Госдума: За «ВИМ-Авиа» Дворкович ответит не только креслом

Президент России Владимир Путин вынес курирующему транспорт вице-премьеру Аркадию Дворковичу предупреждение о том, что он не справляется с ситуацией. Такое заявление Путин сделал в связи с ситуацией вокруг компании «ВИМ-Авиа». Также глава государства объявил о неполном служебном соответствии главе Минтранса Максиму Соколову.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Олег Нилов в беседе с НСН заявил, что таким образом президент возложил персональную ответственность за ситуацию с «ВИМ-Авиа» на Дворковича и Соколова.

«Это означает, что персональная ответственность возложена. Пусть это и не решит всех проблем, но я считаю, что если бы это неполное служебное соответствие было объявлено раньше соответствующим руководителям отраслей — Центробанку, строительной отрасли и другим, таких ситуаций было бы меньше. Иначе эта игра в “горячую картошку” по кругу будет продолжаться до тех пор, пока за каждый вопрос не будет назначен один ответственный человек, который будет отвечать и своим креслом, и тем, что в это кресло помещается, в прямом и переносном смысле», — заключил Нилов.

Пока в Госдуме решали вопрос о разрешении проблемы с пассажирами «ВИМ-Авиа», стало известно, что глава авиакомпании покинул Россию. Это вызвало у депутата дополнительные вопросы к правоохранительным органам.

«Тут уже возникает второй вопрос: где деньги? Где все эти миллиарды и триллионы, которые при таком спокойном попустительстве со стороны кураторов исчезают вместе с их обладателями. А это уже вопрос к людям в погонах. Почему они никогда не находят ни людей, ни деньги, и мы потом узнаём, что они всплывают то в Туманном Альбионе, то ещё где-то, и опять никаких действий не предпринимается. Можно при желании достать везде. Если не выдают по запросам прокуратуры, надо искать другими способами. Поучитесь у Америки, у Израиля, если сами не додумаетесь, как вернуть конкретных жуликов и воров. Если вернуть, дать им пожизненный срок заключения, то и деньги потом вернутся. Но пока мы такого желания не наблюдаем», — заявил депутат.

По словам парламентария, в Госдуме уже прозвучал план, как можно помочь пострадавшим в ситуации с «ВИМ-Авиа» пассажирам, однако Нилов выразил сомнение, что это предложение будет реализовано в полном объеме, если будет претворено в жизнь вообще.

«Я предложил из резервного фонда правительства всем гражданам, которые пострадали в этой ситуации, оказать помощь. Это нужно сделать быстро, а потом уже можно устраивать внутреннее расследование, проводить слушания и дебаты о том, как эти деньги вернуть в резервный фонд. На это господин Нерадько (главаРосавиации — НСН) ответил, что именно такое решение и будет принято. Но лично я сомневаюсь, что резервный фонд будет задействован в полном необходимом объёме», — заметил Нилов.

Напомним, что в результате отмены компанией «ВИМ-Авиа» всех чартерных рейсов из-за нехватки средств на их осуществление пострадали тысячи россиян. Дело авиакомпании о хищении денежных средств пассажиров должностными лицами было передано в центральный аппарат Следственного комитета. Как сообщил глава Росавиации, долг перевозчика перед банками составляет около 7 миллиардов рублей.