловливало отставание.

А прямое заимствование технологий осложнялось американскими законами,
запрещающими передачу новейших технологий, включая вычислительные машины, в СССР.

И вспомним, что в те годы наша экономика безбедно жила на нефтедолларах
(начиная с 1973 года), что убаюкивало острые решения все решавшего Политбюро.

Поэтому спустя пятнадцать лет, когда нужда в ОГАС и советском интернете
закричала – оказалось : умерли те, кто знал, как его делать —
и в инженерном, и в аппаратном и в идеологическом смыслах.

Действительно ли компьютеры могли сделать плановую экономику более эффективной ?
Убежден – вопрос риторический.

P.S. Замечу по главному тезису книги, который «звучит так : …
советские ведомства, задача которых формально заключалась в том,
чтобы обеспечивать социалистическую кооперацию, напротив,
усердно защищали собственные аппаратные позиции.
В итоге неспособность номенклатуры договариваться затормозила
проект Глушкова… и окончательно проект был закрыт из-за
неактуальности к 1989 году».

Мне довелось участвовать в 60 – х годах в разработке систем
управления для баллистических ракет (наша управляющая ЭВМ
была первой после американской). Такие системы делались
параллельно для разных ракет : на космос, с АПЛ и для
шахтных тремя разными организациями.
Я утверждаю, что никакой «закрытой» конкуренции между
нами не было. Мы не только обменивались идеями, но и
делились целыми комплектами конструкторской документации.
Причина гибели наших IT – проектов не в конкуренции ,
свойственной для рынка, а в трудностях экономики,
сражавшейся с вражеским окружением.
Ну, и иногда кое–где в ошибках умов…

А “неактуальность” 1989 г. пусть останется на совести ГоМиСера
и нынешних правителей.

J UDOV

Метки: Глушков, Интернет, конкуренция, красная книга, ОГАС, плановая экономика, сотрудничество, ссср, техника, технология, эффективность
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