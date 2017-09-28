Исторические глупости Петербурга (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Исторические глупости Санкт-Петербурга. Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 4”: http://poznavatelnoe.tv/velichko_bese…

Санкт-Петербург стоит в неподходящем месте, где здравомыслящий человек его никогда бы не построил.

Петербург затапливается наводнениями, он не подходит для кораблестроения, в него было неудобно доставлять товары – зачем строить столицу в таком плохом месте?

Скачать, слушать, читать: http://poznavatelnoe.tv/velichko_hist…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познаватое ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com