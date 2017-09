Как американские и европейские корпорации организовывали Вторую мировую войну

…Именно с Куртом фон Шрёдером должен был решать проблемы отношений между США и Германией в случае начала войны глава Банка международных расчётов Маккиттрик, находясь с визитом в Берлине в начале 40-х годов [338]. Дж. Уилер, отвечавший после Второй мировой войны за создание профсоюзов в составе американской военной администрации, пишет: « Барон Курт фон Шредер принадлежит ко всемирно известной банкирской семье. Филиалы банка Шредера были в Англии (лондонская фирма “Дж. Генри Шредер энд компани”) и в Америке (нью-йоркская “Дж. Генри Шредер бэнкинг корпорейшн”). Вместе с “Диллон, Рид энд компани ” американский филиал Шредера разместил после первой мировой войны большинство немецких частных займов. Связанные с этими займами юридические дела вела адвокатская фирма “Саливэн энд Кромвелл ”, возглавляемая Джоном Фостером Даллесом. К директорату “Дж. Генри Шрёдер бэнкинг корпорейшн ” принадлежал и Аллен У. Даллес, который во время войны руководил операциями американской разведывательной службы в Германии» [173]. Полученным в США кредитом « Schroder Bank » занимался Джон Фостер Даллес, также занимаясь юридическим обеспечением работы « Schroder, Rockefeller, Inc .», а его знаменитый брат являлся официальным уполномоченным « Schroder Bank » [288]. Аллен Даллес также возглавил компании « Schroder Trust Co .», «J. Henry Schroder Banking Corporation » [37] и « J. Henry Schroder & Co .» [326].



Исполнитель того самого «фенольного заговора», когда во время Первой мировой немцы импортировали фенол через подставных лиц [355], сотрудник «Bayer» Уго Швайцер ещё в 1916 г. писал немецкому послу в США фон Берншторфу о назревшей потребности выборов президента, представления и партийная политика которого находились бы в гармонии с интересами компании.



И, возможно, на эту роль подошёл бы 31-й президент США, немец по происхождению Герберт Гувер, который до мировой войны занимался золотоносными, лесными, рудными и прочими концессиями в России, Китае и Австралии [37; 328].

Прентисе Грей (Prentiss Gray), партнёр по банку фон Шрёдера в США во время Первой мировой войны, был уполномоченным советником Гувера и заведовал морскими коммуникациями, как и другой партнёр, Джулиус Барнс (Julius Barnes), который помимо консультирования будущего президента был главой зерновой госкорпорации «Grain Corporation of the U.S. Food Administration».



Оба занимались поставками в Германию через Бельгию.

Гувер хотя и родился на территории США, покинул родину сразу после окончания Стэнфорда. Не имея какого-либо адреса проживания на территории Америки, он был зарегистрирован по тому же адресу, что и его консультант Барнс.



Ещё один партнёр «J. Henry Schroder Banking Corporation» Джордж Забриски (George Zabriskie) стал главой сахарного комитета «U.S. Sugar Equalization Board». Большая часть сахарной промышленности Кубы принадлежала банку фон Шрёдера, а Рудольф фон Шрёдер руководил крупнейшим бразильским поставщиком кофе «Sao Paulo Coffee» [172; 288].

В 1926 г. республиканец Гувер на правах министра торговли создал консультативную комиссию по вопросам химического производства.



Давний друг Герберта Гувера, в прошлом владелец аптеки, а теперь близкий партнёр «IG Farben» в США, владелец «Sterling Drug» Уильям Вейсс (William Weiss) младшим партнёром имел Эрла Маклайнтока, того самого высокопоставленного сотрудника в «Управлении по охране секвестрованной иностранной собственности», и ещё в 1920 г. установил контакт с Бошем и Шмицем.



Последний в 1931 г. нанёс визит 31-му президенту США Гуверу в Белый дом. В мае 1938 г. Маклайнток совершил поездку в Базель, на заседание Банка международных расчётов, где встретился уже с Шмицем и Куртом фон Шрёдером.



В этом же году Гувер встречался с Герингом и Гитлером и по возвращении в США объявил, что «почётная миссия Германии — на Востоке» [37].



По словам Ю. Маллинза: «Не ограничивая себя знакомствами в Белом Доме, вскоре J. Henry Schroder Corporation ” приступила к дальнейшему продвижению не много ни мало развязывания Второй мировой войны. Добились этого финансированием в ключевой момент захвата Гитлером власти в Германии» [172; 288].

Дж. Маррс отмечает, что в «Schroder Bank» был открыт персональный счёт Гитлера [288]. Согласно исследованию Отто Лемана-Руссбельдта, «4 января 1933 года Гитлер был приглашён на встречу в “Schroder Bank”, проходившую в Берлине».



В свою очередь, Виктор Перло в «Империи больших денег» («The Empire of High Finance») утверждает: «Гитлеровское правительство сделало “London Schroder Bank ” своим финансовым агентом в Британии и Америке. Персональный счёт Гитлера был открыт в “J.M. Stein Bankhaus ” — немецком филиале “Schroder Bank”».



С особого счёта Шрёдера в банке «J.H. Stein» получал в личное распоряжение 100 тыс. рейхсмарок ежегодно и Гиммлер [173]. Ю. Маллинз считает, что именно Шрёдеры стояли за полётом Рудольфа Гесса для организации общего фронта против Советов [172; 288].

Кроме того, фон Шрёдер — ближайший друг промышленника Тиссена [288], финансировавшего приход Гитлера к власти.



Банкир фон Шрёдер будет регулировать отношения Гитлера не только с «IG Farben», но и — через владение заводами фотоплёнки «Odin-Werke» — с экономическим советником фюрера Вильгельмом Кепплером (Wilhelm Keppler) [37], связанным с фирмой «Eastman Kodak» [89], доля в которой принадлежала «IG».



Следующая череда встреч проходила в рамках «кружка Кепплера», который фон Шрёдер показательно назвал «вторым правительством Германии» и где Гитлеру «не дали покушаться на Швейцарию» [222] и Банк международных расчётов.



На встрече в Далеме, также в присутствии Кепплера и Гиммлера, представили Иоахима фон Риббентропа, до Первой мировой работавшего клерком банка в Монреале и журналистом в Бостоне [37; 223; 224].



Согласно Ф. Румянцеву, ещё один представитель династии «барон Бруно Шрёдер был тем, кто впервые ввёл Гитлера в круг рурских промышленников»[61]. Фюрер был удобен, не вмешивался в экономические вопросы, видя в экономике «лишь служанку, необходимую в жизни volkskorper (термин, введённый нацистами для обозначения национально-расового образования)» [337].

Неудивительно, что к 1940 г. Курт фон Шрёдер вошёл в руководство «Deutsche Reichsbahn», совет директоров Рейха по экономическим вопросам, Группу высокопоставленных лидеров СС и, что самое важное, в Управление почты Рейха и совет директоров телефонной компании «1Т&Т» [172].



В последней акционером и членом совета директоров являлся не кто иной, как Вальтер Шелленберг, начальник VI управления (Служба разведки за рубежом) Главного управления имперской безопасности РСХА. Кроме того, дочерние фирмы «1Т&Т» в 1944 г. переводили деньги Гиммлеру [37].



С конца 30-х годов тесные контакты с Шелленбергом завязал Шмиц [88]. В совете директоров немецкой «1Т&Т» также состоял генерал немецких войск связи Фриц Тиле, а возглавлял компанию Герхард Вестрик (Gerhardt Westrick), состоявший в тесной связи с Джоном Фостером Даллесом. «1Т&Т» поставляла США предохранители вплоть до 1944 г. [288].

Помимо этого Курт фон Шрёдер и Шмиц представляли Германию в созданном для обслуживания репараций Банке международных расчётов.



С 1936 г. у него завязалось тесное сотрудничество с Рокфеллерами в виде фирмы на Уоллстрит «Schroder, Rockefeller, Inc.»; со стороны Шрёдеров в ней участвовал Карлтон Фуллер (Carlton Fuller), а пост вице-президента занял Авери Рокфеллер (Avery Rockefeller), основатель «Bechtel Corporation» [172; 288] и владелец 42 % в компании Шрёдера, где в совете директоров заседал Аллен Даллес, а адвокатом была его с Джоном Даллесом компания «Sullivan & Cromwell».

«Успешная политическая деятельность требовала большого количества денег. Вне сомнений, восхождение Гитлера значительно покрывалось поддержкой основных немецких банков — кёльнской банковской фирмой Шрёдера, “Deutsche Bank’; “Deutsche Kredit Gesellschaft” и страховой компании “Allianz” — все были связаны с международными иностранными банками и кампаниями, особенно выделялись банки США… в 1936 году “J. Henry Schroeder Bank of New York ” вошёл в сотрудничество с Рокфеллерами.



Названная “Schroeder, Rockefeller & Со, Investment Bankers” фирма являлась, по мнению журнала “Time ”, локомотивом оси Берлин — Рим». J. Marrs «The Rise of the Fourth Reich»

Близкими друзьями Шрёдера, состоявшими в «кружке Гиммлера», были Карл Линдеманн (Karl Lindemann) и Эмиль Хелфриш (Emil Helfferich) — руководители «Standard Oil» Рокфеллера [288]. В начале века, в 1902 г., Хабер, а через год Дуйсберг посетили США. Ранее говорилось о скептичном отношении Хабера к американскому технологичному уровню; Дуйсберг же нашёл, что в США достойно восхищения — монопольные структуры Рокфеллера [1].

В консультативную комиссию по вопросам химического производства Герберта Гувера вошли Ламот Дюпон, Уолтер Тигл из «Standard Oil» и Фрэнк Блэйр из «Sterling Drug» [37].



Регистратором этой дочерней для «IG Farben» компании, как и «General Analin and Film», стал «Chase Manhattan Bank». Когда «First National City Bank» Рокфеллера выпустил акции этого предприятия на сумму 13 млн. долларов, они были распроданы за одно утро. Само предприятие «American IG» было поглощено одним из собственных филиалов «General Analine Works», связи которого с «IG Farben» во время Второй мировой будут тщательно скрыты [1].

«Уже к 1926 г. “ИГ Фарбен” снова имел обширные связи в разных отраслях химической промышленности США. Для координирования этих связей концерн через свой швейцарский филиал “ИГХеми” создал в Соединенных Штатах подставную фирму — “Америкэн ИГ кемикл корпорейшн ”, позднее переименованную в целях большей конспирации в “Дженерал энилайн энд филм корпорейшн”». Ф.Я. Румянцев «Концерн смерти».

Приобретением «IG» стало то, что, согласно Ю. Маллинзу, связи концерна с Рокфеллерами помогали устранять с американского рынка лекарства, составлявшие конкуренцию «Farbenindustrie», даже несмотря на их эффективность.



«Абсолютно каждый знает, что Рокфеллеры контролируют нефть, но большинство не знает масштаб рокфеллеровского могущества и влиятельности над современной медициной и лекарствами» [288].



Генеральное соглашение, подписанное в 1929 г. сроком на 18 лет, делало стратегическими партнёрами «IG Farben» и «Standard Oil», директор которого Фрэнк Хауэрд писал своему коллеге: «Можно сказать, что ИГ” является нашим генеральным партнёром по делам, которые будут вестись «период с 1929 по 1947 г.» [61].

«В 1928 г. Шмитц объединил американские холдинговые компании концерна — “Америкэн байер”, “General Analine Works", “Agfa-Ansco” и “Winthrop Chemical Company ” — в дочерний швейцарский холдинг “IG Chemie ”, а в 1929 г. все эти фирмы были преобразованы в “American IG Chemical Corporation ”, впоследствии переименованную в “General Analin and Film ”». Дж. Фаррелл «Нацистский интернационал»

Действительно, в 1929 г. слиянием «General Anilin Works», «Agfa-Ansco», «Winthrop Chemical Co.», «Magnesium Development Co.», а также «Sterling Drug» вместе с концерном Дюпонов появилась «American IG», будущая «General Analin and Film» (GAF) [37], в совет директоров которой входил сын Генри Форда Эдсел. 91,5 % акций принадлежали свойственнику Шмицу [288], который вместе с Уолтером Титлом из «Standard Oil», Эдселом Фордом и Чарльзом Митчелом из «National City Bank» стояли в основании самой компании.



Помимо основателей в совет директоров вошел председатель Федеральной резервной системы Пол Варбург (Paul Warburg) [1] и Митчелл, также руководящий «National Sity Bank» Варбургов и «Federal Reserve of New York» [288]. Тогда же пост вице-президента «Sterling Drug» уже упомянутый Уильям Вейсс предложил секретарю президента Куллиджа, а потом и Гувера — Эдварду Кларку [37].

«“И.Г. Фарбен”: она проникла, в частности, в “Федерал резерв банк оф Нью-Йорк ” (Чарльз Ф. Митчелл и Пол Варбург), в “Форд мотор компани ” (Гёнри, а впоследствии Эдсель Форд), в “Банк Манхэттен ” (Пол Варбург) и в “Стандард ойл оф Нью-Джерси”». Дж. Фаррелл «Нацистский интернационал»

С 1929 г. через «American IG Chemical Corporation» банк «J.P. Morgan» давал займы «IG Farben» [71]. Доля «J.P. Morgan Chase» при этом принадлежала опять же Варбургам [37]. Покровительствующая немецким химикам американская банковская структура была настолько сильна, что к началу Второй мировой войны прямо или косвенно контролировала 9 из 10 крупнейших банков США [76].

В свою очередь, главный финансист «IG» Герман Шмиц на Нюрнбергском процессе вспоминал о кредите в размере «что-то около» 170 млн. рейхсмарок, выданном в 1942 г. «General Electric» [72], входящей в финансовую группу «J.P. Morgan».



Чтобы понять причины финансовой взаимовыручки немецко-американских корпораций, необходимо в качестве отступления рассмотреть историю ещё одного открытия немецких химиков, а также описать историю ещё одних бенефициаров картеля «IG Farben».

«В конце 1938 года при поддержке официальных лиц нацистского руководства мастер камуфлировать корпоративные отношения Герман Шмиц придумал сложную схему маскировки реальных владельцев в заграничных подразделениях “IG ”, временно меняя их между несвязанными между собой филиалами и партнёрами.



Шмиц знал, что его план будет работать, только если “IG ” подберёт себе сговорчивых нейтральных партнёров и бизнесменов в потенциально враждебных странах, кто временно вошёл бы в схему, а позднее вернул бы активы». Д. Джеффрейс «Синдикат дьявола. “IG Farben ” и создание гитлеровской военной машины».

Другими американскими «концами», которые Шмиц прятал в мутной воде финансовых махинаций, стали родственные связи с братом Дитрихом Шмицем, американским гражданином, через которого контролировалась «General Dyestuff Corporation» — один из американских филиалов «IG Farben» [54; 88].



Также американским гражданином, связанным родственными узами с руководством «IG», стал Уолтер Дуйсберг (Walter Duisberg), старший сын главы корпорации «Bayer» Карла Дуйсберга. В июле 1939 г. глава «Standard Oil» Уолтер Тигл объяснил молодому человеку, что по договоренности акции «IG» могут быть проданы только ангажированным компаниям, таким как «Standard», или же частным лицам, таким как Уолтер [1].

В хитросплетениях родственных и деловых связей пыталась разобраться комиссия по контролю над операциями с ценными бумагами, инициировав в 1938 г. расследование в отношении «General Analin and Film» (GAF), ранее являвшейся фирмой «American IG», поглощённой «General Analine Works», бывшей в то же время филиалом поглощаемой компании.

«Его [Германа Шмица] управление было создано с помощью узкого круга близких родственников, стародавних сотрудников и личных друзей, которых он расставлял на стратегические позиции в “IG ” и в его бизнес-окружении. Эти проверенные кадры, а также верные сторонники сыграли решающую роль в реализации генерального плана Шмица [Schmitz] для защиты зарубежных холдингов компании». J. Borkin «The Crime and Punishment ofl.G. Farben»

Во время дачи показаний наставник Уолтера Дуйсберга, его тёзка, возглавлявший «Standard Oil», отрёкся от владения пакетом в полмиллиона акций, по которому голосовали на заседаниях «IG Chemie» [88] в Швейцарии.



Лишь телефонограмма от 27 мая 1930 г., направленная вице-президентом «Standard Oil» Фрэнком Хауэрдом указывала, что имя Тигла было использовано для размещения акций и сокрытия финансового интереса настоящих инвесторов в «GAF».



Также было установлено, что в 1932 г. Тигл получил письмо от управляющего директора «IG Farben» Вильфреда Грайфа, где было заявлено: «“IG Chemie”, как Вы знаете, филиал “IG Farben ”»[96].



После скандальных слушаний Тигл оставил правление концерна, а его место заняли партнёр банка «Dillon, Read and Со.», на деньги которого и будет построен головной офис «IG Farben», — Джеймс Форрестол, будущий военно-морской министр США, а также бывший министр юстиции США и адвокат «American IG» — Гомер Каммингс [54].

Кроме того, экс-главу «Standard Oil» вместе с Уильямом Фэришем (William Farish) и Фрэнком Хауэрдом (Frank Howard) вызвали в сенатскую комиссию, пристыдили за плохую память и оштрафовали каждого на 5 000 долларов [1].



Это не изменило ситуацию с пониманием реальных владельцев «IG Farben». В июне 1941 г. комиссия призналась Конгрессу, что «попытки установить собственность долей бенефициария в контрольном пакете акций оказались неудачными… американские инвесторы… находятся в специфическом положении тех кредиторов, которые не знают, кому принадлежит корпорация» [12; 96].



Итогом стал собственный доклад «IG Farben», где концерн подытожил ситуацию: «Около 1937 года… мы постарались улучшить наши мероприятия по маскировке, в особенности в наиболее подверженных опасности странах… Как вытекает из накопленного нами до сего времени опыта, наши мероприятия по маскировке оказывались во время войны весьма целесообразными, а в ряде случаев даже превзошли наши ожидания» [12].

Уолтер Тигл всё же передал бразды правления компанией автору статей в журнале «American Magazine» Уильяму Фэришу.



Тот собирался формально уступить «American IG» Состенесу Бену из «IТТ», но министр финансов США Генри Моргентау не позволил в очередной раз спрятать концы концерна.



Тогда Фэриш поставил несколько танкеров своей корпорации под панамский флаг, а в Гаагу через Лондон вылетел вице-президент «Standard Oil» и член совета директоров «Chase National Bank» Фрэнк Хауэрд, который провёл встречу с Фрицем Рингером из «IG Farben».



От последнего согласно «Гаагскому меморандуму», предполагавшему продолжение сотрудничества между концернами независимо от участия стран в войне, Хауэрд получил ряд немецких патентов, которые оформлялись на «Standard Oil» так, чтобы конфисковать их в военное время не представлялось возможным.





Д.Ю. Перетолчин



